Инсайдер уверяет, что версия GTA 6 для Switch 2 находится в разработке

Выход GTA 6 снова отложен, но вполне возможно, что Rockstar не только дорабатывает игру для PS5 и Xbox, но и готовит порт для Nintendo Switch 2.
GTA 6 выйдет в ноябре 2026 года. Студия объясняет это «доводкой до совершенства», но складывается впечатление, что масштаб проекта и ожидания игроков просто вынуждают откладывать релиз.
На данный момент GTA 6 официально выходит эксклюзивно на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, но нет никаких сомнений, что в конечном итоге игра появится и на ПК. Rockstar годами отрабатывает этот сценарий: сначала дорабатывает консольные версии, а затем выпускает ПК-порт, который может жить своей жизнью долгие годы.
Многие геймеры, однако, задаются вопросом: а как насчёт Nintendo Switch 2? Нэш Уидл, известный инсайдер Nintendo, специализирующийся на утечках об оборудовании и играх Большой Н, высказался по этому поводу.
По его словам, версия GTA 6 для Nintendo Switch уже находится в разработке, но недавняя задержка никак не связана с этим портом. Rockstar сначала сосредоточится на выпуске версий для PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а версия для Nintendo Switch, как ожидается, появится позже.
Могу ПОДТВЕРДИТЬ, что порт GTA VI для SWITCH 2 находится в разработке. Я мало что говорил об этом, мне приходилось быть осторожным, но теперь могу сказать следующее: 1) Задержка игры не связана с этой версией. 2) Похоже, она не будет доступна в день релиза.
