Музыка из нового трейлера GTA VI "взлетела" на Spotify

Когда в сети появился первый трейлер Grand Theft Auto VI, песня Love is a Long Road Тома Петти вызвала огромный всплеск слушателей на стриминговых платформах.

То же самое случилось и со вторым трейлером игры, вышедшим 6 мая. На этот раз в ролике звучит песня Hot Together в исполнении группы The Pointer. По данным The Hollywood Reporter, количество слушателей трека только на Spotify выросло на 182 000 %.

Grand Theft Auto пронзает поп-культуру так, как почти ничто другое, - сказала Сулинна Онг, глава глобального отдела редакционной политики Spotify. С самого начала музыка всегда была синонимом серии, поэтому очень приятно видеть, как старые и новые фанаты знакомятся с культовым треком таким образом.

Другими словами, благодаря новому трейлеру GTA 6 не только заняла доминирующие позиции на видеоплатформах, но и самым непосредственным образом оказала влияние на музыкальные чарты. Сегодня перед нами гигант в индустрии развлечений, и это не может не радовать. Жаль только, что поиграть в игру мы сможем не раньше, чем через год.

Напомним, на прошлой неделе Rockstar Games отложила релиз игры до 26 мая 2026 года. GTA 6 выйдет на PS5 и Xbox Series X|S.