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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 243 оценки

Издатели не знают, что делать: Джейсон Шрайер рассказал, что творится в индустрии после переноса даты выхода GTA 6

butcher69 butcher69

После переноса релиза Grand Theft Auto VI с осени 2025 года на май 2026-го игровая индустрия буквально содрогнулась. По словам инсайдера Джейсона Шрайера, теперь 2026 год — настоящее минное поле для студий, пытающихся выстроить релизные стратегии в условиях полного неопределённости.

Крупные издатели стремятся не пересекаться с GTA VI, заранее откладывая свои проекты. Одна компания уже перенесла многопользовательскую игру с осени 2025 на весну 2026 года, но в случае очередного переноса это обернётся серьёзными убытками. Ситуацию осложняет то, что никто не знает, когда выйдет онлайн-режим — если его запустят отдельно от сюжетной кампании, это вновь перекроет кислород конкурентам.

GTA VI способна буквально «смести» другие игры с радаров — и все менеджеры сейчас думают только об одном: что делать, когда выйдет хит от Rockstar. Даже перенос на 2026 год вызвал резонанс — акции Take-Two упали на 10%, а модераторы сабреддита r/gta6 временно закрыли посты и закрепили номер горячей линии.

Тем не менее, перенос сыграл на руку играм, выходящим осенью 2025-го: Marathon, Ghost of Yotei, The Outer Worlds 2 и Ninja Gaiden 4 могут рассчитывать на большее внимание. Глава EA Эндрю Уилсон прямо заявил, что окно релиза для следующего Battlefield стало «чище» — без давления со стороны GTA.

30
65
Комментарии: 65
Ваш комментарий
William Dwight

Делайте хорошие игры и все будет норм. В экспедицию тоже никто не верил из-за Обливиона, тем не менее - колоссальный успех

23
no homo

даже если кто-то сделает отличную игру она все равно затмиться перед гташкой. гта это самый масштабный, самый дорогой игровой медиапродукт в мире.

18
Ded Chelyabinsk no homo

Истина ☝

5
K0t Felix no homo

Дороже, не значит лучше

4
HellowRainbow

Spec Ops The Line, видимо, провалился, потому что был отвратной игрой? Или ты о такой не слышал?

2
no homo K0t Felix

в техническом плане значит. в нарративном согласен. в этом плане бюджет не столь важен.

1
yariko ookami
GTA VI способна буквально «смести» другие игры с радаров

Я думаю, что на данном этапе игру некоторые попросту переоценивают. С пятой частью тоже шума было, а вышел пшик с пластмассовой физикой и посредственным сюжетом.

14
no homo

дежурно напоминаю, что игру делают разработчики рдр 2. той самой игры, которую даже сейчас никто не превзошел в плане проработки и живности мира, физики и визуального составляющего.

ты серьезно думаешь, что эти же люди, но с большим бюджетом и сроком разработки не смогут сделать игру которая сумеет затмить весь геймдев? видимо ты плохо знаешь рокстар.

7
jax baron

ты видимо в 2013 в запое был - там когда выходила, орали все кому не лень аж до 2015

4
SULIK 712

ну да, игра до сих пор собирает млрд кассы каждый год, онлайн по 100к до сих пор, разошлась рекордными тиражами, а игре 13 лет. И плевать рокстарам что ты там думаешь))) про их физику

3
Ahnx no homo

Игру не делают разработчики РДР2. Они ушли из Рокстар, в том числе - главный идеолог, Дэн Хаузер.

Может быть, до вас дойдёт, наконец, что ГТА без тех, кто писал сюжет, миссии и реплики пешеходов - это пустой мир?

А живность сделают. Вот только толку-то от неё в городе?

fcn_maks

я тоже не понимаю зачем делать вброс, когда есть сухие факты, что за чушь ты написал? Стоит только зайти в стим и посмотреть на количество отзывов к игре, а если у тебя в голове работают винти, в чём я сомневаюсь, ведь такую чушь высрать нужно ещё постараться, написать сколько заработала компания хотя бы за год, а за все 12 лет даже не хочу писать тут цифру, убьютЬ)

no homo

ну да гта 6 это игра другого поколения. вряд ли кто-то после того как сыграл в нее захочет зайти в условный отсасин шадоу и т.д.

кстати, примерно вот так будет выглядеть вид от 3-го лица в шестерки. качество поражает...

13
Jackals

Только ты забыл что такое качество будет у единиц, т.к. все упирается в характеристики ПК...

1
no homo Jackals

не спорю. но как говорится каждый сам кузнец своего счастья. если захотеть, то можно заработать на нормальный пк. тем более на пк она лишь через несколько лет выйдет.

1
PavleX Jackals

Ну оптимизация в гташках во всех всегда была на огромнейше высоком уровне!5я гта идет на тьаких ведрах что даже тебе и не снилось! Причем даже без ссд диска все отлично работает!!! Так что надежда есть )))

2
jax baron PavleX

да могу потвердеть, у меня был ноут 4 ядерный с 4 оперы и 2г видеокартой амд - так вот шла гта в 30 фпс на высоких, а хдд вообще дремучий был

HellowRainbow

Лучше перепройти Масс Эффект или Ведьмака с мощным сюжетом, чем наяривать в опенворлдовые дрочильни только потому, что там запрограммировали кишечные газы полевой мыши. Впрочем, лемминги обмажутся

RedDay13

А самое забавное, что игра будет максимально проходной, может даже хуже 5 части. Нет чего-то "некстенного" как все трындят, кроме графона, который увидит далеко не каждый игрок из-за системных требований

9
no homo

советую несколько раз пересмотреть 2 трейлер, который напомню полностью сделан в самой игре (это видно по сцене ограбления магазина).

если это для тебя настолько тяжело, то вот как минимум один пример, что игра некстген. ты хоть в одной игре видел настолько реалистичное отражение и такое внимание к деталям? кто блин будет смотреть на отражение в наручных часах? но они это сделали. и это только один из множества примеров.

4
Rimasted no homo

Ага, ведь никогда в истории видеоигровой индустрии не выпускали трейлеры, в которых графика была лучше, чем в финальном продукте. О графике стоит заикаться, когда будет полчасовой+ геймплейный трейлер, либо после выхода игры. До этого времени это просто трейлеры для привлечения внимания с уловками.

7
jax baron no homo

ну как бы да - стражи галактики.

Rimasted

Времена такие. Сейчас трудно что-то новое изобрести. Можно ожидать только графон, анимации и много мелких деталей, благодаря которым об игре будут годами делать видео "незамеченные детали в игре". В остальном будет типичная GTA с простеньким сюжетом, что не является плохо. Суть же таких игр просто расслабиться и развлечься вечерком, побегать, пострелять, творить разную хрень, закрыть в любой момент и пойти по своим делам.

RedDay13 no homo

ты буквально повторил мои слова про некстген графон, а помимо графона хоть что-то увидел в трейлере? может интересный сюжет или геймплей? Даже если очень постараться то сам жанр подобных игр ограничен, это не какое ни будь фентези с безграничным потенциалом для творчества. Это всё те же люди, с всеми теми же оружиями, выполняющие все те же задания. В данном же случае всё что может предложить новая часть это.. Графон? Ты только ради графона 12 лет ждал выхода? Ну добавят они там интерактивностей каких ни будь с миром и всё. Чего-то прям ВАУ в игре быть чисто физически не может.

3
ScandalousVaclav

Лев выходит на охоту и все антилопки в ужасе разбегаются, так и тут.

8
Simple Jack
6
Кошачий комочек

нету конкурентов у гта пусть вообще не появляется в инфополе. В этом году много отличных игр будет

5
Пользователь ВКонтакте

боже, ну и бред... ну выйдет эта игрушка и что? Внезапно люди перестанут все покупать и будут играть только в нее что-ли? Чушь. Больше раздражает глупая истерия вокруг этого проекта. // Вячеслав Мазовецкий

5
Partenavia

это не так работает

1
jax baron

ты знаешь я бы согласился нооооо.......да реально будут только в неё жанр же редкий.

2
SULIK 712

вообще не шаришь. Это для тебя чушь и бред, а млрд людей на планете считает по другому.Люди отпуска будут брать ради ГТА 6, 2-6 месяцев остальные игры будут не замечать. Тут дело не в том что ты считаешь иначе, а в том что издатели не готовы рисковать, им виднее как ведет себя игровая индустрия после выхода громких проектов.А ГТА 6 только трейлером уже напугала всю развлекательную индустрию

5
Пользователь ВКонтакте

Всё дело в маркетинговой компании других игр.
Всё информационное поле, будет забито об ГТА.
и другие проекты, могут легко в этом всём затеряться.

Реклама нынче очень дорогая. от 5$ на привлечённого пользователя.
А игры с бюджетом от 50 млн , требуют минимум 3 млн проданных копий.
Что бы выйти в ноль.
1\3 от бюджета игры это реклама. и чем дороже проект , тем эта цифра больше. // Александр Дельтазавр

Brazz20000

"Внезапно люди перестанут все покупать и будут играть только в нее что-ли?"
Ну ты в каком мире живешь? Да, именно так это и работает, когда какой нибудь брендовый гигант что-то выпускает. Есть куча примеров такого явления. Например выход iPhone 1, который перевернул всю мобильную индустрию, все хотели iPhone и покупали только его. Под все если что, я не имею ввиду прям все, а большинство. Или когда в свое время выходил последний сезон Игры престолов и все смотрели и ждали серий только этого сериала. Или когда жестко хайпанул Pokemon GO, там каждый второй надрачивал в эту игрушку и плевать какие игры там еще были в тот момент.
У этого явления вроде даже название есть "Эффект побочного спроса", когда из-за популярности, ажиотажа или страха упустить что-то важное люди покупают или смотрят один конкретный продукт.

Just-a-your-King

Вот бесплатный совет - выпускайте качественные и готовые игры, тогда игроки поддержат вас денежно и морально.

4
Jarvis666

Бл*ть, а что такого? Если я к примеру хочу поиграть в ремейк Готики, то как GTA 6 мне этому помешает? Если я хочу играть во что-то, то мне в принципе плевать что там ещë выходит, я куплю /скачаю и буду проходить.

3
PolGhost

Тебе может и не мешает, а издатели рассчитывают получить прибыль в день релиза и чем выше, тем лучше. И такие громкие релизы как GTA VI, явно затмевают другие релизы в массе. Даже если целевая аудитория игры скорее всего не ждет GTA VI, это все равно риск. Тебе может и не нужна игра, а тысячам (а то и миллионам) нужна и другие издатели это прекрасно понимают

1
jax baron

так и не для тебя сделан - школьники и фанаты на них рассчитанно

3
Рикочико

Тут аж Экспедиция эта вонючая разнылась что Обливион все внимание на себя забрал, а сейчас речь о игре десятилетия.

Punisher1

Глава EA Эндрю Уилсон прямо заявил, что окно релиза для следующего Battlefield стало «чище» — без давления со стороны GTA ну конечно это же одинаковый жанр Андройд гонит как обычно

3
SULIK 712

БФ 6 им лучше выпустить этой осенью

1
Wing42

Сомнительная истерия. Разве ЖТА 6 на старте не должна быть консольным эксклюзивом чтобы хоть чуть-чуть оправдать существование пятого поколения Пэйстейшен? Если это в самом деле так, то что мешает издателям сфокусировать своё внимание на релизах своих игрулек на ПеКа, пусть даже игрульки эти и выйдут как мультиплатформа?
Эти ранимые издатели такие мнительные особы.

...онлайн-режим — если его запустят отдельно от сюжетной кампании, это вновь перекроет кислород конкурентам.

На данный момент самый ближайший конкурент мультиплееру ЖТА 6 это мультиплеер ЖТА 5.
В свете этого уж не знаю даже, какого такого "кислорода" рискуют лишиться конкуренты, если они всё равно вот уже много лет как не дышат?

3
DeBrayne

Даже тот факт, что гта 6 временный эксклюзив, это буст для продаж консолей. Кто-то захочет купить более мощную версию или вовсе купить новую. Кто-то будет копить и из-за этого пропустит какие-то новинки. В реалиях кризиса, когда люди начинают аккуратнее тратить, это реальная проблема.

Wing42 DeBrayne

Да, выход такой знаковой для индустрии игры, как ЖТА 6 вполне способен побудить людей купить ради неё консоль (ну типа как я в своё время купил PS4 ради Бладборна) вне зависимости от того, выйдет ли она шедевром или проходняком.

2
Romantik1988

А ведь есть слухи об одной игре выпуск которой боятся сами создатели ГТА 6?Только представьте Халф Лайф 3 и ГТА 6 выходят в один день.Эта битва будет леген подожди подожди дарной!!!

3
darth nox

Выйдет гуано, учитывая нынешние тенденции, скринтьте.

3
yariko ookami

Если рокстары опустятся до этого безобразия, то 5 часть будет последняя в которую я играл. Впрочем даже в четвертой части были 6.цветные типы, так что тут надо будет смотреть как это все подадут в сюжете. За ГГ транса и тому подобное я точно в игру играть не буду!

Rimasted

Зато я знаю, что мне делать. Игр годных в первом полугодии навалили столько, что успевай их проходить. А в след. году думаю, что портируют Death Stranding 2 на PC. Так что есть во что поиграть и без GTA 6.

2
Даздрасен Дыклоп
Издатели не знают, что делать

Нанять 47-го

1
Real Slim Shady

Причем тут это

Тем не менее, перенос сыграл на руку играм, выходящим осенью 2025-го: Marathon, Ghost of Yotei, The Outer Worlds 2 и Ninja Gaiden 4

Перенос сыграл на руку только тем играм которые уже вышли и показали себя отличными кандитами на игру года - AC Origins и KCD2. Всё.

1
SULIK 712

AC Origins ?)))) так ей уже много лет)) Она точно не тянет на игру года, хотя игра отличная. Скорее там будет Clair obscure,KCD2, Death stranding 2 и Ghost of Yotei

1
Ded Chelyabinsk

Стоимость разработки GTA-6 уже превзошла по цене самый большой небоскрёб в Дубае!

1
PolGhost

Это не более чем "расчеты" какого-то ноунейм пользователя в Твиттере. При том, в основном, по "предполагаемым данным". Хватит распространять эту чушь. Этот человек не прибегал вообще ни к каким фактическим данным, кроме как предполагаемых (опять же) сроков разработки

2
jax baron

а я и говорил что так и будет - но они не догадываются (издатели другие) что есть ещё время от июня 2025 - до 2026 апреля, походу им кто то календарь вырвал.

1
HoganHog
Миханик Шестеренкин

Допиливать свои проекты до ноября, вот что делать!

Пользователь ВКонтакте

первые лет 5 будет только на консоли, а на пк будут другие релизы, так что истерика реально на пустом месте, просто лет пять ничего не выпускать на консоли и всё, если не больше // Maxim Volkov

JustBegun

Даже пресловутый Star Citizen нервно курит в сторонке по величине бюджета ГТА 6 )))

Andyexp

да тут и обсуждать нечего. GTA6 выйдет и порвëт все ААА тайтлы на ссаные тряпки.