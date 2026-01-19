Мост: показанный в трейлере по игре GTA VI вызывает негодования геймеров

В GTA 6 игроки заметили мост, который уже успел вызвать споры в сообществе. Пользователь Reddit под ником Erin_-M обратил внимание на официальный кадр игры, где показан мост через океан в сторону Ки-Уэста. По его мнению, это место может стать одним из самых раздражающих — особенно если машина сорвётся с моста и игроку придётся плыть до берега.

Пост собрал около 2 тысяч лайков, а мнения в комментариях разделились. Одни считают, что мост ничем не отличается от реальных аналогов и не станет проблемой, другие уверены, что он будет задействован в гонках или погонях.