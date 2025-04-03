Игроки в шоке от цен на игры для Nintendo Switch 2 - многие уже верят в Grand Theft Auto 6 за 100 долларов

Недавняя презентация Nintendo Switch 2 Direct вызвала бурное обсуждение в сообществе геймеров. Хотя анонс новой консоли и эксклюзивов, таких как Mario Kart World, Donkey Kong Bananza и Kirby Air Riders, вызвал восторг, сам факт резкого повышения цен на игры стал причиной негодования.

Nintendo Switch 2 выйдет 5 июня по цене 450 долларов, что заметно дороже оригинальной Switch (на старте — 300 долларов). Однако основной гнев игроков вызван не стоимостью консоли, а ценами на игры. Например, Mario Kart World будет стоить 80 долларов в цифре и 90 долларов за физическую копию. Более того, под видом физических изданий могут продаваться Game-Key Cards — картонные карточки с кодом на загрузку игры вместо картриджа.

Такое решение Nintendo вызвало опасения, что оно откроет двери к дальнейшему росту цен в индустрии. Многие игроки уже прогнозируют, что GTA 6 может стоить 100 долларов, так как теперь у издателей есть прецедент.

На протяжении многих лет стандартной ценой для игр были 60 долларов. Однако с переходом на Xbox Series X|S и PlayStation 5 ценник вырос до 70 долларов, и многие с неохотой смирились с этим. Теперь же Nintendo первой сделала шаг к 80–90 долларам за игру.

Поскольку Nintendo редко делает скидки, а популярность ее франшиз неизменно высока, продажи, вероятно, останутся на хорошем уровне. Это создаёт прецедент для всей индустрии, и другие издатели могут последовать примеру Nintendo.

Некоторые аналитики уже предполагали, что Grand Theft Auto VI может стоить дороже 70 долларов, учитывая её гигантский бюджет и потенциал прибыли. Однако теперь Nintendo, пусть и не напрямую, дала "зелёный свет" для возможного ценника в 100 долларов.

Несмотря на то, что GTA 6 и так обещает быть сверхприбыльной, Rockstar Games может воспользоваться возможностью экспериментировать с ценой. Официальных данных о стоимости игры пока нет, но предзаказы могут открыться в ближайшие месяцы, и тогда вопрос цены прояснится.

Если Nintendo удастся продавать игры за 80–90 долларов без массового негодования, это может подтолкнуть Rockstar и других крупных издателей к дальнейшему повышению цен. Однако если игроки будут бойкотировать дорогие тайтлы, индустрия может пересмотреть свою политику.

Стоит ли ждать GTA 6 за 100 долларов? Пока это лишь предположение, но тренд на рост цен уже очевиден.