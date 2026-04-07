Игроки спорят из-за модели ящерицы в GTA 6 и RDR 2

Пока многие геймеры находятся в утомительном ожидании выхода Grand Theft Auto 6, любая, даже самая мелкая деталь из игры или утечек подвергается детальному анализу. На этот раз предметом бурных дискуссий в социальных сетях внезапно стала обыкновенная зеленая игуана из GTA 6, которую фанаты принялись внимательно сравнивать с ее сородичем из Red Dead Redemption 2.

Поводом для жаркого обсуждения стала публикация, автор которой восхитился дотошным подходом Rockstar Games. Он отметил, что разработчики могли бы с легкостью использовать готовую старую модель животного из RDR 2 — большинство игроков попросту не обратило бы на этот нюанс внимания. Вместо этого студия представила абсолютно новую ящерицу: еще более проработанную, с поразительной реалистичностью и качеством текстур.

Многие комментаторы поддержали восторг, подчеркнув, что именно внимание студии даже к самым крошечным элементам делает их игры шедеврами на «10/10». Отдельно геймеры напомнили, что события разворачиваются во Флориде, где подобная фауна встречается на каждом шагу, поэтому физика и реалистичность местных игуан — «чертовски важный» элемент атмосферы, считают пользователи. Другие выразили надежду на то, что новая часть GTA объединит городскую динамику с проработанной охотой и живой природой из RDR.

Однако с этими аргументами согласились далеко не все. Сообщество разделилось, и значительная часть пользователей не нашла повода для восхищения. Часть игроков высказали предположение, что никто и не создавал ящерицу с нуля — авторы просто взяли базовую модель из вестерна и «натянули» на неё свежие текстуры с обновленными картами нормалей. Более того, они добавили, что перенос сырого ассета 8-летней давности был бы очевиден всем и выглядел бы инородно на фоне остальной современной картинки. Были и те, кому скриншот из Red Dead Redemption 2 в принципе показался куда более симпатичным и фотореалистичным, чем кислотно-зеленое земноводное из трейлера GTA 6.

В комментариях нашлись и откровенно недовольные геймеры, уставшие от переносов проекта. По их мнению, маниакальная проработка абсолютно второстепенных животных отнимает у разработчиков драгоценное время, задерживая долгожданный релиз.

Никому нет дела до этой проклятой игуаны! Игроки скажут "какая красивая ящерица", после чего тут же пойдут стрелять по прохожим и делать свои обычные дела из GTA.

