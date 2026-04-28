Новый трейлер GTA 6 может выйти в ближайшие дни: фанаты ожидают повторения сценария с RDR 2

Социальные сети переполнены спекуляциями и догадками касательно новых деталей Grand Theft Auto 6. Многих геймеров серьезно беспокоит вопрос, когда же ждать новых роликов от разработчиков. Сейчас всё внимание инсайдеров и фанатов приковано к финансовым отчетам издателя и возможным шагам Rockstar Games, которые могут вылиться в третий ролик.
Анализируя действия компании перед релизами ее прошлых блокбастеров, фанаты пришли к интересному выводу. Публикация третьего официального трейлера Red Dead Redemption 2 состоялась ровно за две недели до начала масштабного майского звонка руководства с акционерами о доходах. Именно поэтому энтузиасты уверены, что уже с конца этой недели может состоятся премьера третьего трейлера для GTA 6.
Многие инсайдеры сходятся во мнении, что в стенах компании действительно всё уже готово для начала полноценной промо-кампании, однако Rockstar крайне осторожны с публикациями из-за регулярных крупных утечек в прошлом, что также заставляет некоторых фанатов предполагать, что ролик могут выпустить в сеть абсолютно без предварительного предупреждения в совершенно непредсказуемый для игровых шоукейс вторник, среду или пятницу.
Официальная дата запуска Grand Theft Auto 6 на платформах Xbox Series X/S и PS5 ожидается в ноябре этого года. Ранее сообщалось, что маркетинговая компания игры может начаться летом, поэтому для публикации нового ролика сейчас идеальное время.
Пусть в 3 трейлере покажут взаимодействие с миром. Покупки шмоток, набивание тату, смена причи, цвета, возможность красить ногти (за Люсию), возможности самого мира (сесть на скамью, хз, газету купить почитать, в теле полазить в аналоге инсты с обновляющимися постами от нпс)
А может и не выйти, чего бухтеть то? 🤷♂️
Самое главное когда выйдет гемплэный трейлер // Август Мирный
и что ради этого надо былот целую ность строчить? серьёзно?
За 8 лет измениться подход к маркетинговой кампании ведь совершенно не мог.
Сами Take 2 ещё в начале года сказали, что начнут пиарить игру летом. Скорее всего, и трейлер выпустят где-нибудь во второй половине июня.