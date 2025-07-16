Компания готовится к новой платформе для GTA 6? Rockstar Games Social Club внезапно перестал работать

Похоже, эпоха подошла к концу: онлайн-платформа Rockstar Games Social Club, просуществовавшая более 13 лет, перестала работать. Пользователи обнаружили, что при переходе по привычному адресу теперь происходит автоматическая переадресация на главную страницу сайта Rockstar.

Одновременно с этим отключены и большинство социальных функций: больше нельзя просматривать профили, фото, видеоклипы и статистику, ранее доступные через платформу.

Изначально запущенный как единый центр для игроков, Social Club позволял отслеживать прогресс, участвовать в ивентах, обмениваться контентом и получать внутриигровые бонусы. После масштабного редизайна в 2012 году сервис стал настоящим хабом для поклонников игр Rockstar — от GTA V до Red Dead Redemption 2. На пике его использовали более 200 миллионов игроков по всему миру.

Однако в последние годы платформа сильно устарела и всё чаще становилась мишенью для злоумышленников. Возможно Rockstar готовит её замену, приуроченную к запуску GTA 6, который ожидается в 2026 году, но никаких официальных заявлений сделано не было.