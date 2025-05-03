Перенос GTA 6 может ударить по всей игровой индустрии

Rockstar Games отложила релиз Grand Theft Auto VI на 26 мая 2026 года, и это, по мнению аналитика Circana Мэта Пискателлы, нанесёт ощутимый удар по рынку видеоигр.Он отметил, что GTA 6 — игра массового спроса, способная вернуть к консолям ушедших игроков и подстегнуть продажи PlayStation и Xbox.
Пискателла ожидал, что GTA 6 не только увеличит продажи консолей, но и обеспечит общий рост рынка, а также привлечёт внимание инвесторов, которые в последнее время сокращают финансирование игровой индустрии. Однако с переносом игры он прогнозирует падение расходов на видеоигры в США на 5–9%, что может стать худшим показателем со времён пандемии. На своей странице в соцсетях аналитик уточнил:
Деньги, которые могли быть потрачены на игры в 2025 году, просто исчезнут, а не перераспределятся на другие проекты.
Несмотря на отсутствие GTA 6, в 2025 году индустрию поддержат другие крупные релизы. Take-Two выпустит Borderlands 4 и Mafia: The Old Country, а также спортивные игры. Ожидается новый Call of Duty от Activision, а Nintendo готовит Switch 2 и Mario Kart World. Есть слухи о возможном выходе Battlefield 6, но это пока не подтверждено. Тем не менее, без GTA 6, которую Пискателла называл «важнейшим релизом в истории», 2025 год рискует стать сложным для игровой индустрии.
Не может.
Вот прям по всей да ? Я правильно понимаю что занюханная конторка которая боготворит читеров которые помогоают ей за счет банов продавать лохам по 10+ раз одну и ту же игру вдруг ни стого бл"ядь ни с чего нае"нет игровую индустрию просто потому что толпа малолеток не поиграет в новую GTA ?
А я думал что у Take-Two(Rockstar Games) есть свой Совет Директоров в который входят Инвесторы и они дают деньги на разработку игр, а оказывается что Инвесторы с Улицы и каждый Америкахка у которого есть 1 миллион долларов может стать Инвестором и получать с этого доходы и при этом ни где не работать, оо как, так вот куда нужно вкладывать(тратить) свои ворованные миллионы рублей на Разработку Игр и нигде не работать и при этом быть богатым, Москвичам и Петербуржцем этот комментарий на заметку, а то тратят деньги на всякую хрень(покупка Особняков, покупка Геликов, покупка BMW, полёты за Границу) а Добрые Богатые Американцы свои миллионы вкладывают на развитие Игровой Индустрии и получают за это весомые доходы, так что Россияне мотайте себе на ус как быть вечно богатым, а не бедным и на последнею мелочовку(железными монетками) заправлять Гелендваген, вот так вот.
Переносы игр - этой заплесневелой чуме уже больше 10 лет. Никто особо и не удивился переносу, сегодня игры по несколько раз уходят на золото и спотыкаются по пути. Игроки давно привыкли к такому развитию и ни черта не поменяется , GTA6 купят столько же игроков, сколько и хотят купить, а потом ещё купят и на ПК. И рынку ничего не грозит, стагнация будет той-же : игры будут делать до седых волос, постоянные переносы, постоянные релизные баги в период 2х лет, и цены будут всё так же медленно ползти вверх, и только Sony и Invidia будут пировать на тощих костях геймеров от своих людоедских повышений цен. И GTA тут в принципе не при чем.