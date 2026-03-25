Изучаем подробности о продвинутой системе диалогов с NPC в GTA 6

Совсем недавно в сети активно обсуждали потенциальную новую технологию процедурного разбивания стёкол в GTA 6, а сегодня у фанатов появился новый повод для жарких дискуссий. На этот раз в центре внимания оказалась система, призванная вдохнуть настоящую жизнь в улицы штата Леонида, заставив случайных прохожих вести себя как живых людей, а не набор скриптов.
Информацию предоставил пользователь Reddit, заявивший, что работал над регрессионным тестированием звука и валидацией субтитров для новой части Grand Theft Auto. Хотя подтвердить его статус невозможно, озвученные детали выглядят правдоподобно и логично развивают идеи, заложенные Rockstar еще в Red Dead Redemption 2.
Самое интересное из утечки про NPC:
- В игре будут сотни тысяч записанных реплик только для случайных NPC - пешеходов, не считая основных сюжетных персонажей.
- В отличие от GTA 5, где фразы случайным образом выбирались из общего «котла», система диалогов в шестой части опирается на жестко структурированные теги и условия.
- Обычные прохожие будут реагировать на игрока по-разному в зависимости от того, видели ли они совершенное преступление лично, или только слышали о нем.
- Диалоги зависят от времени суток и даже от погоды — в дождь или сильную жару случайные встречные звучат гораздо более раздраженно.
- Игра использует систему "распада диалога". Если вы долго находитесь в одной зоне и слушаете двух общающихся персонажей, игра не позволит им повторяться. В скриптах заложены длинные "цепочки" ответов, где NPC ведут полноценную беседу (с реакцией и эскалацией конфликта), вытаскивая всё новые реплики из базы.
- Персонажи смогут обсуждать рост преступности, действия игрока в конкретном районе или даже вирусные клипы, это вероятно намек на внутриигровой аналог TikTok.
Тестировщик отметил, что одной из его главных задач был поиск ошибок, при которых путались эмоциональные «теги» базы — например, когда NPC выдавал совершенно спокойную реплику, находясь в состоянии паники.
Реакция игроков не заставила себя ждать. В то время как скептики справедливо отмечают отсутствие прямых доказательств утечки, преданные фанаты вспоминают RDR2 с её 450 000 строк диалогов и системой Поприветствовать/Оскорбить.
Правда это или нет, но Rockstar делает подобное годами. Большинство других ААА-студий выпустили бы такую систему, используя генерацию речи искусственным интеллектом, и назвали бы это инновацией, — заметил один из пользователей.
Официальный выход Grand Theft Auto 6 по-прежнему намечен на ноябрь 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
И кто эти все диалоги будет слушать? Так играть будет некогда.
а скрипты проигрыша если сел не за то укрытие или обошел сарай они будут чинить? или скрипты спавна свидетелей и законников из воздуха?
Да и в каждый дом можно будет зайти и поговорить с любым нпс о чем угодно...
А если серьезно в rdr 2 действительно прикольная механика , думаю тут будет чуть улучшенная версия.
Там тоже было ой я тебя помню смотри больше не шали тут)
А насчет этого
то такое уже было вроде как в тот же рдр 2 и киберпанке еще в нескольких играх .Если раз дослушаешь до конца вроде больше не повторяться, в принципе не удивительно
Ну значит будем теперь с каждым прохожим болтать.
я работал над гта 6 и рдр 3, все верно