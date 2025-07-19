Инсайдер утверждает, что GTA 6 будет работать в 60 к/с только на PS5 Pro

С приближением 2026 года ожидание GTA 6 растёт с каждым днём. По последним оценкам, игра соберёт самые большие кассовые сборы в первые выходные в истории индустрии развлечений, заработав почти 8 миллиардов долларов и купив 75 миллионов копий.

Верите ли вы этим оценкам или нет, они, безусловно, могут пострадать от того, что игра будет работать при 60 кадрах в секунду только на одной консоли. И если утечки правдивы, именно это и произойдёт. Одна из самых ожидаемых игр в истории индустрии, демонстрирующая пиковую производительность только на одной платформе, станет вердиктом о текущем состоянии игровой индустрии.

По словам инсайдера Detective Seeds, GTA 6 стабильно работает только на PS5 Pro и будет поддерживать несколько графических настроек. В утечке также говорится, что инженеры PlayStation помогают Rockstar оптимизировать игру для PS5 Pro благодаря новым технологиям.

Detective Seeds также сообщает, что маркетинговое соглашение между PlayStation и Rockstar является причиной этого сотрудничества. Следовательно, игрокам стоит ожидать несколько комплектов PS5 и GTA 6 после выхода игры.

Кроме того, инсайдер подтвердил дату выхода игры, сообщив, что релиз запланирован на май 2026 года. По словам инсайдера, эта информация, предположительно, получена от инженера PlayStation, который добавил, что компания помогает Rockstar оптимизировать некоторые другие игры для этой платформы.

Таким образом, пока GTA 6 работает только на PS5 Pro со скоростью 60 кадров в секунду, но, по словам инсайдера, это может измениться к релизу. С бюджетом более 1 миллиарда долларов сиквел, безусловно, амбициозен и с нетерпением ожидается благодаря своему масштабу.