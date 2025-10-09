MIDiA Research рекомендует установить цену GTA 6 в 70 долларов для достижения максимального потенциала продаж

Аналитическая компания MIDiA Research, специализирующаяся на игровой индустрии, опубликовала новый отчёт под названием «Формула успеха для Grand Theft Auto 6», в котором объясняет, почему Take-Two Interactive следует установить цену GTA 6 в 69,99 долларов.

Чтобы прийти к такому консенсусу, аналитики использовали метод Габора-Грейнджера и опросили более 2000 потребителей в США. Согласно их выводам, предполагаемая стартовая цена в 100 долларов (которую поддерживает аналитик Wedbush Securities Майкл Пахтер, но против которой выступает аналитик Alinea Analytics Рис Эллиотт) приведёт к снижению как продаж, так и общей выручки. Напротив, стандартная для отрасли цена в 69,99 долларов США максимально увеличит потенциал продаж и будет соответствовать ожиданиям потребителей.

Исследование показало, что 79% потребителей, интересующихся GTA VI, заявили, что «определённо» или «вероятно» купят игру за 49,99 долларов США, по сравнению с 16% при теоретической цене в 149,99 долларов США. Среди суперфанатов готовность купить игру за 149,99 долларов США была почти вдвое выше, чем у среднестатистического потребителя (9% против 5%), но этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать общее падение спроса.

По оценкам MIDiA Research, при рекомендуемой оптимальной цене в 69,99 долларов США игру купят примерно 8,6% взрослого населения США, что обеспечит 22,9 миллиона проданных копий и 1,6 миллиарда долларов дохода.

Перри Грешем, руководитель отдела данных MIDiA Research и соавтор отчёта, заявил:

Наше исследование показывает, что GTA 6 принесёт больше дохода при стандартной цене в 69,99 долларов, чем при широко обсуждаемой цене в 100 долларов. Цена в 100 долларов фактически упустит деньги. Если цена ниже оптимальной, рост цены увеличивает доход, но цена выше оптимальной может привести к потере как продаж, так и дохода. Это связано с тем, что рост выручки от тех, кто всё же купит, будет меньше, чем потеря дохода от тех, кто этого не сделает.

Брэндон Саттон, игровой аналитик MIDiA и соавтор отчёта, добавил:

Наше исследование показывает, что 59% потребителей заинтересованы в покупке GTA 6, что подчёркивает огромную привлекательность и коммерческий потенциал игры. Эта известность также делает GTA 6 идеальным тестом для понимания ожиданий потребителей в отношении цен на видеоигры. Наши выводы должны послужить предостережением для разработчиков игр, планирующих повысить цены на игры в будущем.

Напоминаем, что изначально релиз Grand Theft Auto 6 был запланирован на осень 2025 года, но был перенесён на 26 мая 2026 года.