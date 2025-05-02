На Reddit появился пост о GTA VI - авторы закрепили номер горячей линии

На форуме Reddit появился пост с номерами горячей линии по предотвращению самоубийств после официального анонса о переносе приключенческого экшена Grand Theft Auto VI.
Фанаты плохо отреагировали на заявление студии Rockstar Games. У некоторых подкосились ноги, другие испытали шок. Чтобы предотвратить излишнюю тряску, на форуме вышел пост.
Новая дата релиза Grand Theft Auto VI запланирована на 26 мая 2026 года. Проект сразу же появится на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Релиз на ПК состоится позднее.
Другие подробности будут известны позднее. Напомним, что до этого в индустрии ходили слухи о переносе, но их опровергали.
Ранее инсайдер и журналист Джейсон Шрайер рассказал о ситуации в компании Rockstar Games. По словам контент-мейкера, многие разработчики не считали выход приключенческого экшена Grand Theft Auto VI возможным осенью 2025 года.
Таким осмотр психиатра бы не помешал).
Как некоторые фанаты гта 6 с таким ранимым характером вообще дожили хотя бы до 10 лет непонятно, уже из-за переноса какой-то игрушки готовы в петлю идти
Это не ранимый характер. Просто людей достало то, что Rockstar по сути никогда не была близка с сообществом. То банят моды, то в суд подаёт, то ошибки в своих играх не исправляет пока кто-то из модеров их носом не ткнёт и унизит. Никакой инфой не делятся годами, держа интригу и сводя с ума в прямом смысле. Просто скотское отношение к своим фанатам.
И что дальше из-за этого типо надо в петлю лезть?
Дайте кликабельную ссылку для пегачей)
Мдааа... сейчас только из за переноса игры впадать в депрессию или вовсе суициды еще устроить...
да всем п...
шизойды! таким туда и дорога!
госпади - ну перенесли хер с ними - ну минимум их жон чпокните и поделом им будет
Разные конечно бывают отклонения, но выпилиться из жизни из-за переноса, серьезно?
в итоге на выходе шлак получится и все эти ждули совершат паунс в окно, вот это действительно будет рофляно
Да пустяки всего то ещё пол годика подождать..гы-гы
ЭТОТ мир уже не исправить