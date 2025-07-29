Инсайдер предупреждает, что выход GTA 6 могут отложить до сентября 2026 года

После последней задержки выход GTA 6 состоится всего через 10 месяцев. Разработка игры ведётся уже почти десять лет, что создаёт невообразимое ожидание релиза, который, несомненно, потрясёт индустрию.

Однако, пока фанаты готовятся к выходу 26 мая, над GTA 6 нависла угроза очередного переноса. Недавно инсайдер предположил, что игра может выйти не в обещанную дату. По словам инсайдера Милли Аманд, внутренние разговоры в Rockstar Games указывают на то, что выход GTA 6 может быть перенесён на сентябрь 2026 года.

Хотя Rockstar Games в настоящее время уверенно выполняет свой план по выпуску в мае 2026 года, у студии уже есть история многочисленных переносов. Red Dead Redemption 2 дважды переносилась подобным образом, и наконец-то вышла в последнем квартале 2018 года.

Поэтому подобная ситуация для GTA 6 не будет чем-то из ряда вон выходящим. К сожалению, это также означает, что выход версии игры на ПК будет отложен ещё больше и запланирован на конец 2027 или начало 2028 года.

Инсайдер также подробно рассказал о различных ожидаемых изданиях игры и их ценах. Стандартная версия GTA 6, по всей видимости, будет стоить от 70 долларов, несмотря на разговоры о цене вплоть до 100 долларов.

В отчёте говорится, что GTA 6 всё равно выйдет с премиум-изданием за 110 долларов, которое предоставит ранний доступ к GTA Online и другие привилегии. Также будет доступно подарочное издание за 90 долларов с ранним доступом к GTA Online.

Только время покажет, осуществится ли заявленная задержка, но фанаты, безусловно, надеются увидеть игру как можно скорее. Тем не менее, учитывая, что Rockstar Games тратит на GTA 6 столько времени, сколько необходимо, задержка, безусловно, вполне возможна.