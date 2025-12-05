Первый трейлер Grand Theft Auto 6 вышел ровно два года назад

Прошло ровно два года с тех пор, как Rockstar выпустила первый трейлер Grand Theft Auto 6. Rockstar подтвердила дату и время выхода первого трейлера GTA 6 — 1 декабря 2023 года. Сам трейлер появился чуть раньше, чем предполагалось из-за его утечки в сеть.

Первый трейлер GTA 6 побил несколько рекордов YouTube. Он набрал наибольшее количество просмотров за 24 часа среди всех немузыкальных видео на платформе, собрал больше лайков, чем любой другой игровой трейлер, и стал самым просматриваемым анонсом игры за 24 часа. Он также стал источником слухов и теорий, фанаты разглядывали видео в поисках хоть какого-то намёка на то, чего ожидать от игры или когда Rockstar может раскрыть подробности.

За несколько дней до выхода второго трейлера Rockstar сделала разочаровывающее заявление о том, что GTA 6 будет отложена до мая 2026 года. Недавно компания уже во второй раз отложила релиз игры, перенеся его на 19 ноября 2026 года.