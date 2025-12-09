"Майкл постарел, а GTA 6 всё нет": возвращение героя в GTA Online стало болезненным напоминанием о долгом ожидании

Фанаты Grand Theft Auto испытали шок, когда Rockstar объявила: в новом обновлении GTA Online A Safehouse in the Hills появится Майкл де Санта — один из главных героев GTA 5. Однако радость была смешана с удивлением: персонаж заметно постарел, что особенно бросается в глаза тем, кто помнит его образ из игры 2013 года. На Reddit отметили, что его волосы поседели, а лицо стало гораздо более морщинистым.

Этот момент стал своеобразным символом — так долго мир ждёт выхода GTA 6, что герои предыдущей части уже успели состариться. Игроки подметили, что время в GTA Online, похоже, движется так же, как в реальной жизни. Если считать, что в оригинальной игре Майклу было около 45 лет, то сейчас, спустя 12 лет, ему должно быть 57.

Один из фанатов иронично заметил: GTA 6 создают так медленно, что мы можем увидеть целое следующее поколение персонажей GTA 5, прежде чем выйдет сиквел.

Ситуацию усугубляет тот факт, что релиз GTA 6 уже дважды откладывался. Сейчас премьера ожидается 19 ноября 2026 года, но ходят слухи, что она может сместиться и на 2027 год.

Появление Майкла, возможно, намекает на его камео в GTA 6, но пока это лишь догадки. Одно ясно точно — к моменту выхода новой части франшизы фанатам предстоит ждать минимум 13, а возможно, и 14 лет.