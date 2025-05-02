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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 066 оценок

На Reddit появился пост о GTA VI - авторы закрепили номер горячей линии

Simple Jack Simple Jack

На форуме Reddit появился пост с номерами горячей линии по предотвращению самоубийств после официального анонса о переносе приключенческого экшена Grand Theft Auto VI.

Фанаты плохо отреагировали на заявление студии Rockstar Games. У некоторых подкосились ноги, другие испытали шок. Чтобы предотвратить излишнюю тряску, на форуме вышел пост.

Новая дата релиза Grand Theft Auto VI запланирована на 26 мая 2026 года. Проект сразу же появится на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Релиз на ПК состоится позднее.

Другие подробности будут известны позднее. Напомним, что до этого в индустрии ходили слухи о переносе, но их опровергали.

Пост на форуме Reddit о Grand Theft Auto VI
Пост на форуме Reddit о Grand Theft Auto VI

Ранее инсайдер и журналист Джейсон Шрайер рассказал о ситуации в компании Rockstar Games. По словам контент-мейкера, многие разработчики не считали выход приключенческого экшена Grand Theft Auto VI возможным осенью 2025 года.

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20
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Котян Сутоевич

Таким осмотр психиатра бы не помешал).

13
agula98

Как некоторые фанаты гта 6 с таким ранимым характером вообще дожили хотя бы до 10 лет непонятно, уже из-за переноса какой-то игрушки готовы в петлю идти

10
JustA_NiceGuy

Это не ранимый характер. Просто людей достало то, что Rockstar по сути никогда не была близка с сообществом. То банят моды, то в суд подаёт, то ошибки в своих играх не исправляет пока кто-то из модеров их носом не ткнёт и унизит. Никакой инфой не делятся годами, держа интригу и сводя с ума в прямом смысле. Просто скотское отношение к своим фанатам.

4
agula98 JustA_NiceGuy

И что дальше из-за этого типо надо в петлю лезть?

4
BLATNOY1
Фанаты плохо отреагировали на заявление студии Rockstar Games. У некоторых подкосились ноги, другие испытали шок. Чтобы предотвратить излишнюю тряску, на форуме вышел пост.

Дайте кликабельную ссылку для пегачей)

9
Misha Mi

Мдааа... сейчас только из за переноса игры впадать в депрессию или вовсе суициды еще устроить...

8
KILLA06

да всем п...

5
RSV_GAMER_1987

шизойды! таким туда и дорога!

4
jax baron

госпади - ну перенесли хер с ними - ну минимум их жон чпокните и поделом им будет

3
Eclair_93

Разные конечно бывают отклонения, но выпилиться из жизни из-за переноса, серьезно?

2
selfreaver

в итоге на выходе шлак получится и все эти ждули совершат паунс в окно, вот это действительно будет рофляно

1
Pastoral

Да пустяки всего то ещё пол годика подождать..гы-гы

LincolnRimes

ЭТОТ мир уже не исправить