На создание GTA 6 могли потратить больше времени и денег, чем на постройку самого высокого здания в мире

Начало мая для фанатов Grand Theft Auto оказалось неожиданно тревожным — студия Rockstar официально объявила о переносе GTA 6 на следующий год. Ожидание, и без того многолетнее, вновь затянулось, вызвав волну обсуждений и спекуляций в игровом сообществе. Однако, на фоне разочарования в сроках, появилась не менее любопытная деталь: Grand Theft Auto VI уже ставит исторический рекорд — как по длительности разработки, так и по бюджету.
Сравнение, опубликованное в Twitter-посте пользователя Synth Potato показывает, что по его оценкам, разработка новой части GTA обошлась в колоссальные 2 миллиарда долларов и заняла в общей сложности около 13 лет, включая предварительные этапы. Даже если учитывать только основной производственный цикл с 2019 года, проект уже выходит за пределы 7 лет активной разработки. Это превышает не только масштаб предыдущих игр Rockstar, но и — как отметил тот же пользователь — бюджет и сроки строительства самого высокого здания в мире, Бурдж-Халифа (1,5 миллиарда долларов и 6 лет соответственно).
Следует уточнить, что оценка в 2 миллиарда долларов включает и будущую поддержку GTA Online, так что не вся сумма ушла непосредственно на однопользовательскую кампанию. Тем не менее, уровень вложений говорит о беспрецедентных амбициях проекта. Один из комментаторов справедливо заметил, что если GTA 6 не станет идеальной игрой без единого бага, то она просто не оправдает свое гипертрофированное ожидание и такой рекордный бюджет.
Пока основное игровое сообщество пребывает в замешательстве и напряжённом ожидании, есть те, кто открыто радуется задержке. В частности, актёр из Kingdom Come: Deliverance 2 обрадовался переносу GTA 6, намекнув, что его игре теперь не придётся конкурировать с крупнейшим релизом десятилетия. Некоторые игроки посчитали это единственным позитивным итогом такого анонса от Rockstar.
Теперь новая дата релиза Grand Theft Auto VI назначена на 26 мая 2026 года. Игра выйдет только на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. ПК-версия традиционно остаётся под вопросом, и её релиз может состояться гораздо позже.
не понимаю чё все так на неё дрочат? ааа гдтаааааааа (и слюни капают) морали нет сюжет сомнтельный персы сомнительные игровые механики местами прикольные. среднячковая криминалка нв огроменной карте.
Каждому свое просто, но говорить что ГТА среднячковая игра, это уже не объективно
Не все, а тупые дети. Тупоголовое поколение с интеллектом амёб.
Да, братик, у меня тоже такой друг есть, дрочер, не любит жта
Американская параша с их вакуумом, очень много куколдов, ждущих окунуться в эту ниггерскую блевотину. Для детей 10-12 лет ещё может быть и норм.
Лучшая песочница из когда-либо выходивших, в которую весело и приятно играть
Вполне ожидаемо, каждая часть ГТА была лучше предыдущей, и эта не исключение будет. А на создание такой игры и бюджет нужен соответствующий
гта 5 шляпа, гта 4 отличная, гта са прекрасная.
так что наоборот, с каждым разом все хуже.
Шляпа только из-за упрощённой физики? Потому что сами вы ныли, что в жта 4 машины слишком реалистичны, это уже не жта а симулятор какой-то...гта са в рассчёт не берём, мне тогда было лет 8-10 в 2005 лень считать, там запросы на игры были нулевые и это была моя любимая игра
В чем ГТА 5 шляпа?
Вот вот, мне кстати наоборот не очень понравилось это управление машин в 4 части
сюжет отстой. абсолютно все персонажи отстой. ветки негра и макаронника хрень собачья.
тревор и компания единственное светлое пятно в этой игре.
А сколько голодных детей можно было накормить??
Честно, после CР2077 все эти гта выглядят очень блекло и пресно, и вряд ли роки смогут сделать настолько проработанные сюжет и характеры персонажей. Но посмотрим, возможно я ошибаюсь.
Значит опять ждет бесконечное доилово новой итерации онлайна, а на оффлайновых игорьков забьют после пары патчей. Никаких оффлайновых длц, нового контента.
Так вот что имеют ввиду когда говорят, что разработка дорожает - они все гта имеют ввиду.
А выйдет опять та же гта, что и предыдущие: простенький сюжет, набор миниигр, пустой мир с минимумом побочных активностей, вся "песочность" которого заключается в том, что пару раз в процессе или после прохождения можно устроить хаос и челлендж как долго на меня будут охотиться власти.
Я напомню, пятую гта не наполняли контентом от слова совсем, только онлайн. Гта хорошая, качественная игра, но она ничем не лучше большинства тех же AC, просто выходит реже.
Ты реально сравниваешь ГТА и АС и считаешь их на одном уровне?
Прикинь
Смотрю нешкольники опять начали залезать в каждую новость по гта чтобы сообщить "на сколько она им не интересна"
Ну раз ты школьник , обьясни в чём она интересна ?
Мне игра не сильно интересна. В свое время ждал Gta 5, читал каждую новость по ней, а на релизе пробежался по сюжету, пару часов в онлайн и забил. Или по твоему каждый кто не фанатеет от этой игры должен как дегр залетать в комменты каждой новости по ней и хейтить не только саму игру но и фанатов ждущих ее?
Вот будет отвал, если на выходе выяснится, чистого геймплея - на пару вечеров.
НЕ будет не ссы
Дело не в количестве часов, а в качестве проработки. У GTA не будет конкурентов просто потому, что ни одна студия на Земле не может позволить себе такое количество систем и деталей, которые могут себе позволить Рокстары.
Некоторые новостные источники писали что якобы все 2 млрд были потрачены только на маркетинг и рекламу,очень смешно 2 млрд на 1 трейлер
Трешка - штырила.
Вайс Сити - дико штырила.
Сан Андреас - штырила нипадеццки.
Четверка - штырила, в основном из-за графениума и физики.
Пятерка - не штырила, прошел и забыл.
Онлайн режим пятерки - зашел, муйня, вышел, забыл.
Если шестая часть ничем новым не удивит (как в свое время удивила четверка после сан андреас) - даже запускать не буду, трата времени.
Видимо, серия ГТА действительно больше штырит, когда тебе 12-15 лет. А когда за 30...
Она и 5 в полне была нормально. Если не учитывать порезанную физику. То в целом всё остальное в отличии от 4 части значительно подтянули и конечно оптимизацию.
В прочем сама сюжетка была так себе. Игра пыталась видимо быть ММО с закосом под мафию. Как итог не вышло. Зато они нам подарили шизанутого тревора. Хотя учитывая какой в целом был пресный сюжет и игровой процесс. Не удивительно что шизик вытягивал игру. Ибо за ту, же собаку нам дают буквально за всю игру вроде минут 5 побегать. А потом остальное время мы бегаем за соевого бизнесмена в законе и не до ганстера шпану. Который видимо пытается в косплей карла. Да не выходит. У мамкина ганстера не выросли волосы на заднице, что, бы копов дразнить.
В остальном Гта 5 буквально отзеркаленная Grand Theft Auto: San Andreas. Только без нормального сюжета или интересных миссий разнообразных. В остальном наполнение одиночной игры схожее по структуре.
Что на счёт 6.. Её скорее всего в закос под мультиплеер сделают. Ибо ещё гта 4 пытались на рельсы ММО поставить. Да не вышла по ряду причин. А вот 5 получилось превратить в полноценную помойку сервисную.
3 года назад уже была такая новость xD
Что такого в этих играх ?
Ну эта игра самая топовая будет, на момент релиза, её только сами роки смогут переплюнуть, потому что у других разрабов инвесторы диктуют, когда выпускать игру, а у роков руки развязаны и из никто не ебёт
Тем что такие игры никто не делает кроме Рокстар, и они редко выходят, но всегда отличные
тем что это мечта каждого и почти каждого школьнико. Ибо ты чо.... это же ГТЫА УЭЭЭ.
А если серьёзно не чего особого. Раньше это была сборища комических шуток, иронии на наш мир. Под призмой криминала. А с 5 части это просто сервисная помойка.
В целом гта изначально была просто шуточной пародией на криминал.
Еще год назад эта новость везде была, с подключением
я думаю что такого успеха как в 5 части разрабам не добиться
Гта на любителя, до пятой части. А вот гта 5, уже серьезно, лучшая песочница, для прожигания реальной жизни). Кстати, рок звезды, могли бы и русскую озвучку сделать в гта 5, да и в гта 6, не обеднели бы сволочи). А насчет гта 6, по барабану сколько вы денег и время вбухали, вы результат покажите, а пока туман только, да ролик не о чем не говорящий.
А геймплей снова, как это всегда у рокстар, будет про бесконечные длинные поездки от скрипта к скрипту, чтобы посмотреть очередную катсцену или перестрелять максимально тупых ботов, и потом повторять это до конца игры, причём все по максимальном жёстким и неприкрытым скриптам, что любое проявление фантазии в попытках пройти задание как хочется мне приводит к геймоверу? То есть в эту "самую свободную, самую песочную" игру саму игру вообще завезут или нет, интересно.
Так эти разработчики по другому и не умеют, как делать коридорные скрипты с иллюзией открытого мира
ну только онлайн режимом и ценой на игру отобьют эти бабки.одиночный режим в гта как всегда унылый и не интересный...зато гта7 точно лет 30 можно будет ждать...
хех...тут взятки у некоторых уже по 3-5 млрд...
Математики есть? Сколько времени понадобится, чтобы отбить затраты в два миллиарда. Цена игры при этом минимум баксов сто, далее нужно исключить чтобы её спиратили. Значит первый-год два экслюзивно на консолях. Потом пк версия которая работает с привязкой к онлайну. Как диабло например.