Перед финансовым отчетом Take-Two усилились слухи о скором показе нового трейлера GTA 6

Grand Theft Auto 6 продолжает оставаться самым громким будущим релизом индустрии, и сейчас вновь есть повод ждать новостей. 3 февраля пройдет финансовый отчет Take-Two, и именно перед такими событиями издатели часто выпускают важные анонсы — чтобы подогреть интерес игроков и инвесторов.
Гарантий, конечно, нет. Rockstar не нуждается в постоянном напоминании о GTA 6 — уровень хайпа и так огромен. Студия вполне может ограничиться публикацией новых скриншотов или свежей подборкой изображений на официальном сайте. Но близость отчета повышает вероятность выхода третьего трейлера, и фанаты всерьез рассчитывают увидеть ролик еще до конца января.
Есть и другой сценарий: Rockstar может придерживаться более сдержанного подхода, как это было с Red Dead Redemption 2, где геймплей показали ближе к релизу. Однако GTA 6 — особый случай, и стратегия продвижения может отличаться.
Если трейлер действительно готовится, логичнее всего ожидать его до 3 февраля. Если нет — поклонникам франшизы придется продолжить ждать и строить новые теории, чего GTA 6 явно не лишена.
Да как бы нет, наоборот ГТА 6 уже так сильно перехайпили и долго ждали что многим все равно к тому же на консолях будет 25-30 ФПС максимум и нормальную версию на ПК после релиза на консолях ещё ждать и ждать, ну а там потом можно и на 6090 кредит взять
Какая 6090 ? 5090 не так много мамонтов которые смогли потянуть, не будет оптимизации не будет бабок с онлайн помойки, другое дела игра не скоро выйдет, разве что ещё не перенесут к этому времени может мс завезут обратную совместимость с xbox ну тут скорей всего будет с жесткими требования чтобы по губам провести всем халявщикам, хотя проще всех в облако погнать там уже точно ничего нельзя будет пиратить.
я бы очень хотел посмотреть хоть капельку гемплея, не уж то и в правду будет что то нереальное
Нет, не будет, геймплейно она вряд ли будет сильно отличаться от предыдущих частей, разве что графон новый завезут, но от него тоже нереального чего-то ожидать не стоит в виду ограничения железа
Ну рано или поздно Rockstar придется что-то показать. Вот только если снова будут заезженные кат сцены; без показа полного геймплея; то в следующий раз пользователи да, и аналитики, будут настроены менее оптимистично.
Геймплей, как и со всеми своими играми, Рокстар начинают показывать -+ за три месяца до релиза и тогда же открывпется предзаказ и катушка маркетинга раскручивается на максимум. Т.е геймплей ждать не раньше август-сентябрь 26 года и это при условии, что переносов больше не будет