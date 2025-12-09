ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 620 оценок

"Майкл постарел, а GTA 6 всё нет": возвращение героя в GTA Online стало болезненным напоминанием о долгом ожидании

butcher69 butcher69

Фанаты Grand Theft Auto испытали шок, когда Rockstar объявила: в новом обновлении GTA Online A Safehouse in the Hills появится Майкл де Санта — один из главных героев GTA 5. Однако радость была смешана с удивлением: персонаж заметно постарел, что особенно бросается в глаза тем, кто помнит его образ из игры 2013 года. На Reddit отметили, что его волосы поседели, а лицо стало гораздо более морщинистым.

Этот момент стал своеобразным символом — так долго мир ждёт выхода GTA 6, что герои предыдущей части уже успели состариться. Игроки подметили, что время в GTA Online, похоже, движется так же, как в реальной жизни. Если считать, что в оригинальной игре Майклу было около 45 лет, то сейчас, спустя 12 лет, ему должно быть 57.

Один из фанатов иронично заметил: GTA 6 создают так медленно, что мы можем увидеть целое следующее поколение персонажей GTA 5, прежде чем выйдет сиквел.

Ситуацию усугубляет тот факт, что релиз GTA 6 уже дважды откладывался. Сейчас премьера ожидается 19 ноября 2026 года, но ходят слухи, что она может сместиться и на 2027 год.

Появление Майкла, возможно, намекает на его камео в GTA 6, но пока это лишь догадки. Одно ясно точно — к моменту выхода новой части франшизы фанатам предстоит ждать минимум 13, а возможно, и 14 лет.

18
3
Комментарии:  3
ZAUSA

Мемы про старого Гордона Фримена устарели?

Аристов--Черный
Майклу было около 45 лет, то сейчас, спустя 12 лет, ему должно быть 57.

Надо же, он старше Нико Беллика на 10 лет, сейчас ему должно было бы быть 47.

Гоша бежит из Таркова

мы все постарели )) и те кто сбежал из таркова и те кто пришел в тарков ))) и ГТА5 была ЗаеbцоЙ =)