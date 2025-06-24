ПК-геймеры смогут поиграть в GTA 6 уже в мае 2026 года? По слухам, Xbox может привнести обратную совместимость на ПК

Microsoft, похоже, готовит мощный ход: по слухам, на ПК появится поддержка обратной совместимости. Об этом вскользь намекнул Пэррис Лилли, соведущий популярного подкаста Kinda Funny XCast, отвечая участнику форума ResetEra. Комментарий, сопровождавшийся многозначительной улыбкой, навёл поклонников на мысль — обратная совместимость действительно может шагнуть за пределы консолей.
Пока остаётся неясным, какие именно поколения игр будут доступны: оригинальный Xbox, Xbox 360 или Xbox One. Но если слух подтвердится, то ПК-геймеры, вероятно, получат доступ к классике Xbox так же, как это реализовано на Xbox Series. Возможно, в данном случае эта функция зайдёт ещё дальше — и у пользователей ПК получится поиграть даже в GTA 6, которая выходит на консолях 26 мая 2026 года, а релиз на ПК пока даже не имеет даты выхода.
Дополнительные основания для оптимизма даёт активность Microsoft в области унификации платформ. Уже в этом году начнётся тестирование новой функции Xbox PC App на Windows 11 и портативных устройствах вроде ROG Ally. Она позволит запускать игры из Xbox Game Pass, Steam, Epic Games и других библиотек из одного интерфейса — шаг к созданию единой игровой экосистемы.
Сара Бонд, президент Xbox, ранее заявила о партнёрстве с AMD по разработке новых чипов и платформ, не привязанных к конкретным устройствам. По её словам, будущее за экосистемой, которая следует за игроком везде: дома, в дороге и на любом девайсе. И полная совместимость с текущей библиотекой — важнейшая часть этого плана.
Если всё пойдёт по намеченному пути, ПК вскоре может стать порталом в наследие Xbox, объединяя поколения и устраняя границы между платформами.
Лица сoснольщиков представили?
Играть на нативном желез в оптимизированный под него продукт или на хз как работающем программном эмуляторе.. Действительно представьте лица :)
нет, представил лица завистливых пукарей:
ну сонибое же играю на - программном эмуляторе.
Со старыми играми может быть. А с новыми играми, в частности с гта 6, не прокатит. Рокстар просто не пойдет на это, так как такой ход просто сломает им финансовый поток, отлаженный годами - сначала на текущем поколении консолей, потом на пк, потом на новом поколении консолей.
Полностью согласен
Как там Хал-Лайф 3 поживает?
Ой да эти слухи про Xbox один охренительнее другого. То будет портативка у Xbox, а потом выясняется что нет. То сборник ремастеров Gears of war выйдет на Xbox Series и ПК, но ничего не выходит. То разрабы эмулятора Xenia вместе с Microsoft создают совместимость игр Xbox 360 с Windows, а потом это все опровергли. Ну их нахрен этих инсайдеров и этот форум ResetEra. Только в лужу пердят, ни один инсайд не подтвердился.
Было бы славно, но я не думаю что Рокстар такие дураки и не знаю об этих фокусах. Они уж точно фиксанут это, если не на технической основе, то на юридической точно. Майкам придëтся сделать исключение и убрать такую функцию для GTA 6.
"Майкам придëтся сделать исключение и убрать такую функцию для GTA 6" - ага вместе с арксаном drm
А на Steam Deck пойдет игра?🤔
Да не будет этого. Рокстар не позволит провести такой муф
Ну на боксовской портативке мб и пойдет)
Скорее 5-10 фпс на ультра низких настройках графики.
😎👍
Конечно смогут. Xbox cloud gaming никто не отменял. Нужна лишь подписка и нормальный VPN.
И при этом ГТА6 должна быть добавлена в список поддерживаемых облаком игр
Каво ? А купить игру ещё не забудь, в пассе её долго не будет, сейчас там можно не доступные игры покупать но условиям что так же подписка должна быть, и не лоховская а максимальная.
Во всех этих слухах фигурирует обратка с первыми двумя консолями. Xbox One и Series на ПК, разве что, могут общую версию игры иметь через Play Anywhere, да и то далеко не везде.
Вопрос в другом какие требования будут у этой эмуляции, но для начала нужно хотя бы старые игры адоптировать, плюс R ненавидит пиратство, не понятно какую защиту им придётся поставить чтобы мамкины бизнесмены на халявно не играли, по слухам новый xbox будет стоить + 1000$ из по сути полноценного пк.