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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 150 оценок

Исполнитель роли Майкла из GTA 5 и бывший разработчик Rockstar отреагировали на трейлер GTA 6

butcher69 butcher69

После выхода второго трейлера GTA 6 в Сети начали появляться отклики не только фанатов, но и тех, кто стоял у истоков предыдущих игр серии. Нед Люк, сыгравший Майкла в GTA 5, поделился своей реакцией на платформе X.

Полицейские погони, перестрелки и обыденная жизнь в Вайс-Сити в новом сюжетном трейлере Grand Theft Auto 6

Он пошутил о грядущем фангёрлинге вокруг главного героя Джейсона, назвав его «подкачанным и симпатичным» и выразил радость по поводу долгожданной даты выхода.

Своё мнение высказал и бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей. Он отметил, что выпуск трейлера именно сейчас — умное решение, отвлекающее внимание от переноса релиза. По его словам, видео произвело впечатление: «Будто кино смотрю». Однако он полагает, что геймплей покажут нескоро — команде предстоит доработать множество технических аспектов, включая анимации и механику оружия.

"Теперь другое дело": Создатель оригинальной Grand Theft Auto отреагировал на второй трейлер GTA 6

GTA 6 обещает стать одним из самых масштабных релизов в истории Rockstar.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
kolinmah

Телка латиночка в игре получилась секси, типа Дженифер Лопес по комплекции в лучшие ее годы - невысокая, с большой аппетитной жепой. Как говорят у них там в америках - hotty. Наверняка через фокус-группу образ прогоняли, чтобы большинству мужикам геймерам понравилась)

16
Yurkiykot

Да она коровка по сравнению с Джей Ло, ты чего?)

7
Рикочико

Миссии будешь постоянно проваливать пялясь на жопу. А потом здесь ныть что игра сложная/нудная как RDR2.

6
kolinmah Рикочико

Интересно, в игре будет секас с ней? ) В трейлере че-то похожее на постельную сцену показали.

2
Рикочико kolinmah

Максимум отрывки в катсцене, а с уличными бабочками уединиться вообще нельзя будет.

1
kolinmah Yurkiykot

я ж говорю, в свои лучшие годы )

2
Dicrom Fox

Переоцененная стрелялка с примитивным сюжетом

4
Sayman95

О, нетакусики и тут

2
iNosferatu

Сюжет GTA - это одна сплошная сатира на определенный отрезок времени, высмеивание каких либо "недо"ценностей и куча экшена. Ну и ещё много чего вплетено. Если ты этого не понимаешь и у тебя туго с юмором, то это твои проблемы

cthulhu42

Ну если в юмор и сатиру нихрена не уметь, то конечно.

Egik81

Чего многовато пиара учитывая, что релиз ещё, когда нить. Впрочем, возможно это результат скажем так не очень качественного ремастера 5 части на Пк. Хотя у меня, игра пошла без проблем. Прям, удивился, что не потребовала всяких новомодных F16C или упаси боже AVX2.

3
Just_a_guy

AVX2 появился в 2013 году. Сколько оно у вас будет считаться новомодным, лет 50?

3
Константин335 Just_a_guy

Пока они не обновят свои ведра, а это неизвестно когда у них будет. В ГТА 6 они точно на них не смогут поиграть

X_O_MAX_O_X

Теперь ждите ещё год до очередного переноса игры на осень 2026)

1
Фаршированные Яйца
Однако он полагает, что геймплей покажут нескоро

Геймплей вообще не покажут.