Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон бросит всё и отменит свои заезды ради выхода GTA 6

GTA 6 продолжает оставаться в центре внимания, несмотря на то что до выхода ещё целый год. Ажиотаж вокруг проекта Rockstar настолько велик, что даже известные спортсмены признаются в готовности изменить свои графики ради выхода игры. Один из таких — семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон. Перед Гран-при в Спа он заявил, что собирается полностью отменить все свои дела и даже заезды, чтобы посвятить время новой части культовой серии Grand Theft Auto.

Я заядлый геймер. Обожаю Call of Duty, люблю Assassin’s Creed и Gran Turismo. Но сейчас жду только одну игру — GTA 6. Как только она выйдет, мне придётся отменить всю работу.

— рассказал Хэмилтон.

Забавно, что релиз действительно попадает в небольшой перерыв между этапами чемпионата — после Гран-при в Монреале и до подготовки к гонке в Монако. Вполне возможно, что пилот Ferrari проведёт это время не в симуляторах трасс, а в криминальном Вайс-Сити.

Тем временем Rockstar, похоже, готовится к запуску предзаказов в декабре 2025 года. Подробностей пока немного, но уже сейчас ясно: релиз станет одним из самых громких за всю историю индустрии.

На этом фоне набирает обороты и тема появления известных личностей в самой игре. Недавно популярный американский рэпер намекнул на своё участие в GTA 6 через музыкальный клип, что подогрело слухи о богатом звездном составе будущего проекта.

Grand Theft Auto 6 выйдет 26 мая 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Уже сейчас можно начать знакомство с новым миром: в наших подробных гайдах вы найдёте все ключевые локации Вайс-Сити, персонажей и многое другое.