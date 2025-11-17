Первый трейлер GTA 6 стал самым популярным YouTube-трейлером без рекламы - более 269 млн просмотров

Почти два года прошло с момента выхода первого трейлера Grand Theft Auto VI, а интерес к нему не просто не угас — ролик продолжает набирать просмотры гигантскими темпами. Теперь в сообществе GTA активно обсуждают новую веху: по подсчётам фанатов, 1 трейлер стал самым просматриваемым трейлером на YouTube, размещённым без рекламной поддержки.

По текущим данным, видео преодолело отметку в 269 миллионов просмотров, оставаясь при этом полностью немонетизированным. Rockstar могла бы заработать внушительную сумму, просто включив рекламу, однако компания традиционно оставляет трейлеры открытыми для свободного просмотра — и результат впечатляет.

Трейлер также собрал более 1 миллиона комментариев, что только подтверждает масштаб ожидания GTA 6. При этом второй трейлер тоже движется к собственным рекордам, находясь на уровне около 150 миллионов просмотров.

Несмотря на очередную задержку релиза, интерес к игре остаётся колоссальным. Фанаты продолжают пересматривать первые ролики, обсуждать детали и ждать следующих трейлеров.