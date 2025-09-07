Инсайдер и журналист Том Хендерсон не верит в релиз GTA 6 в мае и ожидает перенос на октябрь

Инсайдер и журналист Том Хендерсон в подкасте на канале Insider Gaming заявил, что не верит в выход Grand Theft Auto 6 в назначенный срок — 26 мая 2026 года. По его мнению, релиз может быть перенесён на октябрь.

«Честно говоря, я не могу представить себе, что GTA VI выйдет в мае. Всё говорит о том, что этого не случится. Это не инсайд — просто моё мнение. Rockstar — студия-перфекционистов. Даже малейший баг вроде застрявшей в двери модели персонажа моментально станет поводом для громких публикаций», — отметил Хендерсон.

Он считает, что октябрьская дата позволит Rockstar и издателю Take-Two не только отполировать игру, но и выпустить её в преддверии праздничного сезона, когда традиционно фиксируется пик продаж. Подобная стратегия может принести компании значительно больше прибыли.

При этом Хендерсон подчеркнул, что у него нет подтверждённой информации от Rockstar, а официальных заявлений о переносе пока не последовало. Возможное объявление, если оно будет сделано, инсайдер ожидает на одном из ближайших собраний инвесторов — в ноябре 2025-го или феврале 2026 года.

На данный момент Rockstar продолжает придерживаться объявленной даты — 26 мая 2026 года. Релиз намечен для PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а версия для ПК выйдет позже. Аналитики предполагают, что GTA VI может стать самой дорогой игрой в истории и продаваться по цене около $100 за базовое издание.