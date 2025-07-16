Компания готовится к новой платформе для GTA 6? Rockstar Games Social Club внезапно перестал работать

Похоже, эпоха подошла к концу: онлайн-платформа Rockstar Games Social Club, просуществовавшая более 13 лет, перестала работать. Пользователи обнаружили, что при переходе по привычному адресу теперь происходит автоматическая переадресация на главную страницу сайта Rockstar.
Одновременно с этим отключены и большинство социальных функций: больше нельзя просматривать профили, фото, видеоклипы и статистику, ранее доступные через платформу.
Изначально запущенный как единый центр для игроков, Social Club позволял отслеживать прогресс, участвовать в ивентах, обмениваться контентом и получать внутриигровые бонусы. После масштабного редизайна в 2012 году сервис стал настоящим хабом для поклонников игр Rockstar — от GTA V до Red Dead Redemption 2. На пике его использовали более 200 миллионов игроков по всему миру.
Однако в последние годы платформа сильно устарела и всё чаще становилась мишенью для злоумышленников. Возможно Rockstar готовит её замену, приуроченную к запуску GTA 6, который ожидается в 2026 году, но никаких официальных заявлений сделано не было.
Главное, чтобы это работало на Win 10
А что сейчас не работает на 10-ке?
Не думаю что замена Social Club будет совместима с Win 10 так как Microsoft уже в этом году перестанет поддерживать Windows 10 разными Обновлениями, а это значит что Многие Игровые Компании и Разработчики разных программ будут адаптировать свои игры и приложения(Программы) только под Windows 11, это можно так сказать будет Новым Стандартом Маяком в Разработки программ и игр, чтобы Разработчики Игр и разных Программ опирались на Единые Требование к железу, вот поэтому Microsoft настойчиво рекомендует всем переходить на Windows 11, так что всё Эпоха Старого Железа "2010 - 2015" скора будет Окончена благодаря Microsoft и их Windows 11, вот так вот.
Silent Hill f в требованиях указан только виндовс 11 например
https://socialclub.rockstargames.com/rockstar-games-launcher
С подкаталогом домен работает