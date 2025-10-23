В сети распространилась необычная история, связанная с Grand Theft Auto 6. На этой неделе пользователи заметили, что Google AI Overview — автоматическая сводка поисковика — уверенно утверждала, будто в игре якобы есть «кнопка для тверка». Как выяснилось, всё это — тщательно спланированная мистификация, созданная одним пользователем ради эксперимента.
Автор розыгрыша, YouTube-блогер Джеффри Филлипс, признался, что в течение трёх месяцев сознательно распространял выдумку, чтобы проверить, насколько легко искусственный интеллект подхватывает ложную информацию. Он публиковал посты на Reddit, делал фальшивые скриншоты с геймпадом и даже записал шуточную песню. В итоге алгоритмы Google восприняли это как правду и вывели «тверк-кнопку» в обзорной карточке поисковика.
Филлипс признался, что не ожидал, насколько быстро выдумка превратится в «официальный факт»: «Я даже не пытался сделать что-то убедительное. Просто интересно было посмотреть, поверит ли в это ИИ». Этот случай наглядный пример того, как стремительно распространяется дезинформация, когда в обработке данных отсутствует человеческая проверка. Искусственный интеллект не гарантирует даже минимальное отсеивание фэйков, напротив, он может даже способствовать их распространению, что показал блогер.
Я думал, максимум, что это будет означать, что некоторые пользователи Reddit считают это правдой. Хотя я никогда не ожидал, что мои собственные комментарии будут использованы в качестве источника
Тем временем фанаты GTA 6 продолжают искать реальные намёки на будущие новости — на днях они заметили возможную подсказку о дате выхода следующего трейлера.
Напомним, Grand Theft Auto 6 выйдет 26 мая 2026 году на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. О релизе версии для ПК разработчики пока не сообщали, но это версия игры для этой платформы лишь вопрос времени.
С ИИ сделали тоже самое, что и с Википедией.
Это значит что ответам ИИ верить нельзя, и нужно проверять информацию, а не верить ответам
так иди проверь как взаимодействуют между собой частицы в адронном коллайдере, залезь прям в него и посмотри
Я же написал что ИИ ответам верить нельзя. А проверить это значит зайти на несколько результатов которые выдали в поиске, не факт конечно что и там будет достоверная информация, но так все равно вероятнее ты не ошибешься, чем просто доверишься ответу ИИ
Ну чё могу сказать фанаты полные и0иоты а гуглу ИИ надо ограничений ставить
боже💩
Впервые слышу про тверк-кнопку.
Бред из интернета английского языка.