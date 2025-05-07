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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 171 оценка

"Им не нужен Assassin's Creed или Ghost of Yotei": GTA 6 произвела фурор в японских соцсетях

Gutsz Gutsz

В последнее время внимание всего геймерского мира было приковано к Японии — не из-за локальных релизов, а благодаря громким скандалам вокруг двух крупных западных проектов, выбравших японский сеттинг. Assassin's Creed Shadows и Ghost of Yotei спровоцировали шквал споров об исторической достоверности, культурных интерпретациях и праве на «японскую историю». На фоне этих жарких дискуссий особенно примечательно выглядит реакция самих японцев, которые, кажется, вовсе не озабочены тем, как их страну изображают в играх — они с головой ушли в обсуждение Grand Theft Auto 6.

Сюхэй Ёсида уверен: Ghost of Yotei добьётся успеха в Японии - в отличие от Assassin's Creed Shadows

Второй трейлер GTA 6 стал настоящей сенсацией в японских социальных сетях. Аккаунт PlayStation Japan в X (бывший Twitter) опубликовал трейлер с японскими субтитрами, и он собрал свыше 1,3 миллиона просмотров, тысячи лайков и репостов. Многие пользователи в комментариях признаются, что трейлер настолько впечатлил их, что они готовы купить PlayStation 5 исключительно ради выхода новой части легендарной серии Rockstar.

Вот лишь несколько характерных комментариев:

  • «Теперь у меня есть повод купить PS5!»
  • «Конечно, хочу поиграть на ПК, но раз версия выйдет позже — придётся брать консоль»
  • «Пожалуй, настало время наконец-то купить PlayStation 5»
  • «После такого трейлера уже всё равно, на чём играть — главное, чтобы быстрее»

На этом фоне напрашивается сравнение с ожиданиями от Ghost of Yotei и Assassin's Creed Shadows. Несмотря на уверенность некоторых японских продюсеров в успехе этих проектов на родине, именно GTA 6, действие которой разворачивается в вымышленном американском штате, вызвала бурную и, что важно, искреннюю реакцию японской аудитории. Иронично, но похоже, что японским геймерам интереснее смотреть на разрушения и хаос в Vice City, чем на условную сакуру в Киото.

Живописный мир GTA 6: все ключевые локации и места Вайс-Сити

Особенно активно японские пользователи обсуждали финальный кадр трейлера, где ясно указано: игра записана с PS5. Фанаты с сожалением констатируют, что версия для ПК выйдет позже, и потому консоль нового поколения становится обязательной покупкой.

Нельзя не упомянуть и реакцию разработчиков по всему миру. Второй трейлер GTA 6 произвёл впечатление даже на профессионалов, которые называли игру «из будущего» за невероятную графику и проработку деталей.

"Игра из будущего": Разработчики игр удивились уровню детализации и качеству графики во втором трейлере GTA 6

Grand Theft Auto VI выйдет 26 мая 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
Аристов--Черный
«Конечно, хочу поиграть на ПК, но раз версия выйдет позже — придётся брать консоль»

Вот из за таких нетерпеливых транжир и возникают ситуации с консольными приоритетами при релизах игр.

16
Lvinomord

Для меня кста неодновременный выход консольных версий и пк один из жирных поводов не покупать эту игру.Только Ютуб.Школь...игроки столько бабла им занесли покупая акки 5 по нескольку раз,что могли и выпустить 6 сразу на всех платформах.Но как говорят
- Горбатого могила исправит...

2
StrelitziaReg Lvinomord

а в чем проблема купить бу консоль , пройти игру и продать эту бу консоль по такой же цене? Или обязательно надо покупать новенькую консоль с магазина и что бы она потом у тебя пылилась

MunchkiN 616

не стоит забвать что на пека еще исторически присусудсвое различное пиратсво.
поэтому не самая плохая идея соредочится на массовом консольном рынке для начала а потом выпустить игру для пека боярь и лучше подхотовить графон.

Lvinomord StrelitziaReg

Я играю только на пк.Мне лично не удобно играть на консоли и я терпеть не могу геймпады.В тот же Dark Souls или Elden Ring играю исключительно на клаво мыши.Я кста однажды уже купил PS3 для 5 части.Мало того,что мне игра совершенно не понравилась,так ещё и денег при этом кучу потерял.Брал новую консоль,так как про Авито я тогда не знал - может и не было его тогда,я хз...
ЗЫ А когда Сони прислало мне письмо,чтобы я купил дополнительно HDD на 500 Гб (моя была на 12 Гб и я был уверен,что мне столько хватит) т.к. места из за этого сра..ого онлайна и обновлений естественно не хватало - я тоже написал им письмо! Очень большое и глубокое по смыслу и содержанию....
ЗЫЫ Ну и тут ещё дело принципа - Я считаю,что игры должны выходить одновременно на всех платфориах сразу! Одновременно! Раньше,ещё можно было такое пропустить,но теперь...соррян - пусть катятся с такой политикой.

2
h1fter

Новость где цитируются комменты рандомных челиков из твиттера,это уже дно или нет?

4
Сережаа

Это уже обыденность...

1
srphim

Какая-же тряска вокруг этой игры, особенно у новостняков. Тупое гoвно, тупого гoвна. Течь по таким играм в 2025 году лютый кринж

4
Gridon

Люди вполне могут ждать и ГТА, и самураев, одно другому не мешает, лол.

3
Ahnx

Японцам такой шлак в принципе не может понравиться. Они очень консервативны в этом плане.

3
Freund Benno

Ты эксперт по Японцам?

2
UralGames83Ru

Я больше Resident evil 9 жду и возможно ремейки 0,1 и код Вероника. 😉🙂

3
demon33251

Ремейк пятой части вроде как то же делают.

1
UralGames83Ru demon33251

Не отрицаю 😁

AndralStormborn

В трейлере гта слишком много латиносов

2
kolinmah

Это Флорида, там много латиносов)

1
MunchkiN 616

не знаю как насчет других стран но мне было бы не особо интерсно и будорожаще если бы кто-то сделал игру в сетинге славянского фентози или квази росийской истории с домиками деревянными потому что я в этом живу и накушался с детва за папу и за маму.
а вот физика пиваса в бутылке гта 6 это другое дело.

1
AndrewSolt

Не сказал бы, все таки славянский сеттинг в отличии от японского не такой мейнстримный и попсовый.

darth nox

Пошло прогревание лохов.

1
Миханик Шестеренкин

А НЕ лохи будут проходить на Ютубе вместе с Куплиновым.

3
Сеньор Мартинез

анемэшнеги повелись на кат сцены...надеюцо, что такие анимации со скелетами будут повсеместно...что от них ждать

1
kolinmah

Это че, такая незамысловатая ПР-кампания пятой плойки?)