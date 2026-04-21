Интернет снова наводнили гиперреалистичные, но фейковые скриншоты GTA 6

Чем ближе потенциальный релиз самой ожидаемой игры десятилетия, тем сильнее фанатское комьюнити сходит с ума... Накануне социальные сети всколыхнули публикации пользователя под ником MrKelsGame. Он выложил подборку из четырех кадров, сопроводив их крайне громким и противоречивым заявлением: «Только что появилась новая утечка GTA 6 от искусственного интеллекта, и это действительно пугает, насколько сильно эти изображения похожи на реальную игру».

Публикация моментально разлетелась по всем фанатским группам и вызвала огромную волну путаницы, споров и агрессии со стороны других геймеров. Один из комментаторов лаконично отметил: «Слова "ИИ" и "утечка" в одном предложении? Это новая стадия отчаяния сообщества фанатов GTA».

Несмотря на очевидное разочарование фанатов, изображения действительно впечатлили качеством генерации. Искусственный интеллект крайне правдоподобно передал общую атмосферу неонового штата Леонида, нарисовав Люсию и Джейсона, показав детализированные машины и элементы предполагаемого интерфейса. Очередной пост сгенерированных артов поднял новую тему для обсуждения среди фанатов. Один из игроков задал резонный и немного пугающий вопрос: «А что, если в день релиза реальная игра не будет выглядеть так же красиво, как этот выдуманный фейк?». Впрочем, большинство пользователей верят, что финальное творение студии Rockstar все-таки сможет превзойти работы ИИ-художников.

Эта курьезная ситуация — отнюдь не первое столкновение фанатов франшизы с искусственным интеллектом в текущем месяце. Буквально на первое апреля пользователи уже наводняли социальные сети фейковыми скриншотами.

Подводя итог этому казусу, опытные журналисты призвали все геймерское комьюнити сохранять бдительность:

Каждый раз, когда разработчики ИИ выпускают новую модель нейросети, фейковые скрины становятся еще более правдоподобными. Пожалуйста, просто прекратите.

Истинное лицо проекта мир увидит лишь после релиза — выпуск криминального боевика Grand Theft Auto 6 на консолях Xbox Series X/S и PS5 ожидается уже грядущей осенью, до которой остается немногим больше полугода.