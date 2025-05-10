Издатели не знают, что делать: Джейсон Шрайер рассказал, что творится в индустрии после переноса даты выхода GTA 6

После переноса релиза Grand Theft Auto VI с осени 2025 года на май 2026-го игровая индустрия буквально содрогнулась. По словам инсайдера Джейсона Шрайера, теперь 2026 год — настоящее минное поле для студий, пытающихся выстроить релизные стратегии в условиях полного неопределённости.
Крупные издатели стремятся не пересекаться с GTA VI, заранее откладывая свои проекты. Одна компания уже перенесла многопользовательскую игру с осени 2025 на весну 2026 года, но в случае очередного переноса это обернётся серьёзными убытками. Ситуацию осложняет то, что никто не знает, когда выйдет онлайн-режим — если его запустят отдельно от сюжетной кампании, это вновь перекроет кислород конкурентам.
GTA VI способна буквально «смести» другие игры с радаров — и все менеджеры сейчас думают только об одном: что делать, когда выйдет хит от Rockstar. Даже перенос на 2026 год вызвал резонанс — акции Take-Two упали на 10%, а модераторы сабреддита r/gta6 временно закрыли посты и закрепили номер горячей линии.
Тем не менее, перенос сыграл на руку играм, выходящим осенью 2025-го: Marathon, Ghost of Yotei, The Outer Worlds 2 и Ninja Gaiden 4 могут рассчитывать на большее внимание. Глава EA Эндрю Уилсон прямо заявил, что окно релиза для следующего Battlefield стало «чище» — без давления со стороны GTA.
Делайте хорошие игры и все будет норм. В экспедицию тоже никто не верил из-за Обливиона, тем не менее - колоссальный успех
даже если кто-то сделает отличную игру она все равно затмиться перед гташкой. гта это самый масштабный, самый дорогой игровой медиапродукт в мире.
Истина ☝
Дороже, не значит лучше
Spec Ops The Line, видимо, провалился, потому что был отвратной игрой? Или ты о такой не слышал?
в техническом плане значит. в нарративном согласен. в этом плане бюджет не столь важен.
Я думаю, что на данном этапе игру некоторые попросту переоценивают. С пятой частью тоже шума было, а вышел пшик с пластмассовой физикой и посредственным сюжетом.
дежурно напоминаю, что игру делают разработчики рдр 2. той самой игры, которую даже сейчас никто не превзошел в плане проработки и живности мира, физики и визуального составляющего.
ты серьезно думаешь, что эти же люди, но с большим бюджетом и сроком разработки не смогут сделать игру которая сумеет затмить весь геймдев? видимо ты плохо знаешь рокстар.
ты видимо в 2013 в запое был - там когда выходила, орали все кому не лень аж до 2015
ну да, игра до сих пор собирает млрд кассы каждый год, онлайн по 100к до сих пор, разошлась рекордными тиражами, а игре 13 лет. И плевать рокстарам что ты там думаешь))) про их физику
Игру не делают разработчики РДР2. Они ушли из Рокстар, в том числе - главный идеолог, Дэн Хаузер.
Может быть, до вас дойдёт, наконец, что ГТА без тех, кто писал сюжет, миссии и реплики пешеходов - это пустой мир?
А живность сделают. Вот только толку-то от неё в городе?
я тоже не понимаю зачем делать вброс, когда есть сухие факты, что за чушь ты написал? Стоит только зайти в стим и посмотреть на количество отзывов к игре, а если у тебя в голове работают винти, в чём я сомневаюсь, ведь такую чушь высрать нужно ещё постараться, написать сколько заработала компания хотя бы за год, а за все 12 лет даже не хочу писать тут цифру, убьютЬ)
ну да гта 6 это игра другого поколения. вряд ли кто-то после того как сыграл в нее захочет зайти в условный отсасин шадоу и т.д.
кстати, примерно вот так будет выглядеть вид от 3-го лица в шестерки. качество поражает...
Только ты забыл что такое качество будет у единиц, т.к. все упирается в характеристики ПК...
не спорю. но как говорится каждый сам кузнец своего счастья. если захотеть, то можно заработать на нормальный пк. тем более на пк она лишь через несколько лет выйдет.
Ну оптимизация в гташках во всех всегда была на огромнейше высоком уровне!5я гта идет на тьаких ведрах что даже тебе и не снилось! Причем даже без ссд диска все отлично работает!!! Так что надежда есть )))
да могу потвердеть, у меня был ноут 4 ядерный с 4 оперы и 2г видеокартой амд - так вот шла гта в 30 фпс на высоких, а хдд вообще дремучий был
Лучше перепройти Масс Эффект или Ведьмака с мощным сюжетом, чем наяривать в опенворлдовые дрочильни только потому, что там запрограммировали кишечные газы полевой мыши. Впрочем, лемминги обмажутся
А самое забавное, что игра будет максимально проходной, может даже хуже 5 части. Нет чего-то "некстенного" как все трындят, кроме графона, который увидит далеко не каждый игрок из-за системных требований
советую несколько раз пересмотреть 2 трейлер, который напомню полностью сделан в самой игре (это видно по сцене ограбления магазина).
если это для тебя настолько тяжело, то вот как минимум один пример, что игра некстген. ты хоть в одной игре видел настолько реалистичное отражение и такое внимание к деталям? кто блин будет смотреть на отражение в наручных часах? но они это сделали. и это только один из множества примеров.
Ага, ведь никогда в истории видеоигровой индустрии не выпускали трейлеры, в которых графика была лучше, чем в финальном продукте. О графике стоит заикаться, когда будет полчасовой+ геймплейный трейлер, либо после выхода игры. До этого времени это просто трейлеры для привлечения внимания с уловками.
ну как бы да - стражи галактики.
Времена такие. Сейчас трудно что-то новое изобрести. Можно ожидать только графон, анимации и много мелких деталей, благодаря которым об игре будут годами делать видео "незамеченные детали в игре". В остальном будет типичная GTA с простеньким сюжетом, что не является плохо. Суть же таких игр просто расслабиться и развлечься вечерком, побегать, пострелять, творить разную хрень, закрыть в любой момент и пойти по своим делам.
ты буквально повторил мои слова про некстген графон, а помимо графона хоть что-то увидел в трейлере? может интересный сюжет или геймплей? Даже если очень постараться то сам жанр подобных игр ограничен, это не какое ни будь фентези с безграничным потенциалом для творчества. Это всё те же люди, с всеми теми же оружиями, выполняющие все те же задания. В данном же случае всё что может предложить новая часть это.. Графон? Ты только ради графона 12 лет ждал выхода? Ну добавят они там интерактивностей каких ни будь с миром и всё. Чего-то прям ВАУ в игре быть чисто физически не может.
Лев выходит на охоту и все антилопки в ужасе разбегаются, так и тут.
нету конкурентов у гта пусть вообще не появляется в инфополе. В этом году много отличных игр будет
боже, ну и бред... ну выйдет эта игрушка и что? Внезапно люди перестанут все покупать и будут играть только в нее что-ли? Чушь. Больше раздражает глупая истерия вокруг этого проекта. // Вячеслав Мазовецкий
это не так работает
ты знаешь я бы согласился нооооо.......да реально будут только в неё жанр же редкий.
вообще не шаришь. Это для тебя чушь и бред, а млрд людей на планете считает по другому.Люди отпуска будут брать ради ГТА 6, 2-6 месяцев остальные игры будут не замечать. Тут дело не в том что ты считаешь иначе, а в том что издатели не готовы рисковать, им виднее как ведет себя игровая индустрия после выхода громких проектов.А ГТА 6 только трейлером уже напугала всю развлекательную индустрию
Всё дело в маркетинговой компании других игр.
Всё информационное поле, будет забито об ГТА.
и другие проекты, могут легко в этом всём затеряться.
Реклама нынче очень дорогая. от 5$ на привлечённого пользователя.
А игры с бюджетом от 50 млн , требуют минимум 3 млн проданных копий.
Что бы выйти в ноль.
1\3 от бюджета игры это реклама. и чем дороже проект , тем эта цифра больше. // Александр Дельтазавр
"Внезапно люди перестанут все покупать и будут играть только в нее что-ли?"
Ну ты в каком мире живешь? Да, именно так это и работает, когда какой нибудь брендовый гигант что-то выпускает. Есть куча примеров такого явления. Например выход iPhone 1, который перевернул всю мобильную индустрию, все хотели iPhone и покупали только его. Под все если что, я не имею ввиду прям все, а большинство. Или когда в свое время выходил последний сезон Игры престолов и все смотрели и ждали серий только этого сериала. Или когда жестко хайпанул Pokemon GO, там каждый второй надрачивал в эту игрушку и плевать какие игры там еще были в тот момент.
У этого явления вроде даже название есть "Эффект побочного спроса", когда из-за популярности, ажиотажа или страха упустить что-то важное люди покупают или смотрят один конкретный продукт.
Вот бесплатный совет - выпускайте качественные и готовые игры, тогда игроки поддержат вас денежно и морально.
Бл*ть, а что такого? Если я к примеру хочу поиграть в ремейк Готики, то как GTA 6 мне этому помешает? Если я хочу играть во что-то, то мне в принципе плевать что там ещë выходит, я куплю /скачаю и буду проходить.
Тебе может и не мешает, а издатели рассчитывают получить прибыль в день релиза и чем выше, тем лучше. И такие громкие релизы как GTA VI, явно затмевают другие релизы в массе. Даже если целевая аудитория игры скорее всего не ждет GTA VI, это все равно риск. Тебе может и не нужна игра, а тысячам (а то и миллионам) нужна и другие издатели это прекрасно понимают
так и не для тебя сделан - школьники и фанаты на них рассчитанно
Тут аж Экспедиция эта вонючая разнылась что Обливион все внимание на себя забрал, а сейчас речь о игре десятилетия.
Глава EA Эндрю Уилсон прямо заявил, что окно релиза для следующего Battlefield стало «чище» — без давления со стороны GTA ну конечно это же одинаковый жанр Андройд гонит как обычно
БФ 6 им лучше выпустить этой осенью
Сомнительная истерия. Разве ЖТА 6 на старте не должна быть консольным эксклюзивом чтобы хоть чуть-чуть оправдать существование пятого поколения Пэйстейшен? Если это в самом деле так, то что мешает издателям сфокусировать своё внимание на релизах своих игрулек на ПеКа, пусть даже игрульки эти и выйдут как мультиплатформа?
Эти ранимые издатели такие мнительные особы.
На данный момент самый ближайший конкурент мультиплееру ЖТА 6 это мультиплеер ЖТА 5.
В свете этого уж не знаю даже, какого такого "кислорода" рискуют лишиться конкуренты, если они всё равно вот уже много лет как не дышат?
Даже тот факт, что гта 6 временный эксклюзив, это буст для продаж консолей. Кто-то захочет купить более мощную версию или вовсе купить новую. Кто-то будет копить и из-за этого пропустит какие-то новинки. В реалиях кризиса, когда люди начинают аккуратнее тратить, это реальная проблема.
Да, выход такой знаковой для индустрии игры, как ЖТА 6 вполне способен побудить людей купить ради неё консоль (ну типа как я в своё время купил PS4 ради Бладборна) вне зависимости от того, выйдет ли она шедевром или проходняком.
А ведь есть слухи об одной игре выпуск которой боятся сами создатели ГТА 6?Только представьте Халф Лайф 3 и ГТА 6 выходят в один день.Эта битва будет леген подожди подожди дарной!!!
Выйдет гуано, учитывая нынешние тенденции, скринтьте.
Если рокстары опустятся до этого безобразия, то 5 часть будет последняя в которую я играл. Впрочем даже в четвертой части были 6.цветные типы, так что тут надо будет смотреть как это все подадут в сюжете. За ГГ транса и тому подобное я точно в игру играть не буду!
Зато я знаю, что мне делать. Игр годных в первом полугодии навалили столько, что успевай их проходить. А в след. году думаю, что портируют Death Stranding 2 на PC. Так что есть во что поиграть и без GTA 6.
Нанять 47-го
Причем тут это
Перенос сыграл на руку только тем играм которые уже вышли и показали себя отличными кандитами на игру года - AC Origins и KCD2. Всё.
AC Origins ?)))) так ей уже много лет)) Она точно не тянет на игру года, хотя игра отличная. Скорее там будет Clair obscure,KCD2, Death stranding 2 и Ghost of Yotei
Стоимость разработки GTA-6 уже превзошла по цене самый большой небоскрёб в Дубае!
Это не более чем "расчеты" какого-то ноунейм пользователя в Твиттере. При том, в основном, по "предполагаемым данным". Хватит распространять эту чушь. Этот человек не прибегал вообще ни к каким фактическим данным, кроме как предполагаемых (опять же) сроков разработки
а я и говорил что так и будет - но они не догадываются (издатели другие) что есть ещё время от июня 2025 - до 2026 апреля, походу им кто то календарь вырвал.
Допиливать свои проекты до ноября, вот что делать!
первые лет 5 будет только на консоли, а на пк будут другие релизы, так что истерика реально на пустом месте, просто лет пять ничего не выпускать на консоли и всё, если не больше // Maxim Volkov
Даже пресловутый Star Citizen нервно курит в сторонке по величине бюджета ГТА 6 )))
да тут и обсуждать нечего. GTA6 выйдет и порвëт все ААА тайтлы на ссаные тряпки.