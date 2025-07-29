Инсайдер предупреждает, что выход GTA 6 могут отложить до сентября 2026 года

После последней задержки выход GTA 6 состоится всего через 10 месяцев. Разработка игры ведётся уже почти десять лет, что создаёт невообразимое ожидание релиза, который, несомненно, потрясёт индустрию.
Однако, пока фанаты готовятся к выходу 26 мая, над GTA 6 нависла угроза очередного переноса. Недавно инсайдер предположил, что игра может выйти не в обещанную дату. По словам инсайдера Милли Аманд, внутренние разговоры в Rockstar Games указывают на то, что выход GTA 6 может быть перенесён на сентябрь 2026 года.
Хотя Rockstar Games в настоящее время уверенно выполняет свой план по выпуску в мае 2026 года, у студии уже есть история многочисленных переносов. Red Dead Redemption 2 дважды переносилась подобным образом, и наконец-то вышла в последнем квартале 2018 года.
Поэтому подобная ситуация для GTA 6 не будет чем-то из ряда вон выходящим. К сожалению, это также означает, что выход версии игры на ПК будет отложен ещё больше и запланирован на конец 2027 или начало 2028 года.
Инсайдер также подробно рассказал о различных ожидаемых изданиях игры и их ценах. Стандартная версия GTA 6, по всей видимости, будет стоить от 70 долларов, несмотря на разговоры о цене вплоть до 100 долларов.
В отчёте говорится, что GTA 6 всё равно выйдет с премиум-изданием за 110 долларов, которое предоставит ранний доступ к GTA Online и другие привилегии. Также будет доступно подарочное издание за 90 долларов с ранним доступом к GTA Online.
Только время покажет, осуществится ли заявленная задержка, но фанаты, безусловно, надеются увидеть игру как можно скорее. Тем не менее, учитывая, что Rockstar Games тратит на GTA 6 столько времени, сколько необходимо, задержка, безусловно, вполне возможна.
Кто её ждёт вообще?) Мне за 30 и эта серия давно не интересна. Мне интересно, какая у нее ца сейчас?
Очень полезная информация так сказать держи вкурсе(0
Не интересно? Но как же ты здесь оказался?
потому что ни дня без новостей о ней не проходит
Да вообще пох на этот шлак для школоты
Да хоть до 2028, лишь бы игра оправдала ожидания
28 надеюсь на РС поиграем
уже 29
да хоть через 100 лет,ведь так?
Ох уж эти инсайдеры с их рандомными очевидными догадками
Что здесь рандомного? Когда кокстар выпускала игру не осенью???
числа инсайдеров
хоть в 2050 году пох
хз че так дрочат на нее, играл в пятую, ну ездишь на машинке, да среляешь иногда, мир калово нарисован
так и в 6 будет ток теперь мужик да баба, ездят на машине, иногда стреляют в мире похожем на мутный кал, в конце умрут и откроется онлайн персонаж.
на пк лучше не ждать. там все спойлеры сюжетки в интернете повсюду будет. на прошке играть надо
ой не боимся - я вообще с начало на ютубе смотрел а когда на пк вышла я потом с 2015 по 2024 4 раза играл.
Кто-то до сих пор ноет про спойлеры в эру интернета, лол...
С серией гта это пройдет, там и без знаний спойлеров и сюжета , всегда есть чем заняться😉
Очень хорошо я рад, может и до октября лучше! Будут подарки для скорпионов
11 июня 2026 года в Северной Америке (главном консольном рынке мира) стартует футбольный мундиаль, который ждет еще больше людей, чем выход ГТА6.
Наслаивать два таких мировых события друг на друга нет никакого смысла. Если ЧМ перенести не представляется возможным, то подвинуть релиз игры -- несложно.
Осень кажется идеальным вариантом. Плюс в начале июня проект засветится на выставках, откроют предзаказы, дополнительно пропиарят все на том же мундиале в рекламных обвязках и афишах, ну, а в октябре-ноябре стартанут.
Можете скринить, инфа 100%.
п.с. кстати, данный перенос поможет и с выпуском на новые консоли, появление которых прогнозируется в районе 2028г., как раз вместе с версией для пк.
Ничего не увидел, за что было бы зацепиться глазу.
Интересно конечно глянуть че там выйдет, но особенных ожиданий нет.
Особенно добила тема с несколькими персонажами. Только блять к одному привык, тебя насильно кидают на другого. Привыкаешь к нему - опять.
И в игре про тачки нельзя сменить основную машину главному персонажу. Это же бред. Персонажи какие то ебанутые стали. Да они в ГТА всегда были сатирическими, но интересными. Сейчас это просто как правило петушье разных мастей.
По моим личным ощущениям, уже с ГТА4 серия пошла на дно.