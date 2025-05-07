"Им не нужен Assassin's Creed или Ghost of Yotei": GTA 6 произвела фурор в японских соцсетях

В последнее время внимание всего геймерского мира было приковано к Японии — не из-за локальных релизов, а благодаря громким скандалам вокруг двух крупных западных проектов, выбравших японский сеттинг. Assassin's Creed Shadows и Ghost of Yotei спровоцировали шквал споров об исторической достоверности, культурных интерпретациях и праве на «японскую историю». На фоне этих жарких дискуссий особенно примечательно выглядит реакция самих японцев, которые, кажется, вовсе не озабочены тем, как их страну изображают в играх — они с головой ушли в обсуждение Grand Theft Auto 6.

Второй трейлер GTA 6 стал настоящей сенсацией в японских социальных сетях. Аккаунт PlayStation Japan в X (бывший Twitter) опубликовал трейлер с японскими субтитрами, и он собрал свыше 1,3 миллиона просмотров, тысячи лайков и репостов. Многие пользователи в комментариях признаются, что трейлер настолько впечатлил их, что они готовы купить PlayStation 5 исключительно ради выхода новой части легендарной серии Rockstar.

Вот лишь несколько характерных комментариев:

«Теперь у меня есть повод купить PS5!»

«Конечно, хочу поиграть на ПК, но раз версия выйдет позже — придётся брать консоль»

«Пожалуй, настало время наконец-то купить PlayStation 5»

«После такого трейлера уже всё равно, на чём играть — главное, чтобы быстрее»

На этом фоне напрашивается сравнение с ожиданиями от Ghost of Yotei и Assassin's Creed Shadows. Несмотря на уверенность некоторых японских продюсеров в успехе этих проектов на родине, именно GTA 6, действие которой разворачивается в вымышленном американском штате, вызвала бурную и, что важно, искреннюю реакцию японской аудитории. Иронично, но похоже, что японским геймерам интереснее смотреть на разрушения и хаос в Vice City, чем на условную сакуру в Киото.

Особенно активно японские пользователи обсуждали финальный кадр трейлера, где ясно указано: игра записана с PS5. Фанаты с сожалением констатируют, что версия для ПК выйдет позже, и потому консоль нового поколения становится обязательной покупкой.

Нельзя не упомянуть и реакцию разработчиков по всему миру. Второй трейлер GTA 6 произвёл впечатление даже на профессионалов, которые называли игру «из будущего» за невероятную графику и проработку деталей.

Grand Theft Auto VI выйдет 26 мая 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.