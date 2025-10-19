Около 1600 индийских разработчиков насчитывается среди команд работающих над GTA 6

GTA 6 считается самой масштабной игрой в истории игровой индустрии. По слухам, у игры не только колоссальный бюджет — превышающий миллиард долларов, но и ожидается, что она установит новые рекорды продаж после своего выхода в следующем году.

Согласно имеющимся данным, над последней версией Grand Theft Auto трудится команда Rockstar, состоящая из около 10 000 разработчиков. При этом значительная часть этой команды, как сообщается, состоит из индийских специалистов.

Несмотря на то, что индийская игровая индустрия не так известна, как китайская или корейская, индийское подразделение Rockstar всегда играло ключевую роль в успехе её проектов.

По информации от GTA 6 Countdown, в Rockstar в настоящее время работает более 6000 разработчиков по всему миру. Эти специалисты распределены по командам в различных городах, таких как Нью-Йорк и Лондон.

Для сравнения, в команде Rockstar North трудится 1285 разработчиков, а в Rockstar Lincoln — 910. Однако ни одна из этих команд не может соперничать по размеру с Rockstar India.

Индийское отделение Rockstar - крупнейший участник в разработке GTA 6. Более того, другие отделения Rockstar, вероятно, также включают индийских разработчиков, учитывая вклад страны в мировую технологическую индустрию.

Это означает, что тысячи индийских разработчиков работают над созданием GTA 6. Поскольку предполагается, что игра будет использовать передовые технологии физики, взаимодействия с окружающей средой и многое другое, Rockstar прилагает все усилия для успешного релиза.

Выход GTA 6 запланирован на конец следующего года, и ожидается, что подробная информация об игре станет доступна в ближайшее время. Фанаты с нетерпением ждут полноценного трейлера с геймплеем.