Несмотря на внезапный перенос GTA 6, игроки уверены - новый трейлер покажут уже очень скоро

Сообщество поклонников Grand Theft Auto 6 переживает не лучшие времена. Недавний второй перенос релиза вызвал разочарование, но не смог погасить энтузиазм и надежды фанатов. В сети продолжают появляться многочисленные инсайды о скором выходе третьего трейлера, которые подогревают интерес к самой ожидаемой игре десятилетия.

Сразу после объявления о переносе многие игроки начали строить теории о том, что Rockstar Games может выпустить новый ролик уже в ближайшие дни — якобы, чтобы «сгладить удар» от неприятных новостей. Некоторые утечки утверждают, что трейлер 3 выйдет уже на этой неделе, другие источники говорят о показе до конца года. Однако проверить достоверность этих слухов невозможно: среди инсайдеров нет единого мнения, а официальная информация от разработчиков пока отсутствует.

Несмотря на это, активность фанатов в соцсетях не угасает. Обсуждения, догадки и поиски скрытых намёков в старых видео Rockstar превратились почти в массовое увлечение. Некоторые даже анализируют отдельные кадры из второго трейлера, пытаясь найти зашифрованную дату будущей премьеры.

Пока остаётся лишь надеяться, что Rockstar действительно готовит сюрприз и покажет новые кадры GTA 6 раньше, чем ожидается. Ведь после стольких лет ожидания даже короткий тизер может вызвать бурю эмоций в сообществе.

Напомним, что Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.