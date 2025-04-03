Игроки в шоке от цен на игры для Nintendo Switch 2 - многие уже верят в Grand Theft Auto 6 за 100 долларов

Недавняя презентация Nintendo Switch 2 Direct вызвала бурное обсуждение в сообществе геймеров. Хотя анонс новой консоли и эксклюзивов, таких как Mario Kart World, Donkey Kong Bananza и Kirby Air Riders, вызвал восторг, сам факт резкого повышения цен на игры стал причиной негодования.
Nintendo Switch 2 выйдет 5 июня по цене 450 долларов, что заметно дороже оригинальной Switch (на старте — 300 долларов). Однако основной гнев игроков вызван не стоимостью консоли, а ценами на игры. Например, Mario Kart World будет стоить 80 долларов в цифре и 90 долларов за физическую копию. Более того, под видом физических изданий могут продаваться Game-Key Cards — картонные карточки с кодом на загрузку игры вместо картриджа.
Такое решение Nintendo вызвало опасения, что оно откроет двери к дальнейшему росту цен в индустрии. Многие игроки уже прогнозируют, что GTA 6 может стоить 100 долларов, так как теперь у издателей есть прецедент.
На протяжении многих лет стандартной ценой для игр были 60 долларов. Однако с переходом на Xbox Series X|S и PlayStation 5 ценник вырос до 70 долларов, и многие с неохотой смирились с этим. Теперь же Nintendo первой сделала шаг к 80–90 долларам за игру.
Поскольку Nintendo редко делает скидки, а популярность ее франшиз неизменно высока, продажи, вероятно, останутся на хорошем уровне. Это создаёт прецедент для всей индустрии, и другие издатели могут последовать примеру Nintendo.
Некоторые аналитики уже предполагали, что Grand Theft Auto VI может стоить дороже 70 долларов, учитывая её гигантский бюджет и потенциал прибыли. Однако теперь Nintendo, пусть и не напрямую, дала "зелёный свет" для возможного ценника в 100 долларов.
Несмотря на то, что GTA 6 и так обещает быть сверхприбыльной, Rockstar Games может воспользоваться возможностью экспериментировать с ценой. Официальных данных о стоимости игры пока нет, но предзаказы могут открыться в ближайшие месяцы, и тогда вопрос цены прояснится.
Если Nintendo удастся продавать игры за 80–90 долларов без массового негодования, это может подтолкнуть Rockstar и других крупных издателей к дальнейшему повышению цен. Однако если игроки будут бойкотировать дорогие тайтлы, индустрия может пересмотреть свою политику.
Стоит ли ждать GTA 6 за 100 долларов? Пока это лишь предположение, но тренд на рост цен уже очевиден.
Ахахахаха, нинка совсем бошкой поехала. А еще больше поехали бошкой те, кто купит это. 10, ладно, 20 баксов цена агушагеймингу. Но не 50, и темболее не 80.
Агуша-гейминг? Для школьников придумали новый термин.
а как ещё называть гейминг на нинтендо?
Куда слово "казуальный" пропало? Прошлое поколение школьников выросло и не использует?
ну придумали новый термин, школьники то тут причём? агушагейминг более точное описание игр на нинтендо
А причем здесь слово "казуальный"? Речь не про казуальность игр, а про то, что они для аудитории потребителей агуши. А нинка за этот мобильный гейминг 80 бачинских заламывает на полном серьезе. Какой нахер мариокарт? 80 бачинских должна стоить вылизанная сюжетом и сайд квестами РПГ в опенворлде на 200+ часов, а не гонка с принцессками и динозаврами.
Игры Нинтендо недорогие в плане бюджета, но неадекватно дорогие в стоимости и эта корпорация "добра" даже за региональные цены ничего не знает и знать не хочет. Из-за основная база исключительно Япония (+ там цены ниже европейских)
Эх, еслиб сейчас были 90-е была бы народная Dendy Switch!
не была бы dendy была клоном а свитч сложнее для копирывания чем NES
Это называется Steam Deck
Китайцы все что угодно могут скопировать. Вопрос в целесообразности и условных проблемах после копирования.
Почему то супер денди даже небыло
Дурак платит дважды, тупой трижды, а нинтендогои должны платить ВСЕГДА!
кто эти многие? 3 журналюги которым платят за пиар продвижение идеи поднятие цен на игры?
да цива новая за 70 бачей идёт) в сотку за гта не сложно поверить, с учётом политики тейк ту
да так и добиваются повышения цен, шумиха, игроки готовы платить меллеоны и меллеоны за индюшатину, а мы такие благородные и не хотим брать, ну ладно раз так просите поднимем цены
Игры для нинтендо всегда были мягко говоря не адекватны цене-качеству по мне.
Неадекаатные цены для неадекватных игрокоу, которые их нахваливают - неадекватов крайне много 🤦♂️☹️
Просто вы выросли на философии, взращенной Sony, Xbox и других мастодонтов, у которых графика это основной упор в разработке. Вам кажется, что цена/качество игры зависит от графики, но это неправильное мышление. Игры должны оцениваться в общей массе, а не только в графике. И ведь в какое-то время это работало прекрасно (хорошая графика = цена/качество), но в итоге все пришло к нынешней ситуации, когда игровая индустрия держится на АА энтузиастах и японцах, а мастодонты в лице Sony, Microsoft, EA, Ubisoft и прочие в полуживом состоянии.
Nintendo же сохранила старую школу разработки и просто делает игры как раньше. Как в те самые времена, когда что не игра на PS3, Xbox360, то самородок. Выглядят они очевидно без графония (железо днище), но играются хорошо, а это самое главное кто бы не говорил. Ну и игр на Nintendo просто дохера. Пока Sony и Xbox рожают 1 графонистую игру, Nintendo делает 3-5 игр совершенно разных жанров, где весь упор на наполнение и геймплей. От этого в инете все хвалят игры красных, а про синих и зеленых молчат. Последние два просто не в состоянии клепать столько игр. Статистически шанс, что людям понравится одна игра из 5 выше, чем из 1. Также учитывая, что Sony и Xbox давно забили болт на некоторые жанры в принципе, то ничего неудивительного, что боготворящих Nintendo неадекватов много.
Графика это немаловажный фактор уж при таком ценнике точно, а уж геймплеем ниночка точно не спасобна удивить...так за что ты тут втираешь, чудик?
Нет. Графика и Визуал - совершенно разные вещи.
Прочитал коммент и твой ответ на него. Взгляд со стороны, чудик - ты
Нинтендо просто первые решились на это повышение. Если с Марио Карт прокатит (а потом и с ГТА6), подтянутся остальные.
Видимо, сейчас наступает тот самый момент, когда пора расчехлять библиотеку, копившуюся 15+ лет.
Согласен. Я тоже уже как N-лет пересел преимущественно на ретро-гейминг.
скорее всего получится провернуть
слишком большие ожидания от гта 6 у геймеров
не удивлюсь, если там макс издание(цифровое) будет 150 баксов
150 маловато))
Так а зачем нужна современная мoча, если есть Half-Life, Mass Effect, Ведьмак или Герои?
А это эффект стада. Побухтят, но первые побегут. Давно уже прогревают ведь. Сначала аналитики, потом слухи о раздутом бюджете до $2 млрд ( привет разработка дорожает), потом вспомни стримера xQc. Он же говорил: "Вы тратите $100 на скины и когда разработчик типа Рокстар выпускает шедевр, вы возмущаетесь ценой"
Ну, лично я не готова платить по 100$ за игру. Я по 5к то на игры с трудом отрываю от себя, а уж 10+ к точно не потяну, а еще и железо дорожает. Придется полностью уйти на активахи и торрент...
Не знаю, кто как. Но я поощрять такие ценники точно не буду, шли-бы эти барыги в пень.
им это и надо, больше прибыли, не важно как
Они купят. Затерпят, куда ж они денутся. Рокстар плавно, но верно идет по пути сд проджект. Щас поплачут про мировую экономику и ковид вспомнят и озоновые дыры и излучение в космосе и на выкате скажут. Ну 100 баксов. Ну вот так вот. Купи. Тебе чо жалко? ты чо не уважаешь меня ? ( компанию )
Я хиден гемы на PS2 покупал за 100$, а новый ширпотреб я не собираюсь покупать)
80 баксов за детские игры, с графоном 20летней давности окей
Прошиваем и играем.
А что еще остается?!
Помнится кто-то из юбисофт сказал что "Геймерам нужно привыкнуть не владеть играми" и все подумали что это про подписки и цифровизацию. А как оказалось всё гораздо проще. У игорьков тупо не будет денег их покупать.
там ещё понятно стало в пользовательском соглашении дюневы- там вы вообще ни чем не владеете.
Зачем покупать у корпораций, если есть вариант "по проще"
Конечно в шоке. Бог с этим ГТА, но проблема в том что остальные тоже начнут продавать игры за $80+
особенно инди парашу
Да зачастую в инди "параше" попадаются игры в разы интереснее чем крупные релизы от известных компаний.
да но не за 90 долларов
Что значит начнут? Уже давно начали. Все крупные издатели уже сейчас многие свои новинки продают за 80 баксов. Например, у Ассасина за стандартное издание цена в баксах в районе 80-ти. И даже убогий Awoved от обсидиан примерно столько же в баксах стоил за стандарт в мире. Звёздные Войны от Ubisoft тоже цена в районе 80-130 баксов в зависимости от издания. Уже давно все крупные издатели такие цены ставят. Много лет подряд уже. Странно, что игроки массово заметили, что с ценами что-то не то только после того, как цены повысила конкретно Нинтендо. А до нинтендо с ценами типа всё было Ок?
Не п%№ди (без негатива). Лично у меня в Стиме Ассасин стоит $70. Могу скриншот прислать если не веришь. Cони тоже просит $70 за стандартное издание Death Stranding 2 (правда там сделали махинацию с ранним доступом, но не суть). Суть в том что в скором времени каждое стандартное издание ААА игры будет $80 и выше. $70 уже высокая цена, но еще терпимо, а 80-90 это варварство.
Да тут паршиво не то что GTA 6 может стоить 100 долларов и больше, плевать, можно скидки подождать, а то, что может цена в 80-90 долларов стать стандартом для игр и на других платформах, посмотрев на пример Нинтендо и то что люди схавали. И это может быть вполне возможно, так как есть люди, которые покупают максимальные издание 100+ долларов.
Ну будут максималку за 200 брать теперь XD
А ребятки троли ^_^ . Вот теперь ценовая политика реально в жопе, ибо ладно плойка(пс5) там цена понятна за что ну и качество соответствующее ,НО цена на ПК всегда была больше ибо там -ну на кой хер покупать ПК за 2-3К$ и что-бы он себя не оправдывал?
А тут какой-то срыЧ, который уже частично перебивает цены что боксов , что ПК , но по качеству графики, дай боже если уровень андроида будет 8) Вот они там упоротые или просто тролят ?
А так ждем эмуляторов Свича2 , ибо один плюс тут все-же будет, без ДЕНУВЫ и прочего дерьма игры там будут(ибо ну приставочка сгорит нахрен ^_^).
Я верю в гта 6 за 150 баксов за стандартное издание.
Это же нинка, она всегда впереди планеты всей.
Жалуются, орут, возмущаются, но "тихое большинство" все-равно побежит покупать и по 80 и по 100, а там и по 150.
В этой ситуации есть один простейший выход: не нравится что-то, как мне например СЖВ тематики? Не покупайте! И всё! Это так просто! Со временем эти поганые фирмы прогнутся!
В смысле верят, какие то глупыши до сих пор не верят, что ГТА будет больше 100 баксов?)))))
Для бюджетников потом выпустят зеленую версию в зеленом магазине.
Не выпустят, будет обязательный онлайн как в колде
Проходили с Assassins creed2, там тоже был обязательный онлайн. Однако у лицушников были проблемы с запуском. Остальные запускали с кряком-эмулятором-онлайна и спокойно играли.
проблема в том, что в марио я и бесплатно не стану играть, тем более на костыле вроде свитча. А жта 6 я всегда играл только пиратку. В любом, случае, довожу до блохеров и поколения тиктока, что проблемы всегда у разрабиков бывают, а не игроков. Так что нет смысла ныть и паниковать.
И как тебе жта 6?
проблема и решения в том что - их можно было опрокинуть - но так как у них бобла и подлиз дофига - они выдут чистыми и скажут это игроки виноваты не знают что хотят, хотя если бы потребитель не останавливался бы на одно и пёр бы как баран на варота, то им бы пришлось выбирать или идти на поводу потребителя и жить дальше богаче или закрыться массово и выпиливаться так как на обычные работы они уже не смогут идти.
Как и прошлый мусор 😆
Как любит вечно орать мой верный попугай: "На абордаж!"
Чет Нина ***ела, а ведь дебилы будут покупать, как и ЖТА6 за 100-120 бачей, дебилы найдутся
Спасибо Гейбу за Steam Deck и шикарнее скидки на игры. Играть в 1000 и 1 Марио за 80 баксов.... не, спасибо
учитывая, что какой-то слэшер про Казан продают за почти 5к рубасов, а нелепая японская 2Д игра вообще стоит 20к, то я не удивлюсь
оформление коробок картриджей свич2 отвратительное
Так пора урожай собирать со стомиллионной базы игроков, может еще и подписку спустя год повысят долларов на 5 в месяц
там и так войсчат платным будет
игры нинтендо классные но им цена 20-30 баксов и свич1 кусок пластика в два раза дешевле должен быть минимум. ну люди хавают что поделать. как итог игры за 90 евро и свич2 не олед покупайте а мы чуть позже олед выпустим еще раз купите со свич1 прокатило же. отношение к целевой аудитории мягко говоря скотское)) особенно лицемерно все эти японские уважительные поклончики на презентации смотрелись)))
Какие идиоты покупают игры за такие деньги? Ладно если долгожданный шедевр или продолжение любимой игры, то некоторые фанаты купят наверное.
Вы о чем..это-же нинтендобои. Они картон по 50 зелени брали с эмблемой нинки. Эти хомяки сожрут все... к сожалению.
Про картон помню)
На пк будет торент едишын лучше всех
Такой кал торрента не заслуживает
Rockstar может спокойно установить ценник в 1к$ и миллион копий в первый день всёравно будет
За 1к$ будет у них в первый день 1к тираж
Типа нинтендо первыми это сделали и только сейчас игроки шокировались, мол с ценами чёто не то? А раньше всё было Ок с ценами? Вы видели, за сколько Ubisoft продаёт своего последнего ассасина? А ихние звёздные войны сколько стоили? А за сколько убогий Awoved от обсидиан продавался? Новинки от KOEI TECMO видели? Везде цены в баксах от 80 долларов плюс минус за базовое издание.
Если не нравятся цены, тогда тревогу надо было бить ещё лет 5 назад, когда началась пропаганда на тему, мол игры должны стоить дороже, разработка дорожает и всё всё вот это. А сейчас чего ныть? Сейчас всё, тю-тю, поезд ушёл. Теперь высокие цены под 100 баксов норма для крупных издателей. Было бы странно, если бы Нинтендо НЕ повысила цены в то время, пока все остальные повышают. Точка.
P.S. Поэтому я покупаю игры в основном на распродажах, либо дешёвыми ключами активации. За полную цену пусть разрабы сами играют в свои игры.
Вот кисло-молочная версия выйдет, тогда можно будет присмотреться.
А им-то что? Что 200, что 300. Что жалуются? У них, как будет 200 или 300 долларов/евро, так и останется. Им проще. Это у нас будет конская наценка, которая будет зависеть только от жадности магазинов или перекупов. // Николай-Гав Гав-Зозулин
Просто кошмар...
Rockstar в итоге всех удивит и новая GTA будет стоить не 100, а 130-150$ за базовую версию, все равно ведь купят
Давно было известно то эта ещё те нинки скупердяи, без конкуренции они могут творить что хотят, при том что у них игры гораздо легче делают, потому что мобильное железо не потянет графику с пс5.
за 100 долларов я только ведьмака возьму и то если он будет как 3
а так или торент или офлайн активация за 10р
Значит не буду покупать
Теперь надо переносить ГТА 6 , в конце 26 года игра явно будит дороже , издатели явно об этом думаю
рыночек порешал, развлечения идут под нож когда в кармане пустовато
Я GTA V Box в 2015 по предзаказу взял за 42$. В Беларуси. Сегодня, с учётом инфляции, её цена была бы 57$. С америкосов просили 60$. Сейчас было бы 81$. С учётом раздутого бюджета цифра 100 мэйби и не крайняя. Будем посмотреть.
помню шутки про 4к гейминг) а теперь даешь 12 к)
что переживать-то) в любом случае, многие сунуться в "зеленый магазин" или купят активашку за копейки, если будет стоять денуво)
вон, уже The Last of Us: Part 2 в "зеленом" магазине лежит)
Никогда не понимал стремление все купить первым и тем более купить по оаер-прайсу! Все же почему-то не покупают колбасу по 10 К за кило, если дорого, а берут дешевле. Не забуду времена, когда вышел Ведьмак 2 и продавец предлагал купить ее и не понимал, почему мне не интересно. Сколько патчей потом вашло, как и к третьему, прежде чем это стало играбельно, и вообще второй стал бесплатным. Люди сами виноваты в таких ценах.
Да купят куда они денутся ,сектанты они такие
80$
youtube.com/watch?v=dS5143Usshc
Так игры дорожают (Хобби Развлечение) со скоростью улитки считая инфляции. Странно было бы что всё вокруг дорожает а развлечения нет. Другой вопрос что г@вн@ игры будут стоить столько же😂
Дико извиняюсь, но вопрос - из какого места выс₽ата эта, горячо обсуждаемая(в 99,9% игроками, которые консоль только на картинках видели, как и игры) новость ?! Все понимаю, но прежде чем пи$деть на серьезе = зайдите на Нинтендо е-шоп...НЕТ там ни цен на Свич-2, ни цен на игры для него. Пару долбо€ба-блохера "подняли волну" а Вы тут как тут. Даже, если +/- так и будет = критикуйте, возмущайтесь и тд. и пр. ...один Х, покупать не собирались и будете ждать эмулятора. Хоть раз честно скажите, а не декларируйте любимых блогеров.
Не путайте левые сайты с вбросами. На офф-сайте нет цен/предзаказов, как на игры, так и на консоль. Все ждут и вкидывают догадки/цены/предзаказы.
Заходим на сайт нинтендо ком. Переходим в раздел шоп, выбираем hardware и видим цену
Понял, спасибо. Заходил сразу на свой акк>шоп>хардваре и показывало, то что скринил. Зашел по Вашему совету в чистую...согласен = полный писец вырисовывается, если паковать как имеющийся...н2-консоль + н2-проконтроллер + н2-чехол + еще и камера ! Остаюсь на прежней ;) . Учитывая, сколько на все наши барыги накрутят = золотая выйдет.
Столько сил и времени вложено в разработку GTA и RDR, каждый аспект отполирован до идеала. Почему оно должно стоить одинаково на уровне с проходняковыми Фейлгуард и Авовед?
Нормальная ценовая политика, игры Rockstar делаются буквально на века, в них играют годами, сотнями часов. Пусть лучше все остальные снижают ценники на свои игры, которые не стоят своих денег.
это просто гениальный ход
вы ничего не понимаете
1)повышаем цены на игры
2)люди ради игры начинают больше работать и значит зарабатывать
3)люди становятся богаче
корпораты ради вас стараются, а вы :(
Медведев, перелогинься
итог по другому:
1) забивают болт, ждут скидки, торренты как решение
2) забивают болт - так как у многих не достижимо или можно сдохнуть (не работали не знаете что это такое - советую, поработайте, особенно на износ)
3) богаче не станут ( в пример нашу страну) как увидит начальник что у вас всё хорошо так бегом бежит рубить зарплату, да и рост цен не забываем как тенденцию только раньше было это 2 раза в год то теперь каждый месяц.
да это же прикол)
как вон про Медведева)
если хотите денег идите в бизнес или как там
конечно люди не будут с нихера просто 100 баксов за игру отдавать)
только богатые или ультра фанаты какой то игры)
Это точно, раньше проезд Н-копеек стоил, а сейчас больше 30 рублей. Хотьбы чтоли ввели проездные на 1-остановку, с другой стороны сейчас чаще стал ходить пешком, особенно когда нужно недалеко, так как платить полную стоимость проезда (как до конечной) за 2-3 остановки - такое себе развлечение.
я ещё люблю повышение цен с долей наглого вранья - проездные метро в пример: как раз на новый год была инфа - "ой народ чё вы переживаете мы прибавим на 2 рубля 1 поезду (тройка) было 57 станет 59 ну не много и повышения не почувствуйте ( ага а как пошли класть на тройку а там чёрному по цифровому не 59 а аж 63 и итог 2 поездки уже накладно звиздец - хоть бы ограничения ввели 50 руб, с такими прибавлениями скоро за 1 поездку 500 руб платить будем, и да обещали 1 раз в год стали по 2 раза прибавлять)
ну за гта6 100 баксов норм,учитывая вложенный бюджет
Маловато будет, надо сразу 1000 😆
Нет, не нормально. Плевать, какие у них там бюджеты вложены в разработку, это их проблемы, что они бездумно разбрасываются деньгами. Игры должны стоить меньше $60 за полное издание, без каких-либо защит. Иначе это скам.
с чего это они должны столько стоить:?)) разным играм разная цена. Еще и без защит?))Ну заплачь
А что мне плакать-то?