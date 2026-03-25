Изучаем подробности о продвинутой системе диалогов с NPC в GTA 6

Совсем недавно в сети активно обсуждали потенциальную новую технологию процедурного разбивания стёкол в GTA 6, а сегодня у фанатов появился новый повод для жарких дискуссий. На этот раз в центре внимания оказалась система, призванная вдохнуть настоящую жизнь в улицы штата Леонида, заставив случайных прохожих вести себя как живых людей, а не набор скриптов.

Информацию предоставил пользователь Reddit, заявивший, что работал над регрессионным тестированием звука и валидацией субтитров для новой части Grand Theft Auto. Хотя подтвердить его статус невозможно, озвученные детали выглядят правдоподобно и логично развивают идеи, заложенные Rockstar еще в Red Dead Redemption 2.

Самое интересное из утечки про NPC:

В игре будут сотни тысяч записанных реплик только для случайных NPC - пешеходов, не считая основных сюжетных персонажей.

В отличие от GTA 5, где фразы случайным образом выбирались из общего «котла», система диалогов в шестой части опирается на жестко структурированные теги и условия.

Обычные прохожие будут реагировать на игрока по-разному в зависимости от того, видели ли они совершенное преступление лично, или только слышали о нем.

Диалоги зависят от времени суток и даже от погоды — в дождь или сильную жару случайные встречные звучат гораздо более раздраженно.

Игра использует систему "распада диалога". Если вы долго находитесь в одной зоне и слушаете двух общающихся персонажей, игра не позволит им повторяться. В скриптах заложены длинные "цепочки" ответов, где NPC ведут полноценную беседу (с реакцией и эскалацией конфликта), вытаскивая всё новые реплики из базы.

Персонажи смогут обсуждать рост преступности, действия игрока в конкретном районе или даже вирусные клипы, это вероятно намек на внутриигровой аналог TikTok.

Тестировщик отметил, что одной из его главных задач был поиск ошибок, при которых путались эмоциональные «теги» базы — например, когда NPC выдавал совершенно спокойную реплику, находясь в состоянии паники.

Реакция игроков не заставила себя ждать. В то время как скептики справедливо отмечают отсутствие прямых доказательств утечки, преданные фанаты вспоминают RDR2 с её 450 000 строк диалогов и системой Поприветствовать/Оскорбить.

Правда это или нет, но Rockstar делает подобное годами. Большинство других ААА-студий выпустили бы такую систему, используя генерацию речи искусственным интеллектом, и назвали бы это инновацией, — заметил один из пользователей.

Официальный выход Grand Theft Auto 6 по-прежнему намечен на ноябрь 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S.