ПК-геймеры смогут поиграть в GTA 6 уже в мае 2026 года? По слухам, Xbox может привнести обратную совместимость на ПК

Microsoft, похоже, готовит мощный ход: по слухам, на ПК появится поддержка обратной совместимости. Об этом вскользь намекнул Пэррис Лилли, соведущий популярного подкаста Kinda Funny XCast, отвечая участнику форума ResetEra. Комментарий, сопровождавшийся многозначительной улыбкой, навёл поклонников на мысль — обратная совместимость действительно может шагнуть за пределы консолей.

Пока остаётся неясным, какие именно поколения игр будут доступны: оригинальный Xbox, Xbox 360 или Xbox One. Но если слух подтвердится, то ПК-геймеры, вероятно, получат доступ к классике Xbox так же, как это реализовано на Xbox Series. Возможно, в данном случае эта функция зайдёт ещё дальше — и у пользователей ПК получится поиграть даже в GTA 6, которая выходит на консолях 26 мая 2026 года, а релиз на ПК пока даже не имеет даты выхода.

Дополнительные основания для оптимизма даёт активность Microsoft в области унификации платформ. Уже в этом году начнётся тестирование новой функции Xbox PC App на Windows 11 и портативных устройствах вроде ROG Ally. Она позволит запускать игры из Xbox Game Pass, Steam, Epic Games и других библиотек из одного интерфейса — шаг к созданию единой игровой экосистемы.

Сара Бонд, президент Xbox, ранее заявила о партнёрстве с AMD по разработке новых чипов и платформ, не привязанных к конкретным устройствам. По её словам, будущее за экосистемой, которая следует за игроком везде: дома, в дороге и на любом девайсе. И полная совместимость с текущей библиотекой — важнейшая часть этого плана.

Если всё пойдёт по намеченному пути, ПК вскоре может стать порталом в наследие Xbox, объединяя поколения и устраняя границы между платформами.