Кандидат в губернаторы Флориды использует ажиотаж вокруг Grand Theft Auto 6 для своей предвыборной кампании

Кандидат на пост губернатора Флориды Джеймс Фишбэк сделал необычное заявление на предвыборной кампании, заявив, что штату нужен губернатор, который "сам не прочь угнать пару тачек в GTA", и пообещав масштабное мероприятие по случаю выхода долгожданной игры Grand Theft Auto 6.

Фишбэк, стремящийся заменить действующего губернатора Рона ДеСантиса, 23 января выступил с речью, обращаясь к поклонникам франшизы GTA. Он выразил личный энтузиазм по поводу релиза GTA 6, намеченного на 19 ноября 2026 года, и рассказал о своих планах по его празднованию в случае победы на выборах.

Когда GTA 6 наконец выйдет, мы устроим 24-часовой марафон в особняке губернатора! Лучшие ученики, каждый лучший ученик наших государственных школ, приедет сюда, чтобы немного поиграть в GTA 6!

Ирония ситуации подчеркивается тем, что действие GTA 6 разворачивается в вымышленном штате Леонида, который является пародией на Флориду, а город Вайс-Сити - на Майами. Фишбэк отметил, что вырос на игре San Andreas, но добавил, что "не одобряет избиение проституток в GTA 6".

Это не первый случай, когда политик публично упоминает GTA 6. В прошлом году, когда игра была отложена, польский политик прервал заседание парламента, назвав перенос релиза "огромным скандалом".