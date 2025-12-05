ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 617 оценок

Первый трейлер Grand Theft Auto 6 вышел ровно два года назад

monk70 monk70

Прошло ровно два года с тех пор, как Rockstar выпустила первый трейлер Grand Theft Auto 6. Rockstar подтвердила дату и время выхода первого трейлера GTA 6 — 1 декабря 2023 года. Сам трейлер появился чуть раньше, чем предполагалось из-за его утечки в сеть.

Rockstar опубликовала трейлер Grand Theft Auto 6. Релиз в 2025 году

Первый трейлер GTA 6 побил несколько рекордов YouTube. Он набрал наибольшее количество просмотров за 24 часа среди всех немузыкальных видео на платформе, собрал больше лайков, чем любой другой игровой трейлер, и стал самым просматриваемым анонсом игры за 24 часа. Он также стал источником слухов и теорий, фанаты разглядывали видео в поисках хоть какого-то намёка на то, чего ожидать от игры или когда Rockstar может раскрыть подробности.

За несколько дней до выхода второго трейлера Rockstar сделала разочаровывающее заявление о том, что GTA 6 будет отложена до мая 2026 года. Недавно компания уже во второй раз отложила релиз игры, перенеся его на 19 ноября 2026 года.

Комментарии:  6
Black3D

Да кому нужно это барахло. Всем давно понятно что контора сдулась и выпустить игру с хорошим сюжетом уже не в состоянии. RDR 2 это были последние потуги. Выйдет онлайн чушь и будут опять доить школьников.

ArexSOnk

Ты серьезно РДР 2 называешь потугами? Лучшую игру, которую по сей день НИКТО не переплюнул? С каждой новой игрой они показывают только нехилый рост. Да, рокстаров можно ругать за отношение к своим сотрудникам и из агрессивное ведение бизнеса, но при этом они ОЧЕНЬ любят бабло, поэтому шлак точно выпускать не будут, т.к. он не принесет дивиденты.

Black3D ArexSOnk

Все же знают РДР 2 сделана другими людьми которые больше там не работают. Старая школа. Больше подобного не будет.

GoldenHadrian Black3D

Хаузер и Лесли перед уходом еще успели заложить основу для Gta 6, и не много для Rdr 3, + остались таки разрабы из старой школы, которые еще делали предыдущие Gta и Rdr

Ahnx

Похоже, что третий трейлер выйдет через год. А четвёртый - через два года )

Carissa7517

Вышел два года назад - единственная новая строчка этого поста