"Им не нужен Assassin's Creed или Ghost of Yotei": GTA 6 произвела фурор в японских соцсетях

В последнее время внимание всего геймерского мира было приковано к Японии — не из-за локальных релизов, а благодаря громким скандалам вокруг двух крупных западных проектов, выбравших японский сеттинг. Assassin's Creed Shadows и Ghost of Yotei спровоцировали шквал споров об исторической достоверности, культурных интерпретациях и праве на «японскую историю». На фоне этих жарких дискуссий особенно примечательно выглядит реакция самих японцев, которые, кажется, вовсе не озабочены тем, как их страну изображают в играх — они с головой ушли в обсуждение Grand Theft Auto 6.
Второй трейлер GTA 6 стал настоящей сенсацией в японских социальных сетях. Аккаунт PlayStation Japan в X (бывший Twitter) опубликовал трейлер с японскими субтитрами, и он собрал свыше 1,3 миллиона просмотров, тысячи лайков и репостов. Многие пользователи в комментариях признаются, что трейлер настолько впечатлил их, что они готовы купить PlayStation 5 исключительно ради выхода новой части легендарной серии Rockstar.
Вот лишь несколько характерных комментариев:
- «Теперь у меня есть повод купить PS5!»
- «Конечно, хочу поиграть на ПК, но раз версия выйдет позже — придётся брать консоль»
- «Пожалуй, настало время наконец-то купить PlayStation 5»
- «После такого трейлера уже всё равно, на чём играть — главное, чтобы быстрее»
На этом фоне напрашивается сравнение с ожиданиями от Ghost of Yotei и Assassin's Creed Shadows. Несмотря на уверенность некоторых японских продюсеров в успехе этих проектов на родине, именно GTA 6, действие которой разворачивается в вымышленном американском штате, вызвала бурную и, что важно, искреннюю реакцию японской аудитории. Иронично, но похоже, что японским геймерам интереснее смотреть на разрушения и хаос в Vice City, чем на условную сакуру в Киото.
Особенно активно японские пользователи обсуждали финальный кадр трейлера, где ясно указано: игра записана с PS5. Фанаты с сожалением констатируют, что версия для ПК выйдет позже, и потому консоль нового поколения становится обязательной покупкой.
Нельзя не упомянуть и реакцию разработчиков по всему миру. Второй трейлер GTA 6 произвёл впечатление даже на профессионалов, которые называли игру «из будущего» за невероятную графику и проработку деталей.
Grand Theft Auto VI выйдет 26 мая 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Вот из за таких нетерпеливых транжир и возникают ситуации с консольными приоритетами при релизах игр.
Для меня кста неодновременный выход консольных версий и пк один из жирных поводов не покупать эту игру.Только Ютуб.Школь...игроки столько бабла им занесли покупая акки 5 по нескольку раз,что могли и выпустить 6 сразу на всех платформах.Но как говорят
- Горбатого могила исправит...
а в чем проблема купить бу консоль , пройти игру и продать эту бу консоль по такой же цене? Или обязательно надо покупать новенькую консоль с магазина и что бы она потом у тебя пылилась
не стоит забвать что на пека еще исторически присусудсвое различное пиратсво.
поэтому не самая плохая идея соредочится на массовом консольном рынке для начала а потом выпустить игру для пека боярь и лучше подхотовить графон.
Я играю только на пк.Мне лично не удобно играть на консоли и я терпеть не могу геймпады.В тот же Dark Souls или Elden Ring играю исключительно на клаво мыши.Я кста однажды уже купил PS3 для 5 части.Мало того,что мне игра совершенно не понравилась,так ещё и денег при этом кучу потерял.Брал новую консоль,так как про Авито я тогда не знал - может и не было его тогда,я хз...
ЗЫ А когда Сони прислало мне письмо,чтобы я купил дополнительно HDD на 500 Гб (моя была на 12 Гб и я был уверен,что мне столько хватит) т.к. места из за этого сра..ого онлайна и обновлений естественно не хватало - я тоже написал им письмо! Очень большое и глубокое по смыслу и содержанию....
ЗЫЫ Ну и тут ещё дело принципа - Я считаю,что игры должны выходить одновременно на всех платфориах сразу! Одновременно! Раньше,ещё можно было такое пропустить,но теперь...соррян - пусть катятся с такой политикой.
Новость где цитируются комменты рандомных челиков из твиттера,это уже дно или нет?
Это уже обыденность...
Какая-же тряска вокруг этой игры, особенно у новостняков. Тупое гoвно, тупого гoвна. Течь по таким играм в 2025 году лютый кринж
Люди вполне могут ждать и ГТА, и самураев, одно другому не мешает, лол.
Японцам такой шлак в принципе не может понравиться. Они очень консервативны в этом плане.
Ты эксперт по Японцам?
Я больше Resident evil 9 жду и возможно ремейки 0,1 и код Вероника. 😉🙂
Ремейк пятой части вроде как то же делают.
Не отрицаю 😁
В трейлере гта слишком много латиносов
Это Флорида, там много латиносов)
не знаю как насчет других стран но мне было бы не особо интерсно и будорожаще если бы кто-то сделал игру в сетинге славянского фентози или квази росийской истории с домиками деревянными потому что я в этом живу и накушался с детва за папу и за маму.
а вот физика пиваса в бутылке гта 6 это другое дело.
Не сказал бы, все таки славянский сеттинг в отличии от японского не такой мейнстримный и попсовый.
Пошло прогревание лохов.
А НЕ лохи будут проходить на Ютубе вместе с Куплиновым.
анемэшнеги повелись на кат сцены...надеюцо, что такие анимации со скелетами будут повсеместно...что от них ждать
Это че, такая незамысловатая ПР-кампания пятой плойки?)