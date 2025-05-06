На создание GTA 6 могли потратить больше времени и денег, чем на постройку самого высокого здания в мире

Начало мая для фанатов Grand Theft Auto оказалось неожиданно тревожным — студия Rockstar официально объявила о переносе GTA 6 на следующий год. Ожидание, и без того многолетнее, вновь затянулось, вызвав волну обсуждений и спекуляций в игровом сообществе. Однако, на фоне разочарования в сроках, появилась не менее любопытная деталь: Grand Theft Auto VI уже ставит исторический рекорд — как по длительности разработки, так и по бюджету.

Сравнение, опубликованное в Twitter-посте пользователя Synth Potato показывает, что по его оценкам, разработка новой части GTA обошлась в колоссальные 2 миллиарда долларов и заняла в общей сложности около 13 лет, включая предварительные этапы. Даже если учитывать только основной производственный цикл с 2019 года, проект уже выходит за пределы 7 лет активной разработки. Это превышает не только масштаб предыдущих игр Rockstar, но и — как отметил тот же пользователь — бюджет и сроки строительства самого высокого здания в мире, Бурдж-Халифа (1,5 миллиарда долларов и 6 лет соответственно).

Следует уточнить, что оценка в 2 миллиарда долларов включает и будущую поддержку GTA Online, так что не вся сумма ушла непосредственно на однопользовательскую кампанию. Тем не менее, уровень вложений говорит о беспрецедентных амбициях проекта. Один из комментаторов справедливо заметил, что если GTA 6 не станет идеальной игрой без единого бага, то она просто не оправдает свое гипертрофированное ожидание и такой рекордный бюджет.

Пока основное игровое сообщество пребывает в замешательстве и напряжённом ожидании, есть те, кто открыто радуется задержке. В частности, актёр из Kingdom Come: Deliverance 2 обрадовался переносу GTA 6, намекнув, что его игре теперь не придётся конкурировать с крупнейшим релизом десятилетия. Некоторые игроки посчитали это единственным позитивным итогом такого анонса от Rockstar.

Теперь новая дата релиза Grand Theft Auto VI назначена на 26 мая 2026 года. Игра выйдет только на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. ПК-версия традиционно остаётся под вопросом, и её релиз может состояться гораздо позже.