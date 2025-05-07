Исполнитель роли Майкла из GTA 5 и бывший разработчик Rockstar отреагировали на трейлер GTA 6

После выхода второго трейлера GTA 6 в Сети начали появляться отклики не только фанатов, но и тех, кто стоял у истоков предыдущих игр серии. Нед Люк, сыгравший Майкла в GTA 5, поделился своей реакцией на платформе X.
Он пошутил о грядущем фангёрлинге вокруг главного героя Джейсона, назвав его «подкачанным и симпатичным» и выразил радость по поводу долгожданной даты выхода.
Своё мнение высказал и бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей. Он отметил, что выпуск трейлера именно сейчас — умное решение, отвлекающее внимание от переноса релиза. По его словам, видео произвело впечатление: «Будто кино смотрю». Однако он полагает, что геймплей покажут нескоро — команде предстоит доработать множество технических аспектов, включая анимации и механику оружия.
GTA 6 обещает стать одним из самых масштабных релизов в истории Rockstar.
Телка латиночка в игре получилась секси, типа Дженифер Лопес по комплекции в лучшие ее годы - невысокая, с большой аппетитной жепой. Как говорят у них там в америках - hotty. Наверняка через фокус-группу образ прогоняли, чтобы большинству мужикам геймерам понравилась)
Да она коровка по сравнению с Джей Ло, ты чего?)
Миссии будешь постоянно проваливать пялясь на жопу. А потом здесь ныть что игра сложная/нудная как RDR2.
Интересно, в игре будет секас с ней? ) В трейлере че-то похожее на постельную сцену показали.
Максимум отрывки в катсцене, а с уличными бабочками уединиться вообще нельзя будет.
я ж говорю, в свои лучшие годы )
Переоцененная стрелялка с примитивным сюжетом
О, нетакусики и тут
Сюжет GTA - это одна сплошная сатира на определенный отрезок времени, высмеивание каких либо "недо"ценностей и куча экшена. Ну и ещё много чего вплетено. Если ты этого не понимаешь и у тебя туго с юмором, то это твои проблемы
Ну если в юмор и сатиру нихрена не уметь, то конечно.
Чего многовато пиара учитывая, что релиз ещё, когда нить. Впрочем, возможно это результат скажем так не очень качественного ремастера 5 части на Пк. Хотя у меня, игра пошла без проблем. Прям, удивился, что не потребовала всяких новомодных F16C или упаси боже AVX2.
AVX2 появился в 2013 году. Сколько оно у вас будет считаться новомодным, лет 50?
Пока они не обновят свои ведра, а это неизвестно когда у них будет. В ГТА 6 они точно на них не смогут поиграть
Теперь ждите ещё год до очередного переноса игры на осень 2026)
Геймплей вообще не покажут.