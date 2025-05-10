Издатели не знают, что делать: Джейсон Шрайер рассказал, что творится в индустрии после переноса даты выхода GTA 6

После переноса релиза Grand Theft Auto VI с осени 2025 года на май 2026-го игровая индустрия буквально содрогнулась. По словам инсайдера Джейсона Шрайера, теперь 2026 год — настоящее минное поле для студий, пытающихся выстроить релизные стратегии в условиях полного неопределённости.

Крупные издатели стремятся не пересекаться с GTA VI, заранее откладывая свои проекты. Одна компания уже перенесла многопользовательскую игру с осени 2025 на весну 2026 года, но в случае очередного переноса это обернётся серьёзными убытками. Ситуацию осложняет то, что никто не знает, когда выйдет онлайн-режим — если его запустят отдельно от сюжетной кампании, это вновь перекроет кислород конкурентам.

GTA VI способна буквально «смести» другие игры с радаров — и все менеджеры сейчас думают только об одном: что делать, когда выйдет хит от Rockstar. Даже перенос на 2026 год вызвал резонанс — акции Take-Two упали на 10%, а модераторы сабреддита r/gta6 временно закрыли посты и закрепили номер горячей линии.

Тем не менее, перенос сыграл на руку играм, выходящим осенью 2025-го: Marathon, Ghost of Yotei, The Outer Worlds 2 и Ninja Gaiden 4 могут рассчитывать на большее внимание. Глава EA Эндрю Уилсон прямо заявил, что окно релиза для следующего Battlefield стало «чище» — без давления со стороны GTA.