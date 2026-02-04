"Их миры создаются вручную" - глава Take-Two заявил, что генеративный ИИ не использовался при создании GTA 6

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник в интервью GamesIndustry.biz заявил, что генеративный ИИ не использовался при создании GTA 6.

Считаю ли я, что инструменты сами по себе создают отличные развлекательные проекты? Нет, нет никаких доказательств этого, и в будущем этого не будет. Что касается GTA 6, генеративный ИИ не имеет никакого отношения к тому, что создаёт Rockstar Games. Их миры создаются вручную. Именно это отличает их. Они строятся с нуля, здание за зданием, улица за улицей, район за районом. Они не генерируются процедурно, и не должны генерироваться. Именно это делает игру отличным развлечением.

Однако, он отметил, что студии активно внедряют генеративный ИИ и даже существуют сотни пилотных проектов.

Сейчас мы активно внедряем генеративный ИИ, у нас сотни пилотных проектов и внедрений по всей компании, в том числе и в наших студиях. Мы видим возможности для повышения эффективности, снижения затрат и создания условий для того, что цифровые технологии всегда позволяли: рутинные задачи становятся проще и менее актуальными, что освобождает наших создателей для более интересных задач — создания превосходных развлечений.