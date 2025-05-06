Игроки предполагают, что разработчики могут снова отложить релиз Grand Theft Auto 6 до ноября 2026 года

Rockstar объявила, что релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на май 2026 года, однако в фан-сообществе всё больше накапливается сомнений.

На Reddit участники обсуждают идею, что озвученный срок — не окончательный, а лишь промежуточная дата, перед возможным новым переносом, возможно, на ноябрь. Эти предположения подкрепляет свежая временная шкала, созданная фанатом и распространённая в соцсетях.

На этой временной линии показана последовательность событий при запуске GTA 5, Red Dead Redemption 2 и GTA 6. График ясно демонстрирует устоявшуюся для Rockstar схему: сначала выходит трейлер, затем появляются скриншоты, позже объявляется дата релиза, запускается активная маркетинговая кампания и после этого игра выходит. В случае с GTA 6 эта последовательность нарушена — почти год минул со дня первого трейлера, но новых материалов крайне мало, а активность по продвижению отсутствует.

Игроки предполагают, что Rockstar сознательно держит дату в расплывчатом формате — в последнем заявлении была лишь общая формулировка «весна 2026», без конкретных чисел. Подозрения усиливает тот факт, что студия уже не раз отодвигала сроки выхода своих проектов: GTA 5 с весны 2013 на осень того же года, RDR 2 с 2017 на 2018 год. Многие уверены, что опубликованная дата служит лишь ориентиром, который будет подправлен, а основная рекламная кампания стартует лишь после очередного переноса.

Обсуждение каждой детали среди игроков не утихает. Новый сдвиг сроков сейчас воспринимается почти как аксиома, и всё ждут момента, когда Rockstar нарушит молчание и предоставит чёткую информацию.