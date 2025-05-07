"Насилие - это круто, спасибо, видеоигры": Rockstar Games потроллила борцов против жестокости в играх

Если и есть что-то, что не свойственно Rockstar Games, так это «страх». Во многих других играх этого разработчика показаны различные ситуации, при которых игра, вероятно, была бы отменена за то, с какой сатирой в них подаются различные противоречивые темы. Похоже, в Grand Theft Auto 6 эта история получит продолжение.
На одном из скриншотов из игры показан главный герой Джейсон Дюваль, шагающий рядом со своим другом Кэлом Хэмптоном. Вся изюминка в том, что на Кэле надета футболка с принтом, гласящим: «Насилие - это круто, спасибо, видеоигры», а молодая девушка сосредоточенно держит контроллер у экрана ПК.
С годами уже не редкость, когда общественные деятели, например политики, пренебрежительно отзываются о видеоиграх, ассоциируя их с агрессивным поведением молодежи. На этом фоне исследования уже доказали, что это не так, однако, несмотря на это, данная тема поднимается снова и снова. И вот теперь Rockstar (со своим классическим чувством юмора) иронично ответила на все эти нападки.
Напомним, что релиз Grand Theft Auto 6 на консолях PS5 и Xbox запланирован на 26 мая 2026 года.
Смешно про борцов слушать. Учитывая, что как понимаю в 6 части нас ждёт матриархальная чушь в виде навязанной связки мужика+бабы в качестве ГГ. Эхх гта гта превращается в бабскую подстилку традиционной семейно-гетерофильской повесточки. Не удивлюсь если будут обязательные миссии по спасению своей хозяйки мужским ГГ. Хотя какой он после этого мужик пёсик он.
Впрочем старый анекдот как нельзя лучше покажет сегодняшную игровую реальность да и нетолько её.
- Профессор, а какой вид акционерного общества, когда ваша доля как инвестора должна быть больше, иначе другой инвестор не создаст с вами АО, ежемесячные выплаты из бюджета АО для вас значительно меньше, а в случае банкротства АО имущество делится в лучшем для вас случае пополам при том, что другому инвестору вы будете пожизненно выплачивать вашу долю за то, что вас когда-то угораздило создать с ним АО?
- Это абсурд, студент.
- Это не абсурд, профессор, а брак, в том числе и ваш. А вы нам тут лекции о экономике читаете.
Ты как из палаты сбежал? Вернись обратно, санитары переживают
Етить ты дурачок
Приятного аппетита
Шрек тебя заждался
Жёлтая машина уже едет, жди
Смотрю большинство лицемерная пмс аудитория Playground в своём репертуаре))))
Перед сталкером также большая часть обсирала и не верила в игру, а как в итоге она вышла, каждый второй наяривал на сталкер и скидывал скрины и коментил прохождение)) здесь тоже самое, увидели шикарный 2 трейлер ГТА 6 из-за желчи и токсичности давай писать всякую дичь , мол в кадре одни жопы, негры и блаблабла )))) ска, а хули вы не ныли так, когда вышла стерад блейд)? Там жоп было мало или там акцент реально сделали на этом ? При этом стерад блейд рядом с гта 6 и не стоит вовсе) ГТА 6 выйдет шедевром и Люсия выглядит шикарно просто, Джейсон красавчик и я надеюсь отношения у них в игре будут прекрасными и крепкими. Я ради гта 6 впервые за свои 26 лет куплю приставку и сделаю полный предзаказ и куплю полное коллекционное издание. Мамкины пмсники нац ики можете сейчас обосрать мой комент, ФАС! Но факты есть факты. Как выйдет игра , первыми побежите покупать
Игра будет крутая я уверен. Сам тоже хочу купить консоль ради этой игры
Двуличные показушники чего ещё скажешь.
Да тут клоунов полно. Думают что их мнение что-то значит. Они тут на серьезных щах заявляют что гта для глюпых, а графон не изменился с гта 5. Я захожу просто над их высерами покекать, да новости почитать. Если какие и были сомнения по поводу ГТА 6, то после выхода второго трейлера от них и следа не осталось. Игра будет огонь, поставит снова кучу рекордов и снова установит высочайшую планку для других игр с открытым миром как это сделала РДР2. И только нетакусики с пг будут че то кудахтать
Перед сталкером также большая часть обсирала и не верила в игру, а как в итоге она вышла, каждый второй наяривал на сталкер и скидывал скрины и коментил прохождение
Это ты где такое увидел? Во сне?
Сталкер 2 кусок гвна, как и сама студия. Никто свое мнение не менял, кто сложил его до релиза. Получилось хуже, чем ожидалось, с чем и поздравляю. У серии гта в принципе мало хейтеров к чему этот комментарий.
А вот безо всякой иронии, действительно большое спасибо играм за виртуальное насилие, которое не причиняет вреда кому либо.
"Отвести душу" и при этом не доставлять неудобства окружающим - да собственно эти "окружающие" должны быть первыми кто благодарил бы за это игры.
Была бы мелкая студия, хрен бы они пикнули. Да и повесточка поменялась.
А повестка была про насилие в играх? Видать Call of Duty превратилась в My Little Pony, не иначе...
Американский политик пытается запретить жестокие видеоигры в Иллинойсе
После роста числа угонов автомобилей.
Аватар Эммы Кент
Новости от Эммы Кент бывшего стажера и репортера
Обновлено 24 февраля 2021 г.
76 комментариев
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Не в первый раз американский политик выступает за запрет жестоких видеоигр — на этот раз с такой инициативой выступил демократ из Чикаго.
Представитель штата Иллинойс Маркус С. Эванс-младший стремится внести поправки в закон штата Иллинойс от 2012 года, запрещающий несовершеннолетним детям доступ к жестоким видеоиграм. В случае принятия HB3531 будет запрещён «продажу всех жестоких видеоигр» в штате, а те, кто продаёт жестокие игры, будут оштрафованы на сумму до 1000 долларов (709 фунтов стерлингов).
Это также изменит определение жестокой видеоигры на «позволяющую пользователю или игроку управлять персонажем в видеоигре, в которой поощряется насилие между людьми, когда игрок убивает или иным образом причиняет серьёзный физический или психологический вред другому человеку или животному».
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Законопроект также расширит определение «тяжкого телесного повреждения», включив в него ряд других видов насилия, в том числе «угон транспортного средства, в котором на момент угона находился водитель или пассажир». Как отмечает Chicago Sun-Times, законопроект был разработан в связи с ростом числа угонов автомобилей в Чикаго: только в январе полицейские отреагировали на 218 таких инцидентов. С представителем Эвансом, по-видимому, связался житель Чикаго Эри Уокер, который, помимо невероятного имени, управляет компанией по буксировке автомобилей, организацией по борьбе с насилием под названием «Я говорю, не стреляйте» и запустил инициативу под названием «Операция «Безопасный насос» (предназначенную для предотвращения угонов автомобилей). Уокер, по-видимому, обратился к нескольким законодателям штата после того, как заметил сходство между местными угонами автомобилей и игрой Grand Theft Auto.
«Я чувствую, что эта игра стала серьёзной проблемой в этом спектре», — сказал Уокер в интервью Chicago Sun-Times. «Если сравнить эти две игры, то можно увидеть явное сходство в том, что касается угонов автомобилей».
Эванс, в свою очередь, сказал, что надеется, что законопроект «запретит продажу некоторых из этих игр, которые пропагандируют действия, от которых мы страдаем в наших сообществах».
Итак, каковы шансы на то, что этот законопроект действительно будет принят? В настоящее время мы не знаем, поддерживают ли его другие представители Иллинойса или сенаторы — законопроект всё ещё находится на ранней стадии рассмотрения и только что был передан в комитет по регламенту. Как вы можете видеть на этой схеме, в Иллинойсе двухпалатный законодательный орган, а это значит, что законопроект должен быть одобрен как Палатой представителей штата, так и Сенатом, а губернатор штата может наложить вето на законопроект (в этом случае законопроект возвращается в палату, которая его инициировала). Так что ему еще предстоит пройти довольно долгий путь.
Кроме того, законопроект может столкнуться с проблемами в судебной системе: в 2011 году дело в Калифорнии (Браун против Ассоциации торговцев развлекательной продукцией) дошло до Верховного суда, который постановил, что видеоигры являются формой самовыражения, защищённой Первой поправкой. Это означало, что принятый в Калифорнии в 2005 году закон, запрещающий продажу несовершеннолетним жестоких видеоигр без согласия родителей, был признан неконституционным. В Иллинойсе уже есть некоторые законодательные акты, ограничивающие продажу и прокат жестоких видеоигр лицам младше 18 лет, но поправки, предложенные Эвансом, невероятно обширны и, скорее всего, натолкнутся на аргумент Первой поправки, использованный в деле Калифорнии.
Ассоциация разработчиков развлекательного программного обеспечения, главный отраслевой орган по видеоиграм в США, уже заявила, что выступает против законопроекта в официальном заявлении:
«Хотя наша отрасль понимает и разделяет обеспокоенность по поводу того, что происходит в Чикаго, просто нет никаких доказательств связи между интерактивными развлечениями и насилием в реальном мире. Мы считаем, что решение этой сложной проблемы заключается в тщательном изучении реальных факторов, которые приводят к такому поведению, а не в ошибочном возло ТЫ Л0ШАРА жении вины на видеоигры, основанном исключительно на домыслах.»
Что касается того, вызывают ли видеоигры насилие в реальном мире, то, согласно резолюции Американской психологической ассоциации 2020 года, до сих пор нет достаточных доказательств причинно-следственной связи между жестокими видеоиграми и агрессивным поведением.
А будет вид от 1 лица то?
Он и в пятой части есть на клавишу "V"
Ахаххахахах молодцы Роки! Так им надо🤣
Хз, у меня с годам нравственная сторона насилия стала беспокоить в игра.
Еще когда в ГТА5 играл, мне не нравилось набивать звезды розыска чтобы с кем нибудь постреляться. А бандитов вне миссий преступно мало. Очень нравились миссии виджеланто в ГТА4, но их на всю игру штук 20.
Онлайн в 5 части был очень за багованный. Помню, как на релизе на пк набивал звезды, проходил сквозь текстуру зданий и в бессмертии прокачивал быстро стрельбу На максимум. А просто так с копами постреляться действительно скучно
Вот поэтому он скуф, девственник и анимешник. Пусть посмотрит на альфа-самца слева у которого нет такой дурацкой футболки, но есть жопастая баба.
Давно пора а то трут сопли америкосы