Исполнитель роли Майкла из GTA 5 и бывший разработчик Rockstar отреагировали на трейлер GTA 6

После выхода второго трейлера GTA 6 в Сети начали появляться отклики не только фанатов, но и тех, кто стоял у истоков предыдущих игр серии. Нед Люк, сыгравший Майкла в GTA 5, поделился своей реакцией на платформе X.

Он пошутил о грядущем фангёрлинге вокруг главного героя Джейсона, назвав его «подкачанным и симпатичным» и выразил радость по поводу долгожданной даты выхода.

Своё мнение высказал и бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей. Он отметил, что выпуск трейлера именно сейчас — умное решение, отвлекающее внимание от переноса релиза. По его словам, видео произвело впечатление: «Будто кино смотрю». Однако он полагает, что геймплей покажут нескоро — команде предстоит доработать множество технических аспектов, включая анимации и механику оружия.

GTA 6 обещает стать одним из самых масштабных релизов в истории Rockstar.