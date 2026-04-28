Новый трейлер GTA 6 может выйти в ближайшие дни: фанаты ожидают повторения сценария с RDR 2

Социальные сети переполнены спекуляциями и догадками касательно новых деталей Grand Theft Auto 6. Многих геймеров серьезно беспокоит вопрос, когда же ждать новых роликов от разработчиков. Сейчас всё внимание инсайдеров и фанатов приковано к финансовым отчетам издателя и возможным шагам Rockstar Games, которые могут вылиться в третий ролик.

Анализируя действия компании перед релизами ее прошлых блокбастеров, фанаты пришли к интересному выводу. Публикация третьего официального трейлера Red Dead Redemption 2 состоялась ровно за две недели до начала масштабного майского звонка руководства с акционерами о доходах. Именно поэтому энтузиасты уверены, что уже с конца этой недели может состоятся премьера третьего трейлера для GTA 6.

Многие инсайдеры сходятся во мнении, что в стенах компании действительно всё уже готово для начала полноценной промо-кампании, однако Rockstar крайне осторожны с публикациями из-за регулярных крупных утечек в прошлом, что также заставляет некоторых фанатов предполагать, что ролик могут выпустить в сеть абсолютно без предварительного предупреждения в совершенно непредсказуемый для игровых шоукейс вторник, среду или пятницу.

Официальная дата запуска Grand Theft Auto 6 на платформах Xbox Series X/S и PS5 ожидается в ноябре этого года. Ранее сообщалось, что маркетинговая компания игры может начаться летом, поэтому для публикации нового ролика сейчас идеальное время.