Музыка из нового трейлера GTA VI "взлетела" на Spotify

Когда в сети появился первый трейлер Grand Theft Auto VI, песня Love is a Long Road Тома Петти вызвала огромный всплеск слушателей на стриминговых платформах.
То же самое случилось и со вторым трейлером игры, вышедшим 6 мая. На этот раз в ролике звучит песня Hot Together в исполнении группы The Pointer. По данным The Hollywood Reporter, количество слушателей трека только на Spotify выросло на 182 000 %.
Grand Theft Auto пронзает поп-культуру так, как почти ничто другое, - сказала Сулинна Онг, глава глобального отдела редакционной политики Spotify. С самого начала музыка всегда была синонимом серии, поэтому очень приятно видеть, как старые и новые фанаты знакомятся с культовым треком таким образом.
Другими словами, благодаря новому трейлеру GTA 6 не только заняла доминирующие позиции на видеоплатформах, но и самым непосредственным образом оказала влияние на музыкальные чарты. Сегодня перед нами гигант в индустрии развлечений, и это не может не радовать. Жаль только, что поиграть в игру мы сможем не раньше, чем через год.
Напомним, на прошлой неделе Rockstar Games отложила релиз игры до 26 мая 2026 года. GTA 6 выйдет на PS5 и Xbox Series X|S.
Ставьте клоуна если вы имбецил который зашел в комменты поныть о количестве новостей про GTA.
их гораздо меньше простыней про обскуру экспедишон 33
Кто ты, воин?)
Зы Трек прикольный - добавил себе в плейлист.
Нитакусики будут какахи ставить 😁
Такусики будут ставить клоунов;)
А что ставить имбецилам которые восторгаются от каждой новости по ГТА?
уже слушаю в аpple music трэк бомба)
Качает?
Кончает это же трэк из трейлера жэтэа омагад омагад
Помойная музыка в сравнении с саундтреком Queen из трейлера к GTA 5. У меня уши вянут от этой шляпы и этих рож губастых.
А в каком трейлере GTA был саундтрек от Queen?
Вот и я не нашёл что-то. Пересмотрел около 7 видосов, причём с разных каналов Рокстар и Плейстейшен и в них совсем разные группы поют, есть похожая, но не они.
Вот этот похож. Исполнитель Sly Fox - Let's Go All The Way
Про Майкла трейлер вроде бы. Радио Гага. Странно что поиск его не выдаёт.
Аа, этот трейлер то я пропускал и те, где о некоторых персонажах сделали.
Странно что в Qobuz нет hires этой песни
На обложке две блевотины будто из Сэйнтс Роу 5, цветовая палитра такая же, как у Concord, Redfall и пр.
тренды
клоун, что не так с палитрой? они на студии или в диджейской рубке, сейчас у любого дома есть подсветка. Трейлер видел, там с палитрой норм все? или у тебя уже перманентная палитра на глазах?
Следующая новость будет про то как второй трейлер по ГТА 6 вылечил рак у зрителя?
GTA спас мне жизнь!!! Я недавно лежал в коме и как только вышел второй трейлер, пришлось встать и посмотреть. Спасибо рокстар.
Фаны готовы молится на всё что было рядом с гта, у меня кстати есть пакетик в котором я с рынка нёс ГТА Сан-Андрес, подушка-пирдушка в которую я радостно пирдел скачивая ГТА 4 и 5, пишите возможен торг😁
Кал какой-то в первом трейлере намного лучше
Очередная новость про ГТА, вау
опять Рокстар лизнут у Sony