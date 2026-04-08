Инсайд: онлайн-режим GTA 6 будет запущен через месяц после выхода игры

В сети появились новые слухи касательно планов по запуску долгожданной Grand Theft Auto 6. Согласно свежей утечке от авторитетного инсайдера TheGhostOfHope, ранее известного по точным сливам Call of Duty, Rockstar Games собирается разделить выход сюжетной части и многопользовательской составляющей проекта. Сообщается, что текущий план разработчиков предусматривает запуск GTA Online нового поколения в течение первого месяца после релиза одиночной игры.

Такой план разработчиков идеально вписывается в привычный шаблон работы студии. Так, оригинальный онлайн для Grand Theft Auto V запустили спустя ровно две недели после дебюта игры. Позже разработчики увеличили «зазор» между режимами: например, доступ к бета-тестированию многопользовательского режима для вестерна Red Dead Redemption 2 открылся как раз ровно через месяц после релиза основной сюжетки.

Фанаты сходятся во мнении, что этот интервал — крайне логичное решение. Месячная пауза даст пользователям достаточно времени на изучение штата Леонида, погружение в сюжетную кампанию Джейсона и Люсии, а также возможность заранее разобраться в новых игровых механиках перед выходом в мультиплеер. К тому же Rockstar жизненно необходимо избежать повторения катастрофы, произошедшей на старте мультиплеера пятой части: тогда сервера студии попросту не справились с наплывом пользователей и обрушились в первый же день. Игроки надеются, что благодаря форе у компании будет возможность постепенно подготовить сетевую инфраструктуру.

Что же касается выхода игры на ПК, то TheGhostOfHope не смог порадовать хорошими вестями, подтвердив слова другого инсайдера — запуск на персональных компьютерах может состояться спустя 12-18 месяцев после релиза на консолях.

Пока одни инсайдеры пророчат будущее игры, истосковавшиеся геймеры развлекают себя попиксельным разбором официального трейлера проекта.

Официальная дата релиза назначена на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Если этот срок подтвердится и компания действительно прибегнет к схеме с поздним запуском, запуск многопользовательского режима для консольных игроков вполне может произойти перед самым Новым годом.