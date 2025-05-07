Новый трейлер GTA 6 подтвердил утечки, произошедшие несколько месяцев назад

Grand Theft Auto 6 уже много месяцев вызывает интерес у поклонников игр. Поэтому вы можете быть уверены, что скриншоты, информация о персонажах и трейлер, представленные вчера, будут подвергнуты глубокому анализу.

Интересно, что это уже происходит, и есть люди, которые не только проверяют, что изменилось с момента первого анонса, но и соответствуют ли вещи, показанные в материале, утечкам, которые время от времени появляются в сети.

Многие до сих пор помнят знаменитую утечку игры от 2022 года с кадрами, записанными на ранних стадиях разработки. Хотя Rockstar с тех пор ужесточила меры безопасности, это была не единственная важная утечка.

9 сентября 2024 года YouTube-пользователь LegacyKillaHD раскрыл некоторую информацию о GTA 6. На первый взгляд она казалась довольно общей, так как создатель утверждал, что игра будет огромной, полной побочных занятий, сельских районов и городов. В свою очередь, история будет короче сюжета, представленного в Red Dead Redemption 2, и будет затрагивать тему семейных проблем, делая ее приземленной историей.

Теоретически эти сообщения не кажутся удивительными, но они на этом не закончились, и в последующих сообщениях LegacyKillaHD раскрыл более конкретные детали. В одном из них предполагалось, что многие миссии будут содержать безумие, вдохновленное фильмами «Форсаж». Одной из сцен будет погоня за автомобилем, к которому привязан сейф, что напоминает пятую часть серии.

Как оказалось, именно эту сцену вы могли видеть в новом трейлере. На второй минуте трейлера, если быть точным.

Предполагается, что Люсия, как и Майкл де Санта из GTA V, будет персонажем, вокруг которого вращается история. И у нее, и у Джейсона должны быть отдельные вступительные сцены с участием коррумпированных полицейских и боссов. Кроме того, в кампании также будут присутствовать русские, которые будут сеять хаос.

Однако, чтобы подтвердить эти подробности, нам, вероятно, придется подождать до 26 мая 2026 года, когда Grand Theft Auto 6 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.