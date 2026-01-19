ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 655 оценок

Мост: показанный в трейлере по игре GTA VI вызывает негодования геймеров

SAW112 SAW112

В GTA 6 игроки заметили мост, который уже успел вызвать споры в сообществе. Пользователь Reddit под ником Erin_-M обратил внимание на официальный кадр игры, где показан мост через океан в сторону Ки-Уэста. По его мнению, это место может стать одним из самых раздражающих — особенно если машина сорвётся с моста и игроку придётся плыть до берега.

Пост собрал около 2 тысяч лайков, а мнения в комментариях разделились. Одни считают, что мост ничем не отличается от реальных аналогов и не станет проблемой, другие уверены, что он будет задействован в гонках или погонях.

Источник  
24
13
Комментарии:  13
R01Adil
7
sa1958

Ну будет и будет.

5
jaller0461

...че бубнеть то?

2
Wlados3d
По его мнению, это место может стать одним из самых раздражающих — особенно если машина сорвётся с моста и игроку придётся плыть до берега.

Современный геймер. Еще у врагов будет оружие, они могут убить (пока неизвестно) и придется грузиться с контрольной точки

4
Saka Madiq

уверен, модер посмотрит и скажет - гуд, качественный контент!

1
CRAZY rock GAME

Фанатики блин, уже до моста докопались

1
Giggity

новенький да?

4
Mersedy

Любая новость по гта 6 собирает кучу реакций и комментариев, модерация пг только рада таким высерам на главной странице

1
Gords
мост ... будет задействован в гонках или погонях.

Никогда такого не было, и вот опять. Новость из разряда "я пёрнул и обосрался".

WerGC

уже из пальца высасывают

-zotik-
Rio17

Вот делать не хрен людям игра пусть сначала выйдет :)

