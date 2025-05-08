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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 206 оценок

Музыка из нового трейлера GTA VI "взлетела" на Spotify

Gruz_ Gruz_

Когда в сети появился первый трейлер Grand Theft Auto VI, песня Love is a Long Road Тома Петти вызвала огромный всплеск слушателей на стриминговых платформах.

То же самое случилось и со вторым трейлером игры, вышедшим 6 мая. На этот раз в ролике звучит песня Hot Together в исполнении группы The Pointer. По данным The Hollywood Reporter, количество слушателей трека только на Spotify выросло на 182 000 %.

Grand Theft Auto пронзает поп-культуру так, как почти ничто другое, - сказала Сулинна Онг, глава глобального отдела редакционной политики Spotify. С самого начала музыка всегда была синонимом серии, поэтому очень приятно видеть, как старые и новые фанаты знакомятся с культовым треком таким образом.
Полицейские погони, перестрелки и обыденная жизнь в Вайс-Сити в новом сюжетном трейлере Grand Theft Auto 6

Другими словами, благодаря новому трейлеру GTA 6 не только заняла доминирующие позиции на видеоплатформах, но и самым непосредственным образом оказала влияние на музыкальные чарты. Сегодня перед нами гигант в индустрии развлечений, и это не может не радовать. Жаль только, что поиграть в игру мы сможем не раньше, чем через год.

Напомним, на прошлой неделе Rockstar Games отложила релиз игры до 26 мая 2026 года. GTA 6 выйдет на PS5 и Xbox Series X|S.

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25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Johnny Rotten

Ставьте клоуна если вы имбецил который зашел в комменты поныть о количестве новостей про GTA.

15
Мясо с майонезом

их гораздо меньше простыней про обскуру экспедишон 33

3
Lvinomord

Кто ты, воин?)
Зы Трек прикольный - добавил себе в плейлист.

6
Майкл Скотт

Нитакусики будут какахи ставить 😁

6
Lvinomord Майкл Скотт

Такусики будут ставить клоунов;)

4
Aaro Niro

А что ставить имбецилам которые восторгаются от каждой новости по ГТА?

1
DIZNX

уже слушаю в аpple music трэк бомба)

10
Fronyx

Качает?

1
Mr16Human Fronyx

Кончает это же трэк из трейлера жэтэа омагад омагад

1
hKKK33

Помойная музыка в сравнении с саундтреком Queen из трейлера к GTA 5. У меня уши вянут от этой шляпы и этих рож губастых.

9
Генерал Анатолий

А в каком трейлере GTA был саундтрек от Queen?

Schong Di Генерал Анатолий

Вот и я не нашёл что-то. Пересмотрел около 7 видосов, причём с разных каналов Рокстар и Плейстейшен и в них совсем разные группы поют, есть похожая, но не они.

Вот этот похож. Исполнитель Sly Fox - Let's Go All The Way

https://youtu.be/hBvMSP7cI-Q?si=S9s0VNeC2yMQRrmp
hKKK33 Schong Di

Про Майкла трейлер вроде бы. Радио Гага. Странно что поиск его не выдаёт.

Schong Di hKKK33

Аа, этот трейлер то я пропускал и те, где о некоторых персонажах сделали.

Schong Di hKKK33

Странно что в Qobuz нет hires этой песни

Snake2105
2
ka27

На обложке две блевотины будто из Сэйнтс Роу 5, цветовая палитра такая же, как у Concord, Redfall и пр.

+ ещё 2 картинки
2
KookyPentheus

тренды

2
SULIK 712

клоун, что не так с палитрой? они на студии или в диджейской рубке, сейчас у любого дома есть подсветка. Трейлер видел, там с палитрой норм все? или у тебя уже перманентная палитра на глазах?

Aaro Niro

Следующая новость будет про то как второй трейлер по ГТА 6 вылечил рак у зрителя?

1
Brazz20000

GTA спас мне жизнь!!! Я недавно лежал в коме и как только вышел второй трейлер, пришлось встать и посмотреть. Спасибо рокстар.

VladimiRussia2025

Фаны готовы молится на всё что было рядом с гта, у меня кстати есть пакетик в котором я с рынка нёс ГТА Сан-Андрес, подушка-пирдушка в которую я радостно пирдел скачивая ГТА 4 и 5, пишите возможен торг😁

1
Mr16Human

Кал какой-то в первом трейлере намного лучше

1
Fronyx

Очередная новость про ГТА, вау

Dimursik

опять Рокстар лизнут у Sony