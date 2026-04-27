"Не суй нос в нашу компанию": разработчик GTA 6 открыто выразил недовольство журналистом Джейсоном Шрайером

Конфликт между Rockstar Games и известным журналистом Bloomberg Джейсоном Шрайером, тлевший с конца 2023 года, вспыхнул с новой силой. Поводом стало резкое публичное высказывание ведущего художника по персонажам GTA 6, что является крайне редким случаем для компании, известной своей политикой тотального молчания.
Все началось с поста фаната, который опубликовал фото Джейсона Шрайера с подписью: "Ждем, когда этот парень наконец выдаст что-то хорошее про GTA 6". Ведущий художник по персонажам Rockstar Games Саикат Колей ответил на пост:
Нет. Мы не хотим, чтобы он совал свой нос в нашу компанию и проект.
Пост мгновенно разлетелся по игровому сообществу, вызвав бурную реакцию. Вскоре аккаунт художника был деактивирован, а само сообщение удалено. В сети сохранились только скриншоты, которые активно распространяются на форумах и в соцсетях.
Напряжение между Rockstar и Шрайером тянется с ноября 2023 года. 8 ноября 2023 года Шрайер сообщил, что Rockstar планирует официально объявить о выходе трейлера в начале декабря. Через несколько часов студия подтвердила эту информацию. По словам инсайдера Tez2, президент Rockstar Сэм Хаузер был настолько раздражен, что серьезно рассматривал возможность отложить официальный анонс на неделю, чтобы "просто насолить Шрайеру". Однако другие топ-менеджеры отговорили его от этой идеи.
Rockstar традиционно жестко борется с утечками: студия увольняла сотрудников за разглашение данных, отправляла судебные уведомления фанатам-моддерам и почти никогда не позволяла разработчикам комментировать что-либо публично. Именно поэтому выпад Колеи стал сенсацией - сотрудник открыто выразил недовольство журналистом.
Официальных комментариев от Rockstar Games по поводу инцидента с Колеи не поступало. Однако в игровом сообществе новость уже расколола аудиторию: одни называют Шрайера "крысой" и аплодируют сотруднику за честность, другие считают происходящее затянувшейся детской обидой и непрофессионализмом.
Зря на Шраера быканули это уважаемый в нашей синагоге еврей, просто так это не оставит. Рокстар приготовится.
Разрабов можно понять. Любые сливы - это лишний головняк к работе: что-то просочилось в сеть - проверки начинаются у всех сотрудников, чтобы найти того, кто сливает данные. Не говоря уже о том, что это портит сюрпризы. Это как вы другу\жене\ребёнку хотите сделать подарок, о котором они не знает, а какой-то чувак им об этом говорит заранее, и, вроде, подарок хуже от этого не станет, но вот реакция на него уже не будет и близко настолько же яркой.
жаль художник удалил свой пост и акк, тем самым сдав назад
Рокстары от самомнения с глузду двинулись уже.
То искренне удивляются, что имея приставку кто то не хочет играть в их игры, одновременно истеря от того, что кто-то настолько фант их игр и генерит "типа скриншоты их игр".
На пустом месте бесятся от того что кому то, пусть даже журналюге, что там не нравится в их компании - причём настолько бесятся, что готовы сдвигать производственный график.
Вот точно - это компания которой я свой кошелек жертвовать не стану.