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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 027 оценок

Игроки в шоке от цен на игры для Nintendo Switch 2 - многие уже верят в Grand Theft Auto 6 за 100 долларов

butcher69 butcher69

Недавняя презентация Nintendo Switch 2 Direct вызвала бурное обсуждение в сообществе геймеров. Хотя анонс новой консоли и эксклюзивов, таких как Mario Kart World, Donkey Kong Bananza и Kirby Air Riders, вызвал восторг, сам факт резкого повышения цен на игры стал причиной негодования.

Nintendo Switch 2 выйдет 5 июня по цене 450 долларов, что заметно дороже оригинальной Switch (на старте — 300 долларов). Однако основной гнев игроков вызван не стоимостью консоли, а ценами на игры. Например, Mario Kart World будет стоить 80 долларов в цифре и 90 долларов за физическую копию. Более того, под видом физических изданий могут продаваться Game-Key Cards — картонные карточки с кодом на загрузку игры вместо картриджа.

Такое решение Nintendo вызвало опасения, что оно откроет двери к дальнейшему росту цен в индустрии. Многие игроки уже прогнозируют, что GTA 6 может стоить 100 долларов, так как теперь у издателей есть прецедент.

На протяжении многих лет стандартной ценой для игр были 60 долларов. Однако с переходом на Xbox Series X|S и PlayStation 5 ценник вырос до 70 долларов, и многие с неохотой смирились с этим. Теперь же Nintendo первой сделала шаг к 80–90 долларам за игру.

Поскольку Nintendo редко делает скидки, а популярность ее франшиз неизменно высока, продажи, вероятно, останутся на хорошем уровне. Это создаёт прецедент для всей индустрии, и другие издатели могут последовать примеру Nintendo.

Некоторые аналитики уже предполагали, что Grand Theft Auto VI может стоить дороже 70 долларов, учитывая её гигантский бюджет и потенциал прибыли. Однако теперь Nintendo, пусть и не напрямую, дала "зелёный свет" для возможного ценника в 100 долларов.

Несмотря на то, что GTA 6 и так обещает быть сверхприбыльной, Rockstar Games может воспользоваться возможностью экспериментировать с ценой. Официальных данных о стоимости игры пока нет, но предзаказы могут открыться в ближайшие месяцы, и тогда вопрос цены прояснится.

Если Nintendo удастся продавать игры за 80–90 долларов без массового негодования, это может подтолкнуть Rockstar и других крупных издателей к дальнейшему повышению цен. Однако если игроки будут бойкотировать дорогие тайтлы, индустрия может пересмотреть свою политику.

Стоит ли ждать GTA 6 за 100 долларов? Пока это лишь предположение, но тренд на рост цен уже очевиден.

68
141
Комментарии: 141
Ваш комментарий
FatalleZ
Например, Mario Kart World будет стоить 80 долларов

Ахахахаха, нинка совсем бошкой поехала. А еще больше поехали бошкой те, кто купит это. 10, ладно, 20 баксов цена агушагеймингу. Но не 50, и темболее не 80.

76
ZAUSA

Агуша-гейминг? Для школьников придумали новый термин.

-45
OXYEL ZAUSA

а как ещё называть гейминг на нинтендо?

22
ZAUSA OXYEL

Куда слово "казуальный" пропало? Прошлое поколение школьников выросло и не использует?

-23
OXYEL ZAUSA

ну придумали новый термин, школьники то тут причём? агушагейминг более точное описание игр на нинтендо

0
FatalleZ ZAUSA
Куда слово "казуальный" пропало?

А причем здесь слово "казуальный"? Речь не про казуальность игр, а про то, что они для аудитории потребителей агуши. А нинка за этот мобильный гейминг 80 бачинских заламывает на полном серьезе. Какой нахер мариокарт? 80 бачинских должна стоить вылизанная сюжетом и сайд квестами РПГ в опенворлде на 200+ часов, а не гонка с принцессками и динозаврами.

31
luVol

Игры Нинтендо недорогие в плане бюджета, но неадекватно дорогие в стоимости и эта корпорация "добра" даже за региональные цены ничего не знает и знать не хочет. Из-за основная база исключительно Япония (+ там цены ниже европейских)

47
yariko ookami

Эх, еслиб сейчас были 90-е была бы народная Dendy Switch!

-2
77ищ yariko ookami

не была бы dendy была клоном а свитч сложнее для копирывания чем NES

6
Саня Цукино Усаги yariko ookami

Это называется Steam Deck

5
Raphtallia 77ищ

Китайцы все что угодно могут скопировать. Вопрос в целесообразности и условных проблемах после копирования.

2
Unicorling yariko ookami

Почему то супер денди даже небыло

0
simiola

Дурак платит дважды, тупой трижды, а нинтендогои должны платить ВСЕГДА!

29
Властелин Сосцов

кто эти многие? 3 журналюги которым платят за пиар продвижение идеи поднятие цен на игры?

22
Anton Vasiljev

да цива новая за 70 бачей идёт) в сотку за гта не сложно поверить, с учётом политики тейк ту

5
Властелин Сосцов Anton Vasiljev

да так и добиваются повышения цен, шумиха, игроки готовы платить меллеоны и меллеоны за индюшатину, а мы такие благородные и не хотим брать, ну ладно раз так просите поднимем цены

0
Egik81

Игры для нинтендо всегда были мягко говоря не адекватны цене-качеству по мне.

22
Sir Patrik

Неадекаатные цены для неадекватных игрокоу, которые их нахваливают - неадекватов крайне много 🤦‍♂️☹️

8
Aizen Kaps

Просто вы выросли на философии, взращенной Sony, Xbox и других мастодонтов, у которых графика это основной упор в разработке. Вам кажется, что цена/качество игры зависит от графики, но это неправильное мышление. Игры должны оцениваться в общей массе, а не только в графике. И ведь в какое-то время это работало прекрасно (хорошая графика = цена/качество), но в итоге все пришло к нынешней ситуации, когда игровая индустрия держится на АА энтузиастах и японцах, а мастодонты в лице Sony, Microsoft, EA, Ubisoft и прочие в полуживом состоянии.

Nintendo же сохранила старую школу разработки и просто делает игры как раньше. Как в те самые времена, когда что не игра на PS3, Xbox360, то самородок. Выглядят они очевидно без графония (железо днище), но играются хорошо, а это самое главное кто бы не говорил. Ну и игр на Nintendo просто дохера. Пока Sony и Xbox рожают 1 графонистую игру, Nintendo делает 3-5 игр совершенно разных жанров, где весь упор на наполнение и геймплей. От этого в инете все хвалят игры красных, а про синих и зеленых молчат. Последние два просто не в состоянии клепать столько игр. Статистически шанс, что людям понравится одна игра из 5 выше, чем из 1. Также учитывая, что Sony и Xbox давно забили болт на некоторые жанры в принципе, то ничего неудивительного, что боготворящих Nintendo неадекватов много.

1
Hellium Aizen Kaps

Графика это немаловажный фактор уж при таком ценнике точно, а уж геймплеем ниночка точно не спасобна удивить...так за что ты тут втираешь, чудик?

0
SheriffKo Hellium
Графика это немаловажный фактор уж при таком ценнике точно

Нет. Графика и Визуал - совершенно разные вещи.

1
nodoubt802 Hellium

Прочитал коммент и твой ответ на него. Взгляд со стороны, чудик - ты

0
Бэтмен из Блавикена

Нинтендо просто первые решились на это повышение. Если с Марио Карт прокатит (а потом и с ГТА6), подтянутся остальные.

Видимо, сейчас наступает тот самый момент, когда пора расчехлять библиотеку, копившуюся 15+ лет.

21
yariko ookami

Согласен. Я тоже уже как N-лет пересел преимущественно на ретро-гейминг.

1
My life is a game

скорее всего получится провернуть
слишком большие ожидания от гта 6 у геймеров
не удивлюсь, если там макс издание(цифровое) будет 150 баксов

3
KPAHbl4 My life is a game

150 маловато))

0
HellowRainbow

Так а зачем нужна современная мoча, если есть Half-Life, Mass Effect, Ведьмак или Герои?

3
Mishanin HellowRainbow

А это эффект стада. Побухтят, но первые побегут. Давно уже прогревают ведь. Сначала аналитики, потом слухи о раздутом бюджете до $2 млрд ( привет разработка дорожает), потом вспомни стримера xQc. Он же говорил: "Вы тратите $100 на скины и когда разработчик типа Рокстар выпускает шедевр, вы возмущаетесь ценой"

9
Raphtallia

Ну, лично я не готова платить по 100$ за игру. Я по 5к то на игры с трудом отрываю от себя, а уж 10+ к точно не потяну, а еще и железо дорожает. Придется полностью уйти на активахи и торрент...

Не знаю, кто как. Но я поощрять такие ценники точно не буду, шли-бы эти барыги в пень.

16
Властелин Сосцов

им это и надо, больше прибыли, не важно как

0
Misha Panjin

Они купят. Затерпят, куда ж они денутся. Рокстар плавно, но верно идет по пути сд проджект. Щас поплачут про мировую экономику и ковид вспомнят и озоновые дыры и излучение в космосе и на выкате скажут. Ну 100 баксов. Ну вот так вот. Купи. Тебе чо жалко? ты чо не уважаешь меня ? ( компанию )

0
Immortal94

Я хиден гемы на PS2 покупал за 100$, а новый ширпотреб я не собираюсь покупать)

0
FallenWings

80 баксов за детские игры, с графоном 20летней давности окей

13
gopnik741

Прошиваем и играем.

7
Raphtallia

А что еще остается?!

0
Airo-Kain

Помнится кто-то из юбисофт сказал что "Геймерам нужно привыкнуть не владеть играми" и все подумали что это про подписки и цифровизацию. А как оказалось всё гораздо проще. У игорьков тупо не будет денег их покупать.

6
jax baron

там ещё понятно стало в пользовательском соглашении дюневы- там вы вообще ни чем не владеете.

3
UnhappyYegor

Зачем покупать у корпораций, если есть вариант "по проще"

1
answerx32

Конечно в шоке. Бог с этим ГТА, но проблема в том что остальные тоже начнут продавать игры за $80+

6
jax baron

особенно инди парашу

0
Blue Rose jax baron

Да зачастую в инди "параше" попадаются игры в разы интереснее чем крупные релизы от известных компаний.

2
jax baron Blue Rose

да но не за 90 долларов

2
Janekste

Что значит начнут? Уже давно начали. Все крупные издатели уже сейчас многие свои новинки продают за 80 баксов. Например, у Ассасина за стандартное издание цена в баксах в районе 80-ти. И даже убогий Awoved от обсидиан примерно столько же в баксах стоил за стандарт в мире. Звёздные Войны от Ubisoft тоже цена в районе 80-130 баксов в зависимости от издания. Уже давно все крупные издатели такие цены ставят. Много лет подряд уже. Странно, что игроки массово заметили, что с ценами что-то не то только после того, как цены повысила конкретно Нинтендо. А до нинтендо с ценами типа всё было Ок?

-1
answerx32 Janekste

Не п%№ди (без негатива). Лично у меня в Стиме Ассасин стоит $70. Могу скриншот прислать если не веришь. Cони тоже просит $70 за стандартное издание Death Stranding 2 (правда там сделали махинацию с ранним доступом, но не суть). Суть в том что в скором времени каждое стандартное издание ААА игры будет $80 и выше. $70 уже высокая цена, но еще терпимо, а 80-90 это варварство.

-1
Rimasted

Да тут паршиво не то что GTA 6 может стоить 100 долларов и больше, плевать, можно скидки подождать, а то, что может цена в 80-90 долларов стать стандартом для игр и на других платформах, посмотрев на пример Нинтендо и то что люди схавали. И это может быть вполне возможно, так как есть люди, которые покупают максимальные издание 100+ долларов.

5
Raphtallia

Ну будут максималку за 200 брать теперь XD

0
Kokoprime1991

А ребятки троли ^_^ . Вот теперь ценовая политика реально в жопе, ибо ладно плойка(пс5) там цена понятна за что ну и качество соответствующее ,НО цена на ПК всегда была больше ибо там -ну на кой хер покупать ПК за 2-3К$ и что-бы он себя не оправдывал?

А тут какой-то срыЧ, который уже частично перебивает цены что боксов , что ПК , но по качеству графики, дай боже если уровень андроида будет 8) Вот они там упоротые или просто тролят ?

А так ждем эмуляторов Свича2 , ибо один плюс тут все-же будет, без ДЕНУВЫ и прочего дерьма игры там будут(ибо ну приставочка сгорит нахрен ^_^).

5
hpi

Я верю в гта 6 за 150 баксов за стандартное издание.

2
-zotik-

Это же нинка, она всегда впереди планеты всей.

2
LethalApple

Жалуются, орут, возмущаются, но "тихое большинство" все-равно побежит покупать и по 80 и по 100, а там и по 150.
В этой ситуации есть один простейший выход: не нравится что-то, как мне например СЖВ тематики? Не покупайте! И всё! Это так просто! Со временем эти поганые фирмы прогнутся!

2
askazanov

В смысле верят, какие то глупыши до сих пор не верят, что ГТА будет больше 100 баксов?)))))

1
yariko ookami

Для бюджетников потом выпустят зеленую версию в зеленом магазине.

-1
chaospaladin yariko ookami

Не выпустят, будет обязательный онлайн как в колде

-2
yariko ookami chaospaladin

Проходили с Assassins creed2, там тоже был обязательный онлайн. Однако у лицушников были проблемы с запуском. Остальные запускали с кряком-эмулятором-онлайна и спокойно играли.

2
Хаттаб жив

проблема в том, что в марио я и бесплатно не стану играть, тем более на костыле вроде свитча. А жта 6 я всегда играл только пиратку. В любом, случае, довожу до блохеров и поколения тиктока, что проблемы всегда у разрабиков бывают, а не игроков. Так что нет смысла ныть и паниковать.

1
HellowRainbow

И как тебе жта 6?

8
jax baron

проблема и решения в том что - их можно было опрокинуть - но так как у них бобла и подлиз дофига - они выдут чистыми и скажут это игроки виноваты не знают что хотят, хотя если бы потребитель не останавливался бы на одно и пёр бы как баран на варота, то им бы пришлось выбирать или идти на поводу потребителя и жить дальше богаче или закрыться массово и выпиливаться так как на обычные работы они уже не смогут идти.

0
UnhappyYegor HellowRainbow
И как тебе жта 6?

Как и прошлый мусор 😆

0
Emperor77

Как любит вечно орать мой верный попугай: "На абордаж!"

1
Elkanter

Чет Нина ***ела, а ведь дебилы будут покупать, как и ЖТА6 за 100-120 бачей, дебилы найдутся

1
Ca1denc

Спасибо Гейбу за Steam Deck и шикарнее скидки на игры. Играть в 1000 и 1 Марио за 80 баксов.... не, спасибо

1
Undersanny

учитывая, что какой-то слэшер про Казан продают за почти 5к рубасов, а нелепая японская 2Д игра вообще стоит 20к, то я не удивлюсь

1
Freund Benno

оформление коробок картриджей свич2 отвратительное

1
Kamishini1993

Так пора урожай собирать со стомиллионной базы игроков, может еще и подписку спустя год повысят долларов на 5 в месяц

0
JohnTornton

там и так войсчат платным будет

0
Комментарий удален
KPAHbl4

игры нинтендо классные но им цена 20-30 баксов и свич1 кусок пластика в два раза дешевле должен быть минимум. ну люди хавают что поделать. как итог игры за 90 евро и свич2 не олед покупайте а мы чуть позже олед выпустим еще раз купите со свич1 прокатило же. отношение к целевой аудитории мягко говоря скотское)) особенно лицемерно все эти японские уважительные поклончики на презентации смотрелись)))

9
Енот Херсонский

Какие идиоты покупают игры за такие деньги? Ладно если долгожданный шедевр или продолжение любимой игры, то некоторые фанаты купят наверное.

0
Raphtallia

Вы о чем..это-же нинтендобои. Они картон по 50 зелени брали с эмблемой нинки. Эти хомяки сожрут все... к сожалению.

1
Енот Херсонский Raphtallia

Про картон помню)

0
Dj NordSound

На пк будет торент едишын лучше всех

0
Karag72

Такой кал торрента не заслуживает

-1
AGS37

Rockstar может спокойно установить ценник в 1к$ и миллион копий в первый день всёравно будет

0
nodoubt802

За 1к$ будет у них в первый день 1к тираж

0
Janekste

Типа нинтендо первыми это сделали и только сейчас игроки шокировались, мол с ценами чёто не то? А раньше всё было Ок с ценами? Вы видели, за сколько Ubisoft продаёт своего последнего ассасина? А ихние звёздные войны сколько стоили? А за сколько убогий Awoved от обсидиан продавался? Новинки от KOEI TECMO видели? Везде цены в баксах от 80 долларов плюс минус за базовое издание.

Если не нравятся цены, тогда тревогу надо было бить ещё лет 5 назад, когда началась пропаганда на тему, мол игры должны стоить дороже, разработка дорожает и всё всё вот это. А сейчас чего ныть? Сейчас всё, тю-тю, поезд ушёл. Теперь высокие цены под 100 баксов норма для крупных издателей. Было бы странно, если бы Нинтендо НЕ повысила цены в то время, пока все остальные повышают. Точка.

P.S. Поэтому я покупаю игры в основном на распродажах, либо дешёвыми ключами активации. За полную цену пусть разрабы сами играют в свои игры.

0
NicolaZzz777

Вот кисло-молочная версия выйдет, тогда можно будет присмотреться.

0
Пользователь ВКонтакте

А им-то что? Что 200, что 300. Что жалуются? У них, как будет 200 или 300 долларов/евро, так и останется. Им проще. Это у нас будет конская наценка, которая будет зависеть только от жадности магазинов или перекупов. // Николай-Гав Гав-Зозулин

0
sa1958

Просто кошмар...

0
Секас Машин

Rockstar в итоге всех удивит и новая GTA будет стоить не 100, а 130-150$ за базовую версию, все равно ведь купят

0
kotasha

Давно было известно то эта ещё те нинки скупердяи, без конкуренции они могут творить что хотят, при том что у них игры гораздо легче делают, потому что мобильное железо не потянет графику с пс5.

0
Аналиус

за 100 долларов я только ведьмака возьму и то если он будет как 3

а так или торент или офлайн активация за 10р

0
Лобо

Значит не буду покупать

0
Федя Хомяков

Теперь надо переносить ГТА 6 , в конце 26 года игра явно будит дороже , издатели явно об этом думаю

0
Oliver Beerhoff

рыночек порешал, развлечения идут под нож когда в кармане пустовато

0
simpleredd

Я GTA V Box в 2015 по предзаказу взял за 42$. В Беларуси. Сегодня, с учётом инфляции, её цена была бы 57$. С америкосов просили 60$. Сейчас было бы 81$. С учётом раздутого бюджета цифра 100 мэйби и не крайняя. Будем посмотреть.

0
Jose Mane

помню шутки про 4к гейминг) а теперь даешь 12 к)

0
Маунтин

что переживать-то) в любом случае, многие сунуться в "зеленый магазин" или купят активашку за копейки, если будет стоять денуво)
вон, уже The Last of Us: Part 2 в "зеленом" магазине лежит)

0
dandremiv

Никогда не понимал стремление все купить первым и тем более купить по оаер-прайсу! Все же почему-то не покупают колбасу по 10 К за кило, если дорого, а берут дешевле. Не забуду времена, когда вышел Ведьмак 2 и продавец предлагал купить ее и не понимал, почему мне не интересно. Сколько патчей потом вашло, как и к третьему, прежде чем это стало играбельно, и вообще второй стал бесплатным. Люди сами виноваты в таких ценах.

0
Alex Alexovich

Да купят куда они денутся ,сектанты они такие

0
TERMINATOR-T800

80$

0
TrustingVayne

youtube.com/watch?v=dS5143Usshc

0
Tron1k

Так игры дорожают (Хобби Развлечение) со скоростью улитки считая инфляции. Странно было бы что всё вокруг дорожает а развлечения нет. Другой вопрос что г@вн@ игры будут стоить столько же😂

-1
BaldursG

Дико извиняюсь, но вопрос - из какого места выс₽ата эта, горячо обсуждаемая(в 99,9% игроками, которые консоль только на картинках видели, как и игры) новость ?! Все понимаю, но прежде чем пи$деть на серьезе = зайдите на Нинтендо е-шоп...НЕТ там ни цен на Свич-2, ни цен на игры для него. Пару долбо€ба-блохера "подняли волну" а Вы тут как тут. Даже, если +/- так и будет = критикуйте, возмущайтесь и тд. и пр. ...один Х, покупать не собирались и будете ждать эмулятора. Хоть раз честно скажите, а не декларируйте любимых блогеров.

-1
Ds_Raider
0
BaldursG Ds_Raider

Не путайте левые сайты с вбросами. На офф-сайте нет цен/предзаказов, как на игры, так и на консоль. Все ждут и вкидывают догадки/цены/предзаказы.

0
Ds_Raider BaldursG

Заходим на сайт нинтендо ком. Переходим в раздел шоп, выбираем hardware и видим цену

0
BaldursG Ds_Raider

Понял, спасибо. Заходил сразу на свой акк>шоп>хардваре и показывало, то что скринил. Зашел по Вашему совету в чистую...согласен = полный писец вырисовывается, если паковать как имеющийся...н2-консоль + н2-проконтроллер + н2-чехол + еще и камера ! Остаюсь на прежней ;) . Учитывая, сколько на все наши барыги накрутят = золотая выйдет.

0
BENDJI

Столько сил и времени вложено в разработку GTA и RDR, каждый аспект отполирован до идеала. Почему оно должно стоить одинаково на уровне с проходняковыми Фейлгуард и Авовед?

Нормальная ценовая политика, игры Rockstar делаются буквально на века, в них играют годами, сотнями часов. Пусть лучше все остальные снижают ценники на свои игры, которые не стоят своих денег.

-5
My life is a game

это просто гениальный ход
вы ничего не понимаете

1)повышаем цены на игры
2)люди ради игры начинают больше работать и значит зарабатывать
3)люди становятся богаче

корпораты ради вас стараются, а вы :(

-11
HellowRainbow

Медведев, перелогинься

4
jax baron

итог по другому:

1) забивают болт, ждут скидки, торренты как решение

2) забивают болт - так как у многих не достижимо или можно сдохнуть (не работали не знаете что это такое - советую, поработайте, особенно на износ)

3) богаче не станут ( в пример нашу страну) как увидит начальник что у вас всё хорошо так бегом бежит рубить зарплату, да и рост цен не забываем как тенденцию только раньше было это 2 раза в год то теперь каждый месяц.

3
My life is a game jax baron

да это же прикол)
как вон про Медведева)

если хотите денег идите в бизнес или как там

конечно люди не будут с нихера просто 100 баксов за игру отдавать)
только богатые или ультра фанаты какой то игры)

0
yariko ookami jax baron
да и рост цен не забываем как тенденцию только раньше было это 2 раза в год то теперь каждый месяц

Это точно, раньше проезд Н-копеек стоил, а сейчас больше 30 рублей. Хотьбы чтоли ввели проездные на 1-остановку, с другой стороны сейчас чаще стал ходить пешком, особенно когда нужно недалеко, так как платить полную стоимость проезда (как до конечной) за 2-3 остановки - такое себе развлечение.

1
jax baron yariko ookami

я ещё люблю повышение цен с долей наглого вранья - проездные метро в пример: как раз на новый год была инфа - "ой народ чё вы переживаете мы прибавим на 2 рубля 1 поезду (тройка) было 57 станет 59 ну не много и повышения не почувствуйте ( ага а как пошли класть на тройку а там чёрному по цифровому не 59 а аж 63 и итог 2 поездки уже накладно звиздец - хоть бы ограничения ввели 50 руб, с такими прибавлениями скоро за 1 поездку 500 руб платить будем, и да обещали 1 раз в год стали по 2 раза прибавлять)

1
SULIK 712

ну за гта6 100 баксов норм,учитывая вложенный бюджет

-11
UnhappyYegor

Маловато будет, надо сразу 1000 😆

0
Kalaka Whitewing

Нет, не нормально. Плевать, какие у них там бюджеты вложены в разработку, это их проблемы, что они бездумно разбрасываются деньгами. Игры должны стоить меньше $60 за полное издание, без каких-либо защит. Иначе это скам.

0
SULIK 712 Kalaka Whitewing

с чего это они должны столько стоить:?)) разным играм разная цена. Еще и без защит?))Ну заплачь

0
Kalaka Whitewing SULIK 712

А что мне плакать-то?

0