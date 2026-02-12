Норвежским игрокам предлагают получить GTA 6 бесплатно - но только если у них родится ребёнок в день релиза

В Норвегии геймеры получили необычную возможность обзавестись бесплатной копией Grand Theft Auto 6 — при выполнении весьма нестандартного условия. Местная сеть электроники Komplett запустила маркетинговую кампанию, в рамках которой обещает подарить игру всем, у кого ребёнок родится в день официального релиза GTA 6 — 19 ноября 2026 года.
Информация всплыла после того, как на одном из вокзалов в стране заметили рекламу с кроватью, усыпанной лепестками роз, и подписью: «GTA 6 выходит через 9 месяцев 😉». Позже Komplett подтвердили в соцсетях, что акция реальна и не является шуткой. В соцсетях компания написала, что если ребёнок появится на свет в день выхода игры, семья получит GTA 6 бесплатно.
Маркетинговый ход быстро разошёлся по соцсетям и форумам, вызвав бурную реакцию сообщества. Многие восприняли акцию с юмором, отметив, что совпадение даты релиза с периодом после Дня святого Валентина выглядит почти символично.
При этом игроки иронизируют, что новоиспечённым родителям вряд ли удастся сразу погрузиться в криминальные приключения в Леониде — в первые месяцы после рождения ребёнка забот будет явно больше, чем времени на видеоигры.
Рокстар себя пупом земли возомнили чтоль?Я вот не жду их ГТА и даже ни одной части полностью не прошел,душнилово.
не, бери чуть ниже пупа
Не жди, а мы ждём...да, пупы Земли и чё
Ты просто бесишься, что не с кем ребёнка завести и на халяву гта не получишь.
Такая себе мотивация.
Так еще и гражданство еп в придачу, нот бэд
Посмотрим, сколько идиотов будут вызывать преждевременные роды, чтобы попасть в дату ....
Думаю немного. Это же не миллион рублей или долларов, а всего лишь диск с игрой. Сколько он там стоить будет, меньше ста баксов? И из-за этого такой хренью заниматься...
Это как со Скайримом было. Беседка пообещала что если в какой-то семье родится ребенок в день выхода игры 11.11.2011 и если его назовут "Довакин" то Беседка выдаст им пожизненную 100% скидку на все их вышедшие и будущие игры.
И такая семья нашлась) На пг даже новость была.
https://www.playground.ru/elder_scrolls_5_skyrim/news/amerikanskaya_para_uspeshno_zavershila_kvest_skyrim_nazvav_svoego_syna_dovakiinom-434860
Интересно уточнение: это касается игр разработанных Беседкой или все их издательские проекты?
Ну в новостях была Bethesda Softworks, а это издательское подразделение.
Мне похер я всёравно назову сына Тодд Ховард
Там уже не до игр будет.
Антиреклама игры? Это ж придётся пропустить запуск игры из-за каких-то там родов...
Неделя грустных аптекарш ,у которых не продаются презервативы
Если ты адекватный отец, то после родов тебе ещё долго не понадобится диск с игрой. А если дол...ёб, то тебе противопоказанно заводить детей.