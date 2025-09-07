Инсайдер и журналист Том Хендерсон не верит в релиз GTA 6 в мае и ожидает перенос на октябрь

Инсайдер и журналист Том Хендерсон в подкасте на канале Insider Gaming заявил, что не верит в выход Grand Theft Auto 6 в назначенный срок — 26 мая 2026 года. По его мнению, релиз может быть перенесён на октябрь.
«Честно говоря, я не могу представить себе, что GTA VI выйдет в мае. Всё говорит о том, что этого не случится. Это не инсайд — просто моё мнение. Rockstar — студия-перфекционистов. Даже малейший баг вроде застрявшей в двери модели персонажа моментально станет поводом для громких публикаций», — отметил Хендерсон.
Он считает, что октябрьская дата позволит Rockstar и издателю Take-Two не только отполировать игру, но и выпустить её в преддверии праздничного сезона, когда традиционно фиксируется пик продаж. Подобная стратегия может принести компании значительно больше прибыли.
При этом Хендерсон подчеркнул, что у него нет подтверждённой информации от Rockstar, а официальных заявлений о переносе пока не последовало. Возможное объявление, если оно будет сделано, инсайдер ожидает на одном из ближайших собраний инвесторов — в ноябре 2025-го или феврале 2026 года.
На данный момент Rockstar продолжает придерживаться объявленной даты — 26 мая 2026 года. Релиз намечен для PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а версия для ПК выйдет позже. Аналитики предполагают, что GTA VI может стать самой дорогой игрой в истории и продаваться по цене около $100 за базовое издание.
Лично я считаю, что плевать, когда выйдет, лишь бы вышла максимально, насколько возможно, отполированной. Пусть делают, сколько нужно
Наивный мальчик
Ну из последних рдр2 и гта5 были технически идеальными на релизе. Были вопросы лишь к порту рдр2 на пк.
Да, безусловно, настолько же отполированной как ремастер трилогия GTA. Что то его память подводит или это не считается.
Где здесь логика и связь?
Где здесь логика и связь если трилогию делали не рокстар?Рокстар были чисто издателем
Да, блин, издателю ведь всё равно что выходит по итогу и что продавать, верно? Так а кому принадлежат права на GTA и кто должен следить за качеством продукта? Я или Grove Street Games? Которую Rockstar наняла для разработки. Ведь в этом нет связи и логики, да? Как и порт Red Dead Redemtion. Абсолютная халтура.
Как показывает опыт некоторых рукожопов, можно выпустить и на Новый год, а потом патчами допиливать и говорить какие "мы хорошие", сколько "нового" мы вам готовим в следующем обновлении! 😁😁😁
взрыв задниц от даунгрейда представьте
Я больше верю Зельнику ген. директору Take Two, чем Хендерсону, который "очень очень уверен в выходе в мае 2026".
Тем более, когда Рокстар уверены в дате выхода, они называют конкретную дату, а если бы они назвали окно (Весна 2026), тогда бы в словах Хендерсона был бы смысл.
Внатуре, рокстары ведь никогда не переносили игры
Да пофигу, пс5 нету, на пк не выходит.
У меня для тебя хорошие новости - выходит на ПК.
Выходит еще на пол года позже, ждать дохоена.
И так уже больше 10 лет ждём. Что лишние полгода-год решат?
Ну как было с пятой частью.
Аналитики предполагают=диванные эксперты ;)
Аналитики ошибаются, фанаты купят за 200$ =)
А блогеры за 500$ ;)
Этот пик продаж сделают и летом, ибо вся школота дома, самое время играть.