Перед финансовым отчетом Take-Two усилились слухи о скором показе нового трейлера GTA 6

Grand Theft Auto 6 продолжает оставаться самым громким будущим релизом индустрии, и сейчас вновь есть повод ждать новостей. 3 февраля пройдет финансовый отчет Take-Two, и именно перед такими событиями издатели часто выпускают важные анонсы — чтобы подогреть интерес игроков и инвесторов.

Гарантий, конечно, нет. Rockstar не нуждается в постоянном напоминании о GTA 6 — уровень хайпа и так огромен. Студия вполне может ограничиться публикацией новых скриншотов или свежей подборкой изображений на официальном сайте. Но близость отчета повышает вероятность выхода третьего трейлера, и фанаты всерьез рассчитывают увидеть ролик еще до конца января.

Есть и другой сценарий: Rockstar может придерживаться более сдержанного подхода, как это было с Red Dead Redemption 2, где геймплей показали ближе к релизу. Однако GTA 6 — особый случай, и стратегия продвижения может отличаться.

Если трейлер действительно готовится, логичнее всего ожидать его до 3 февраля. Если нет — поклонникам франшизы придется продолжить ждать и строить новые теории, чего GTA 6 явно не лишена.