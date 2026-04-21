Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 763 оценки

Интернет снова наводнили гиперреалистичные, но фейковые скриншоты GTA 6

Gutsz Gutsz

Чем ближе потенциальный релиз самой ожидаемой игры десятилетия, тем сильнее фанатское комьюнити сходит с ума... Накануне социальные сети всколыхнули публикации пользователя под ником MrKelsGame. Он выложил подборку из четырех кадров, сопроводив их крайне громким и противоречивым заявлением: «Только что появилась новая утечка GTA 6 от искусственного интеллекта, и это действительно пугает, насколько сильно эти изображения похожи на реальную игру».

Публикация моментально разлетелась по всем фанатским группам и вызвала огромную волну путаницы, споров и агрессии со стороны других геймеров. Один из комментаторов лаконично отметил: «Слова "ИИ" и "утечка" в одном предложении? Это новая стадия отчаяния сообщества фанатов GTA».

Несмотря на очевидное разочарование фанатов, изображения действительно впечатлили качеством генерации. Искусственный интеллект крайне правдоподобно передал общую атмосферу неонового штата Леонида, нарисовав Люсию и Джейсона, показав детализированные машины и элементы предполагаемого интерфейса. Очередной пост сгенерированных артов поднял новую тему для обсуждения среди фанатов. Один из игроков задал резонный и немного пугающий вопрос: «А что, если в день релиза реальная игра не будет выглядеть так же красиво, как этот выдуманный фейк?». Впрочем, большинство пользователей верят, что финальное творение студии Rockstar все-таки сможет превзойти работы ИИ-художников.

Эта курьезная ситуация — отнюдь не первое столкновение фанатов франшизы с искусственным интеллектом в текущем месяце. Буквально на первое апреля пользователи уже наводняли социальные сети фейковыми скриншотами.

Подводя итог этому казусу, опытные журналисты призвали все геймерское комьюнити сохранять бдительность:

Каждый раз, когда разработчики ИИ выпускают новую модель нейросети, фейковые скрины становятся еще более правдоподобными. Пожалуйста, просто прекратите.

Истинное лицо проекта мир увидит лишь после релиза — выпуск криминального боевика Grand Theft Auto 6 на консолях Xbox Series X/S и PS5 ожидается уже грядущей осенью, до которой остается немногим больше полугода.

Господин Никто

очень легко понять что это фейк - мылoвaрня 6-летней давности не потянет подобный графен

Niт6iтЛиsт4n

походжу фанатики скоро фильмы по мотивам еще не выпущенной игры начнут выпускать))

Угрюмый_Кот

Если и фейк, то очень очень годный
Прям аж поверил. Но интерфейс всё же палевный

Sweet Cake

Если бы выложили как "официальные", никто бы и не понял.

AchingGarrison
Чем ближе потенциальный релиз самой ожидаемой игры десятилетия, тем сильнее фанатское комьюнити сходит с ума...

К релизу игры палаты будут переполнены))) Поехавшие фантики будут,стоя у окна с вооброжаемым джойстиком в руках,играть и считать деревья))) А если серьёзно,игру жду. Но всему нужна мера. Может хватит "кипеть чайнику" и дать ему остынуть) Выйдет игра - кайфуйте...

