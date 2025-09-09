По данным инсайдера, в GTA 6 появятся свои Uber, OnlyFans, WhatsApp

Новые подробности о Grand Theft Auto 6 снова утекли в сеть: авторитетный инсайдер из индустрии поделился, вероятно, названиями различных внутриигровых веб-сайтов для следующей игры серии.

После печально известных утечек 2022 года многочисленные «утечщики» утверждали, что обладают инсайдерской информацией о следующей игре Grand Theft Auto, но лишь немногие из них заслуживали доверия. Однако один

Инсайдер с проверенной репутацией, TezFunz2, в новой публикации на gtaforums сообщает, что недавно обнаружил несколько доменов, зарегистрированных Take-Two Interactive 27 мая. TezFunz2 полагает, что эти домены представляют собой внутриигровые сайты Grand Theft Auto 6, которые, вероятно, будут перенаправлять на официальный сайт игры при вводе адреса на реальном компьютере или мобильном устройстве. Это не стало бы большим сюрпризом, поскольку Rockstar сделала то же самое для GTA 4 и GTA 5.

Как и ожидалось, многие из этих названий веб-сайтов кажутся забавными пародиями. Например, одно доменное имя — «rydeme.app», которое многие считают внутриигровой версией Uber/Lyft. Есть также «what-up.app», который, вероятно, является версией популярного мессенджера WhatsApp в Grand Theft Auto, и «buckme.app», который некоторые считают пародией на OnlyFans/Patreon. Есть и более серьёзные доменные имена, например, «leonidagov.org», который, очевидно, является официальным сайтом правительства вымышленного штата Леонида из Grand Theft Auto 6, и менее серьёзные, например, «hookers-galore.com».

Хотя TezFunz2 — надёжный источник информации о Rockstar, рекомендуется относиться к этим данным с долей скепсиса до официального релиза игры. Планы всегда могут измениться до релиза, а это значит, что эти домены могут не попасть в полную версию игры.

Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 26 мая 2026 года.