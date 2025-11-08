По данным надёжного инсайдера, последний перенос GTA 6 будет стоить компании $60 млн, но дальнейших не ожидается

То, что все подозревали, но во что никто не хотел верить, к сожалению, произошло. Выход GTA 6 снова отложен. Теперь игра выйдет 19 ноября 2026 года, а ожидание увеличилось на 6 месяцев.

Однако, есть и хорошие новости. Известный инсайдер и журналист Том Хендерсон заявил, что контент игры уже готов, и Rockstar Games не будет добавлять новые механики в GTA 6. Дополнительное время будет использовано для улучшения игры и устранения ошибок.

Кроме того, Хендерсон заявил, Rockstar не может выпустить GTA 6 хоть с одним багом, релиз должен быть идеальным. Задержка обойдётся издателю Take Two в дополнительные 60 миллионов долларов на разработку, то есть по 10 миллионов долларов в месяц.

Игроки надеются, что Rockstar выпустит хотя бы новый трейлер игры в ближайшее время, как и после предыдущей задержки. Следуя недавней практике Rockstar, эта задержка была ожидаемой, и новая дата должна быть окончательной.