Перенос финансового отчёта Take-Two заставил игроков снова ждать новости о GTA 6

Компания Take-Two Interactive, владеющая Rockstar Games, объявила дату публикации финансовых результатов за четвёртый квартал — отчёт представят 21 мая. Само по себе такое сообщение выглядит стандартно, однако внимательные поклонники серии Grand Theft Auto заметили одну деталь: в этом году отчётность выходит позже обычного.

Ранее Take-Two традиционно объявляла о результатах в середине мая, а сам анонс делала примерно 17–19 апреля. В этот раз сообщение появилось только 23 апреля, а презентацию отчёта назначили на неделю позже привычного графика.

Подобные изменения не обязательно означают что-то важное — компании иногда корректируют финансовый календарь без объяснений. Тем не менее среди поклонников GTA 6 это сразу вызвало волну обсуждений и предположений.

Некоторые игроки считают, что перенос может быть связан с подготовкой новых материалов по долгожданной игре. Самая популярная версия — выход третьего трейлера GTA 6 незадолго до финансового отчёта. Подобная ситуация уже происходила в прошлом году: второй трейлер игры вышел в начале мая, всего за несколько дней до квартального отчёта Take-Two.

Впрочем, пока это лишь фанатские теории. Rockstar и Take-Two никак не комментируют подобные догадки, а любые новости о проекте могут появиться в любой момент — либо не появиться вовсе.