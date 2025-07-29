Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон бросит всё и отменит свои заезды ради выхода GTA 6

GTA 6 продолжает оставаться в центре внимания, несмотря на то что до выхода ещё целый год. Ажиотаж вокруг проекта Rockstar настолько велик, что даже известные спортсмены признаются в готовности изменить свои графики ради выхода игры. Один из таких — семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон. Перед Гран-при в Спа он заявил, что собирается полностью отменить все свои дела и даже заезды, чтобы посвятить время новой части культовой серии Grand Theft Auto.
Я заядлый геймер. Обожаю Call of Duty, люблю Assassin’s Creed и Gran Turismo. Но сейчас жду только одну игру — GTA 6. Как только она выйдет, мне придётся отменить всю работу.
— рассказал Хэмилтон.
Забавно, что релиз действительно попадает в небольшой перерыв между этапами чемпионата — после Гран-при в Монреале и до подготовки к гонке в Монако. Вполне возможно, что пилот Ferrari проведёт это время не в симуляторах трасс, а в криминальном Вайс-Сити.
Тем временем Rockstar, похоже, готовится к запуску предзаказов в декабре 2025 года. Подробностей пока немного, но уже сейчас ясно: релиз станет одним из самых громких за всю историю индустрии.
На этом фоне набирает обороты и тема появления известных личностей в самой игре. Недавно популярный американский рэпер намекнул на своё участие в GTA 6 через музыкальный клип, что подогрело слухи о богатом звездном составе будущего проекта.
Grand Theft Auto 6 выйдет 26 мая 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Уже сейчас можно начать знакомство с новым миром: в наших подробных гайдах вы найдёте все ключевые локации Вайс-Сити, персонажей и многое другое.
Чего они ждут? Непонятно.
В трейлерах ведь не показали ничего, кроме ахтунга и повестки. А они радуются. Чему? Вот такое поколение воспитали. Которое ну никак не может понять, что творческие люди и авторы идей из Рокстар свалили.
ох уж эта повестка которая везде, дай угадаю, ты про какой-нибудь мужской стрипклуб который где-то мелькнул в трейлере и то только его название?
Ты где там повестку-то увидел?
В трйлере мелькнуло вот это
Билборд с радугой, в котором написано про Allies и Diversity. Те кто крутится в американских темах, Allies - значит сторонники l+g+b+t, а Diversity - это как раз про dei
Отдельно было бы фегнёй, но вместе оно даёт прямую картину. А гей-парады сейчас один из обсуждаемых топиков-слухов на Реддите, так что не он один так считает, обоснованые подозрения.
Чтобы созерцать эту полумультяшную графику в 2026 от рождества Христова
☺👍 пасибаканеша // Георгий Грунь
Формулы тоже есть https://www.youtube.com/watch?v=c8ak_NwU6o4 Интересно он засчет скила побеждал или более быстрого Мерса
Мне заплатили за рекламу GTA, но Ubisoft и Sony вы там учтите, что...
Хорошая реклама, но адекватный человек явно не будет менять дела, хобби и т.д. на виртуальное развлечение.
Я неадекват, я буду
То есть ты в принципе по жизни не видишь смысла в развлечениях? Сочувствую. Хобби - это тоже развлечения.
Только в виртуальных различениях, не вижу.
Да да верю(нет), контракт не позволит ему пропускать гонки уверен там прописаны и тренировочные, а если будет плохо гонять могут контракт расторгнуть раньше времени или не продлевать. Пару тысяч скорее заплатили ради пиара.
О том же подумал, обычная практика платить знаменитостям чтобы пиарить свои игры
хто?
Люся Хэмильтон, продажный БЛМщик, фанат Джорджа Флойда
Одним словом - клоун?
я тоже все своы дела брошу с горы вниз и пойду смотреть ваномаса смотр графики тикстурок
Как раз начал третий раз перепроходить RDR 2 после KDC 2. Что сказать, игра опередила не только свое время, она до сих пор воспринимается как недостижимый проект с огромным запасом на будущее. Графика со вкусом + тотальная физика + детальные анимации + щепетильный открытый мир + сюжет. Геймплей правда простенький. Так что у ГТА 6 все шансы быть лучшей из лучших и без пиара со стороны Луиса Гамильтона.
Рокстары всегда выпускают один мусор, для младшеклассников. RDR 2 самая красивая игра компании, не спорю, но, если её не сравнивать с конкурентами, сама игра тухляк, персонажи типичные рокстаровкие - одно отребье - сюжет для детей, всего три задания на всю игру, ограбь банк, ограбь поезд, догони кого - нибудь и постреляй, на этом игра заканчивается, мир пустой вообще и совершенно мёртвый, везде одни и те же скрипты, короче мусор, всё как обычно, gta 5, хоть и ШЛЯПА полная, но там, хотя бы, задания разнообразные, идиотские конечно, но разнообразные, хоть сама игра и есть набор разнообразных заданий. Так, что игры Рокстар для очень примитивных индивидов - это факт! RDR 2, о чём вообще игра? Да о том, как нагадить всем вокруг, потом, как крысы трусливо сбежать, осесть на новом месте, и поступить точно так же, потом опять сбежать, осесть, всех перессорить и всем навредить, и снова сбежать. Тут начинаешь думать, а с каким уровнем развития такая вот галиматья может понравиться?
Не любою FROM SOFTWARE, но даже их игры кажутся на этом фоне просто ГЕНИАЛЬНЫМИ!
Всё верно — на крупных релизах у меня давно заведено: начальство идёт лесом, сегодня у меня GTA VI. Если ты толковый и нужный спец, никто и пикнуть не посмеет :D Практикую это лет восемь — быть инженером выгодно :D Dark Souls III, Elden Ring, Starcraft II, Stellar Blade, DMC 5 — в такие дни работа стабильно "в отпуске". Как говорится, если работа мешает задротству — пора менять работу.
PS: предыдущее поколение старпёров не поймет.
Жестко, по сути ни одна из этих игр не требует такого внимания, а ER так вообще без сюжета и ее можно гонять когда угодно и хоть по 30 минут в день, отпуск ради неё точно сомнительная тема.
и только пк-ждуны в этот день будут тихо хныкать в сторонке))
знал бы сколько народу до сих пор 4 на 5 не заменили, ни то что на прошку, ты бы расплакался.
А потом скажут коробочникам- спасибо за бета тест 8)
Да я в день выхода уже буду играть на своем слабом ноуте в ютубе раньше всех!