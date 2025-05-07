"Насилие - это круто, спасибо, видеоигры": Rockstar Games потроллила борцов против жестокости в играх

Если и есть что-то, что не свойственно Rockstar Games, так это «страх». Во многих других играх этого разработчика показаны различные ситуации, при которых игра, вероятно, была бы отменена за то, с какой сатирой в них подаются различные противоречивые темы. Похоже, в Grand Theft Auto 6 эта история получит продолжение.

На одном из скриншотов из игры показан главный герой Джейсон Дюваль, шагающий рядом со своим другом Кэлом Хэмптоном. Вся изюминка в том, что на Кэле надета футболка с принтом, гласящим: «Насилие - это круто, спасибо, видеоигры», а молодая девушка сосредоточенно держит контроллер у экрана ПК.

С годами уже не редкость, когда общественные деятели, например политики, пренебрежительно отзываются о видеоиграх, ассоциируя их с агрессивным поведением молодежи. На этом фоне исследования уже доказали, что это не так, однако, несмотря на это, данная тема поднимается снова и снова. И вот теперь Rockstar (со своим классическим чувством юмора) иронично ответила на все эти нападки.

Напомним, что релиз Grand Theft Auto 6 на консолях PS5 и Xbox запланирован на 26 мая 2026 года.