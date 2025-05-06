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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 083 оценки

Игроки предполагают, что разработчики могут снова отложить релиз Grand Theft Auto 6 до ноября 2026 года

KoRnEr KoRnEr

Rockstar объявила, что релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на май 2026 года, однако в фан-сообществе всё больше накапливается сомнений.

На Reddit участники обсуждают идею, что озвученный срок — не окончательный, а лишь промежуточная дата, перед возможным новым переносом, возможно, на ноябрь. Эти предположения подкрепляет свежая временная шкала, созданная фанатом и распространённая в соцсетях.

На этой временной линии показана последовательность событий при запуске GTA 5, Red Dead Redemption 2 и GTA 6. График ясно демонстрирует устоявшуюся для Rockstar схему: сначала выходит трейлер, затем появляются скриншоты, позже объявляется дата релиза, запускается активная маркетинговая кампания и после этого игра выходит. В случае с GTA 6 эта последовательность нарушена — почти год минул со дня первого трейлера, но новых материалов крайне мало, а активность по продвижению отсутствует.

Игроки предполагают, что Rockstar сознательно держит дату в расплывчатом формате — в последнем заявлении была лишь общая формулировка «весна 2026», без конкретных чисел. Подозрения усиливает тот факт, что студия уже не раз отодвигала сроки выхода своих проектов: GTA 5 с весны 2013 на осень того же года, RDR 2 с 2017 на 2018 год. Многие уверены, что опубликованная дата служит лишь ориентиром, который будет подправлен, а основная рекламная кампания стартует лишь после очередного переноса.

Обсуждение каждой детали среди игроков не утихает. Новый сдвиг сроков сейчас воспринимается почти как аксиома, и всё ждут момента, когда Rockstar нарушит молчание и предоставит чёткую информацию.

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Комментарии: 24
Ваш комментарий
Great-heartedElio
12
MNM 777

)

3
Пользователь ВКонтакте

Пусть не торопятся. На величайшую игру всех времён и народов очень много надежд🙏 Нужен мега сюжет, супер графоний на UE5 и отличная оптимизация 👍 // Nvidia Power

12
5uperNova

При чем тут ue5

1
chanp14 5uperNova

он хотел написать ue5an

3
AffaBeL3

На величайший понос всех времен ты имел виду наверное

3
Пользователь ВКонтакте

Зачем ГТА мега сюжет? // Кейт Фостер

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

А как же без него? Хоть какой-какой, но был в предыдущих частях. // Nvidia Power

UnhappyYegor

А выйдет посредственная , посредственность ☺️

8
Котян Сутоевич

"Игроки предполагают, а Rockstar располагает").

3
LearnedSeverian

Никогда этого не понимал. Фанаты какие-то. Ждут чего-то, переживают. Да живите полной жизнью - она нам дана один раз. Выйдет - поиграете. Идолопоклонничество какое-то.

3
Grinch93rus

Так и будет

2
5uperNova

А что не до 11 сентября?

1
i124Q_47

Ставлю данной шутке 9/11

BigusDickus

а ведь я писал еще с 3-4 месяца назад про 27 год.

более того, допустим, игровой час стоит 10 млн разработки. вы понимаете. что это должно быть? но будет это убежищный приставочный шутер с доведением и дебильная сатира на уровне ситкомов нулевых, как и всегда.

1
Sivispacempb
Эти предположения подкрепляет свежая временная шкала, созданная фанатом и распространённая в соцсетях
1
MNM 777

)

ZNGRU

Я тоже думаю что релиз в Октябре 2026 года.

шестиорка

Когда уже играть???? Пока только обсуждение.