Первый трейлер Grand Theft Auto 6 вышел ровно два года назад

Прошло ровно два года с тех пор, как Rockstar выпустила первый трейлер Grand Theft Auto 6. Rockstar подтвердила дату и время выхода первого трейлера GTA 6 — 1 декабря 2023 года. Сам трейлер появился чуть раньше, чем предполагалось из-за его утечки в сеть.
Первый трейлер GTA 6 побил несколько рекордов YouTube. Он набрал наибольшее количество просмотров за 24 часа среди всех немузыкальных видео на платформе, собрал больше лайков, чем любой другой игровой трейлер, и стал самым просматриваемым анонсом игры за 24 часа. Он также стал источником слухов и теорий, фанаты разглядывали видео в поисках хоть какого-то намёка на то, чего ожидать от игры или когда Rockstar может раскрыть подробности.
За несколько дней до выхода второго трейлера Rockstar сделала разочаровывающее заявление о том, что GTA 6 будет отложена до мая 2026 года. Недавно компания уже во второй раз отложила релиз игры, перенеся его на 19 ноября 2026 года.
Да кому нужно это барахло. Всем давно понятно что контора сдулась и выпустить игру с хорошим сюжетом уже не в состоянии. RDR 2 это были последние потуги. Выйдет онлайн чушь и будут опять доить школьников.
Ты серьезно РДР 2 называешь потугами? Лучшую игру, которую по сей день НИКТО не переплюнул? С каждой новой игрой они показывают только нехилый рост. Да, рокстаров можно ругать за отношение к своим сотрудникам и из агрессивное ведение бизнеса, но при этом они ОЧЕНЬ любят бабло, поэтому шлак точно выпускать не будут, т.к. он не принесет дивиденты.
Все же знают РДР 2 сделана другими людьми которые больше там не работают. Старая школа. Больше подобного не будет.
Хаузер и Лесли перед уходом еще успели заложить основу для Gta 6, и не много для Rdr 3, + остались таки разрабы из старой школы, которые еще делали предыдущие Gta и Rdr
Похоже, что третий трейлер выйдет через год. А четвёртый - через два года )
Вышел два года назад - единственная новая строчка этого поста