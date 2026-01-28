Илон Маск высмеял требования Еврокомиссии к цензуре Grok, показав отредактированный кадр из GTA 6

Недавно европейская комиссия начала расследование в отношении социальной сети X. Поводом стало использование встроенного искусственного интеллекта Grok для генерации сексуализированных изображений реальных людей, включая женщин и несовершеннолетних пользователей.
В центре внимания регулятора находятся потенциальные нарушения "Закона о цифровых услугах". По мнению комиссии, X не провела адекватную оценку рисков и не приняла достаточных мер для их смягчения после интеграции ИИ Grok в свою платформу и систему рекомендаций контента.
На фоне начала расследования владелец соцсети Илон Маск пошутил, что модерировать контент становится всё труднее, прикрепив отредактированный "зацензуренный" кадр из трейлера Grand Theft Auto 6. Маск считает, что именно такой уровень цензуры, по всей видимости, ждёт европейская комиссия от X.
Как же плевать на мнение этого клоуна
«Я три дня гналась за Вами, чтобы сказать, как Вы мне безразличны»
каким из 7 видов плевков ты для этого пользуешься?))
ахаха Илюха жжжот. троллит на тему большинства исламистов в королевстве
Пускай Европейская Комиссия запретит вообще всё Порно в Интернете, я посмотрю как Волна Протестов захлестнёт всё Гейропу и Свободную Америку, причём выйдут на улицы не только молодые студенты но и ещё полуголые Порно Актёры и Актрисы, кста я такую толпу протестующих уже видел в фильме "Адреналин: 2 Высокое Напряжение" 🤣🤣
да ни ктони куда не вйдет. если это надо будет они в течении нескольких лет будут пиарить запрет и активно его продвигать в массы большинсво прогреется и порно запретят. в европе и её кеолониях
В смысле запретят?во Франции уже давно порно по паспорту,а запрет на использование соцсетями людям младше 15 лет вступает в силу с 1 сентября этого года
тем более)) я ж написал если это надо будет)) просто порассуждал
Европейский Исламский Халифат - я про такое определение еще лет 11 назад узнал.
Забавно что в 90х именно Европа боялась исламизации РФ.
Прикол в том, что если ты что-то подобное сгенерируешь в комментариях X, то Илон Муске тебе забанит.
И почему-то все закрывают глаза на то, что для использования X нужно зачем-то обязательно привязать свой смартфон, а для просмотра 18+ контента - отправить илону муску скан паспорта и проекцию башки в 360 градусов. Цифровой гулаг
ну может смеяться, сколько хочет, но потом сделает. что ему скажут. эпл юсб навязали, и этому кулибину навяжут.
перед что запятая
Да с кем они тока не судятся.Щас параллельно судятся со Стимом и Гуглом.У одних видите ли монополия,а вторые навязывают свой поисковик.С Майкрософтом с 93 года за всякую дрянь судятся постоянно сдирая с тех по пол лярда и более.Они стали чем то на подобии Нинтендо,те в год свыше 100 судебных исков подают.
Они же подали иск в антимонопольный комитет против Интел в 2009 году,содрав Себе в карман 1 лярд евро,а не в карман АМД,за которую они так боролись и она тогда тонула,инвесторы её тогда еле вытянули,пришлось свои фабрики продать.
Зато когда наши кампании начали судиться с Евросоюзом в позапрошлом году по неисполнению контрактов,дело понятно чем кончилось.Побежали постановления о санкциях проталкивать,чтобы не платить,а суд через это постановление отказал.
Евросоюз ЭТО жадные уроды,что ищут с кого бабла поиметь.
Задавить Grok и сделать из него очень осторожный ChatGPT?
Надо ваще етих фанатиков и сектантов запретить носить свою наволучку или простынь в цивилизованном мире! Хрен знает что у етих терорыстов под ее наволочкой
Пускай у себя дома на родине так ходять в арабских недо странах в средневековье своём
забавно конечно ,но больше всего уб... именно те кто ходят голоpopie ,сосраиль пример
и на счет средневековье ,арабы живут на 300 лет впереди raшки по цевелизации ,если говорить по факту
Франция Бельгия Австрия Швейцария Болгария Дания Косово Казахстан Босния и Герцеговина.Это страны где хиджаб и паранджа запрещены,почему тут нет России и дураку будет понятно,если на карту мира глянет.
Задолбали пуристы, да и эти мешки на женщинах! Не нравится не смотрите!
с этой нынешней политикой так и будет как на картинке ниже