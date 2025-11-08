По данным надёжного инсайдера, последний перенос GTA 6 будет стоить компании $60 млн, но дальнейших не ожидается

То, что все подозревали, но во что никто не хотел верить, к сожалению, произошло. Выход GTA 6 снова отложен. Теперь игра выйдет 19 ноября 2026 года, а ожидание увеличилось на 6 месяцев.
Однако, есть и хорошие новости. Известный инсайдер и журналист Том Хендерсон заявил, что контент игры уже готов, и Rockstar Games не будет добавлять новые механики в GTA 6. Дополнительное время будет использовано для улучшения игры и устранения ошибок.
Кроме того, Хендерсон заявил, Rockstar не может выпустить GTA 6 хоть с одним багом, релиз должен быть идеальным. Задержка обойдётся издателю Take Two в дополнительные 60 миллионов долларов на разработку, то есть по 10 миллионов долларов в месяц.
Игроки надеются, что Rockstar выпустит хотя бы новый трейлер игры в ближайшее время, как и после предыдущей задержки. Следуя недавней практике Rockstar, эта задержка была ожидаемой, и новая дата должна быть окончательной.
Раздутое ожидание от раздутой до непомерных размеров игры. После спорных 4 и 5 частей, не знаю, как можно с таким фанатизмом ждать 6 часть. // Lucius Sulla
Я первую-то недоиграл - не впечатлило, ну, на вкус и цвет....
Как по мне, четвертая часть Грандиозного Тыринья Автомашин была великолепна и режиссурой и сюжетом и даже физикой автомашин. Она вышла лучше и пятой и третьей!
Да они отобьют бабки за раз на глупцах )))
Да, думаю, что это был последний перенос.
Но форсмажоры никто не отменял.
Я бы хотел чтобы она вышла only on PS6, вот пердаки порвутся у сони-боев, кто её ждёт на ps5🤣, купи новую консольку к культовый игре сони-бой😂