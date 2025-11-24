Исследование фаната GTA 6 раскрывает непростое военное прошлое Джейсона

Сообщество поклонников Grand Theft Auto 6 уже хорошо известно своим скрупулезным вниманием к деталям — от покадрового разбора трейлеров до составления карты мира по утечкам. Однако пользователь GTAForums под ником JohnCGaming вывел фанатскую дедукцию на совершенно новый уровень, позволяя больше узнать о персонажах игры. Он опубликовал масштабный анализ биографии одного из протагонистов, Джейсона, который больше напоминает историческое эссе, чем обычную теорию.

Автор исследования детально изучил татуировку на левой руке героя, замеченную на официальных кадрах. Рисунок изображает череп под парашютом с надписью «Marauders» («Мародеры»). JohnCGaming утверждает, что это прямая отсылка к «Мародерам Меррилла» — легендарному подразделению времен Второй мировой войны, наследие которого легло в основу современного 75-го полка рейнджеров армии США.

Опираясь на историю американской армии, фанат предполагает, что Джейсон служил именно в этом элитном подразделении легкой пехоты. Если теория верна, это делает его одним из самых компетентных и дисциплинированных героев в истории Rockstar. В отличие от хаотичного Тревора из GTA 5 или травмированного прошлым ополченца Нико Беллика из GTA 4, Джейсон — профессиональный военный спецагент. Это объясняет его хладнокровие в стрессовых ситуациях и навыки обращения с тактическим снаряжением, замеченные в утечках. Не исключено что его военное прошлое будет ярко отражаться в какие-то геймплейных особенностях при игре за персонажа.

Пока энтузиасты по крупицам собирают биографию героев, общее ожидание свежих официальных материалов достигает пика. Вопреки слухам о производственных проблемах, сообщество убеждено, что Rockstar Games прервет молчание в самое ближайшее время. Подробнее об этих настроениях читайте в нашей прошлой новости:

Напомним, что релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 19 ноября 2026 года. Игра выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.