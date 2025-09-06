Игровой аналитик назвал GTA 6 огромной серой тучей, нависшей над всей индустрией

С тех пор, как релиз GTA 6 был перенесён на 2026 год, некоторые издатели пересмотрели внутренние планы по выпуску игр, избегая релиза близко к дате выхода долгожданного проекта Rockstar Games из-за его огромного влияния.

По словам Адама Либа, генерального директора Gamesight, GTA 6 называют «серой тучей», нависшей над всей игровой индустрией и влияющей на решения других студий о выпуске игр.

GTA словно тёмная туча, нависшая над всеми. Думаю, из-за неё люди стали более нерешительными в отношении дат.



Самое забавное в GTA то, что, поскольку мы проводим много сравнительного анализа благодаря RP-серверам, практически каждый жанр, который вы можете себе представить, уже был воссоздан игроками в ролевых играх GTA.

Аналитик отмечает, что RP-серверы GTA воссоздают практически все мыслимые жанры, например, хорроры, что позволяет игре «конкурировать» с такими играми, как Silent Hill.

Кто-то создал хоррор-RP-сервер GTA или что-то в этом роде, так что в итоге она в некотором роде конкурирует с Silent Hill. И, конечно, можно воспринимать это с долей скепсиса, но масштаб этой игры настолько огромен, что она в итоге конкурирует с тем, с чем обычно не стала бы конкурировать.

Благодаря своей гибкости GTA становится платформой, которая выходит за рамки традиционных жанров и конкурирует с широким спектром игр.

GTA 6 выйдет 26 мая 2026 года на PS5 и Xbox Series S|X.