Перенос GTA 6 может ударить по всей игровой индустрии

Rockstar Games отложила релиз Grand Theft Auto VI на 26 мая 2026 года, и это, по мнению аналитика Circana Мэта Пискателлы, нанесёт ощутимый удар по рынку видеоигр.Он отметил, что GTA 6 — игра массового спроса, способная вернуть к консолям ушедших игроков и подстегнуть продажи PlayStation и Xbox.

Пискателла ожидал, что GTA 6 не только увеличит продажи консолей, но и обеспечит общий рост рынка, а также привлечёт внимание инвесторов, которые в последнее время сокращают финансирование игровой индустрии. Однако с переносом игры он прогнозирует падение расходов на видеоигры в США на 5–9%, что может стать худшим показателем со времён пандемии. На своей странице в соцсетях аналитик уточнил:

Деньги, которые могли быть потрачены на игры в 2025 году, просто исчезнут, а не перераспределятся на другие проекты.

Несмотря на отсутствие GTA 6, в 2025 году индустрию поддержат другие крупные релизы. Take-Two выпустит Borderlands 4 и Mafia: The Old Country, а также спортивные игры. Ожидается новый Call of Duty от Activision, а Nintendo готовит Switch 2 и Mario Kart World. Есть слухи о возможном выходе Battlefield 6, но это пока не подтверждено. Тем не менее, без GTA 6, которую Пискателла называл «важнейшим релизом в истории», 2025 год рискует стать сложным для игровой индустрии.