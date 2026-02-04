Никаких переносов! GTA 6 выйдет в ноябре этого года, а уже летом Rockstar запустит масштабную маркетинговую кампанию

Ещё вчера утром интернет лихорадило от слухов и мрачных прогнозов. Фанаты с тревогой ожидали финансового отчета Take-Two Interactive, морально готовясь к дежурным фразам о «полировке» и смене релизного окна на 2027 год. Но, кажется, геймеры могут наконец-то выдохнуть с облегчением. Этой ночью издатель не просто развеял страхи, но и поделился конкретным планом действий на ближайшие месяцы.

В рамках квартального отчета генеральный директор Take-Two Штраус Зельник официально подтвердил, что Grand Theft Auto 6 выйдет строго по расписанию. Дата релиза остается неизменной — 19 ноября 2026 года. Руководитель компании выразил полную уверенность в проекте, отметив, что запуск блокбастера обеспечит компании рекордные финансовые показатели в 2027 фискальном году.

Учитывая сохраняющуюся положительную динамику во многих наших направлениях бизнеса и долгожданный запуск Grand Theft Auto VI 19 ноября, мы по-прежнему прогнозируем рекордные уровни чистой выручки в 2027 финансовом году, что, по нашему мнению, создаст новую финансовую основу для нашего бизнеса, направит нас на путь повышения прибыльности и обеспечит дополнительную устойчивость и гибкость баланса.

— отметил руководитель Take-Two.

Кроме того, стала известна примерная дата, когда информационный вакуум вокруг игры закончится. Согласно отчету, полноценная маркетинговая кампания игры стартует «этим летом». Это означает, что в ближайшие теплые месяцы нас ждет лавина скриншотов, превью и, безусловно, новые трейлеры.

К слову, недавнее сообщение о подготовке к закрытому превью для прессы оказалось простой шуткой от журналиста. Демонстрацию игры даже для представителей СМИ придется подождать, как минимум к лету.

Это заявление ставит жирную точку в недавних спекуляциях аналитиков. Генеральный директор Штраус Зельник также ответил на опасения по поводу отсутствия физической версии игры. В интервью Variety Зельника спросили о заявлениях о том, что Take-Two Interactive собиралась отложить физический релиз GTA 6 до 2027 года, чтобы предотвратить утечки информации до запуска. На это заявление Зельник прямо ответил, что "это неправда".

Между тем, предшественница новинки продолжает ставить невероятные рекорды. Продажи Grand Theft Auto V достигли астрономической отметки в 225 миллионов копий. Хотя буквально весной 2025 года общее количество проданных копий проекта было значительно меньше. RDR 2 также поднялась в продажах до 82 миллионов копий.

Напомним, что релиз GTA 6 состоится на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Информация о выходе на ПК по-прежнему отсутствует.