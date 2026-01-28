Илон Маск высмеял требования Еврокомиссии к цензуре Grok, показав отредактированный кадр из GTA 6

Недавно европейская комиссия начала расследование в отношении социальной сети X. Поводом стало использование встроенного искусственного интеллекта Grok для генерации сексуализированных изображений реальных людей, включая женщин и несовершеннолетних пользователей.

В центре внимания регулятора находятся потенциальные нарушения "Закона о цифровых услугах". По мнению комиссии, X не провела адекватную оценку рисков и не приняла достаточных мер для их смягчения после интеграции ИИ Grok в свою платформу и систему рекомендаций контента.

На фоне начала расследования владелец соцсети Илон Маск пошутил, что модерировать контент становится всё труднее, прикрепив отредактированный "зацензуренный" кадр из трейлера Grand Theft Auto 6. Маск считает, что именно такой уровень цензуры, по всей видимости, ждёт европейская комиссия от X.