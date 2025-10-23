В сети распространилась необычная история, связанная с Grand Theft Auto 6. На этой неделе пользователи заметили, что Google AI Overview — автоматическая сводка поисковика — уверенно утверждала, будто в игре якобы есть «кнопка для тверка». Как выяснилось, всё это — тщательно спланированная мистификация, созданная одним пользователем ради эксперимента.

Автор розыгрыша, YouTube-блогер Джеффри Филлипс, признался, что в течение трёх месяцев сознательно распространял выдумку, чтобы проверить, насколько легко искусственный интеллект подхватывает ложную информацию. Он публиковал посты на Reddit, делал фальшивые скриншоты с геймпадом и даже записал шуточную песню. В итоге алгоритмы Google восприняли это как правду и вывели «тверк-кнопку» в обзорной карточке поисковика.

Филлипс признался, что не ожидал, насколько быстро выдумка превратится в «официальный факт»: «Я даже не пытался сделать что-то убедительное. Просто интересно было посмотреть, поверит ли в это ИИ». Этот случай наглядный пример того, как стремительно распространяется дезинформация, когда в обработке данных отсутствует человеческая проверка. Искусственный интеллект не гарантирует даже минимальное отсеивание фэйков, напротив, он может даже способствовать их распространению, что показал блогер.

Я думал, максимум, что это будет означать, что некоторые пользователи Reddit считают это правдой. Хотя я никогда не ожидал, что мои собственные комментарии будут использованы в качестве источника

Тем временем фанаты GTA 6 продолжают искать реальные намёки на будущие новости — на днях они заметили возможную подсказку о дате выхода следующего трейлера.

Напомним, Grand Theft Auto 6 выйдет 26 мая 2026 году на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. О релизе версии для ПК разработчики пока не сообщали, но это версия игры для этой платформы лишь вопрос времени.