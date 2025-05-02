На Reddit появился пост о GTA VI - авторы закрепили номер горячей линии

На форуме Reddit появился пост с номерами горячей линии по предотвращению самоубийств после официального анонса о переносе приключенческого экшена Grand Theft Auto VI.

Фанаты плохо отреагировали на заявление студии Rockstar Games. У некоторых подкосились ноги, другие испытали шок. Чтобы предотвратить излишнюю тряску, на форуме вышел пост.

Новая дата релиза Grand Theft Auto VI запланирована на 26 мая 2026 года. Проект сразу же появится на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Релиз на ПК состоится позднее.

Другие подробности будут известны позднее. Напомним, что до этого в индустрии ходили слухи о переносе, но их опровергали.

Пост на форуме Reddit о Grand Theft Auto VI

Ранее инсайдер и журналист Джейсон Шрайер рассказал о ситуации в компании Rockstar Games. По словам контент-мейкера, многие разработчики не считали выход приключенческого экшена Grand Theft Auto VI возможным осенью 2025 года.