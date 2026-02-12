Норвежским игрокам предлагают получить GTA 6 бесплатно - но только если у них родится ребёнок в день релиза

В Норвегии геймеры получили необычную возможность обзавестись бесплатной копией Grand Theft Auto 6 — при выполнении весьма нестандартного условия. Местная сеть электроники Komplett запустила маркетинговую кампанию, в рамках которой обещает подарить игру всем, у кого ребёнок родится в день официального релиза GTA 6 — 19 ноября 2026 года.

Информация всплыла после того, как на одном из вокзалов в стране заметили рекламу с кроватью, усыпанной лепестками роз, и подписью: «GTA 6 выходит через 9 месяцев 😉». Позже Komplett подтвердили в соцсетях, что акция реальна и не является шуткой. В соцсетях компания написала, что если ребёнок появится на свет в день выхода игры, семья получит GTA 6 бесплатно.

Маркетинговый ход быстро разошёлся по соцсетям и форумам, вызвав бурную реакцию сообщества. Многие восприняли акцию с юмором, отметив, что совпадение даты релиза с периодом после Дня святого Валентина выглядит почти символично.

При этом игроки иронизируют, что новоиспечённым родителям вряд ли удастся сразу погрузиться в криминальные приключения в Леониде — в первые месяцы после рождения ребёнка забот будет явно больше, чем времени на видеоигры.