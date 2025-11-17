ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 608 оценок

Первый трейлер GTA 6 стал самым популярным YouTube-трейлером без рекламы - более 269 млн просмотров

IKarasik IKarasik

Почти два года прошло с момента выхода первого трейлера Grand Theft Auto VI, а интерес к нему не просто не угас — ролик продолжает набирать просмотры гигантскими темпами. Теперь в сообществе GTA активно обсуждают новую веху: по подсчётам фанатов, 1 трейлер стал самым просматриваемым трейлером на YouTube, размещённым без рекламной поддержки.

По текущим данным, видео преодолело отметку в 269 миллионов просмотров, оставаясь при этом полностью немонетизированным. Rockstar могла бы заработать внушительную сумму, просто включив рекламу, однако компания традиционно оставляет трейлеры открытыми для свободного просмотра — и результат впечатляет.

Трейлер также собрал более 1 миллиона комментариев, что только подтверждает масштаб ожидания GTA 6. При этом второй трейлер тоже движется к собственным рекордам, находясь на уровне около 150 миллионов просмотров.

Несмотря на очередную задержку релиза, интерес к игре остаётся колоссальным. Фанаты продолжают пересматривать первые ролики, обсуждать детали и ждать следующих трейлеров.

22
18
Комментарии:  18
MNM 777

Эх , мало , добавили бы настоящую звезду , набрали бы пару миллиардов

8
Brainstoun

И?

6
SoRaS3

У офф канала ХБокс тоже нет рекламы.

У офф канала ПлейСтейшн есть реклама.

Делаем выводы. ))

Mersedy

Если в видео нет рекламы – значит, всё видео и есть реклама.

6
VI_ndetta
4
Carissa7517
3
ZAUSA

Люди любят ЖТА (Жопы Толстые и Авто).

1
Double_Jump

Величие.

1
Noowners

на это слово я:

1
kolinmah

Каждой год будем вспоминать выход трейлера?)

1
askazanov

Где трейлер?

K0t Felix

Вероятно в следующем месяце

Compramiz

Как ни старались, всё равно ничего не изменилось.

Все равно клоуны, только клоунов и ставят.

