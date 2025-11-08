ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 19.10.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 600 оценок

По данным надёжного инсайдера, последний перенос GTA 6 будет стоить компании $60 млн, но дальнейших не ожидается

monk70 monk70

То, что все подозревали, но во что никто не хотел верить, к сожалению, произошло. Выход GTA 6 снова отложен. Теперь игра выйдет 19 ноября 2026 года, а ожидание увеличилось на 6 месяцев.

Однако, есть и хорошие новости. Известный инсайдер и журналист Том Хендерсон заявил, что контент игры уже готов, и Rockstar Games не будет добавлять новые механики в GTA 6. Дополнительное время будет использовано для улучшения игры и устранения ошибок.

Кроме того, Хендерсон заявил, Rockstar не может выпустить GTA 6 хоть с одним багом, релиз должен быть идеальным. Задержка обойдётся издателю Take Two в дополнительные 60 миллионов долларов на разработку, то есть по 10 миллионов долларов в месяц.

Игроки надеются, что Rockstar выпустит хотя бы новый трейлер игры в ближайшее время, как и после предыдущей задержки. Следуя недавней практике Rockstar, эта задержка была ожидаемой, и новая дата должна быть окончательной.

Комментарии:  8
Пользователь ВКонтакте

Раздутое ожидание от раздутой до непомерных размеров игры. После спорных 4 и 5 частей, не знаю, как можно с таким фанатизмом ждать 6 часть. // Lucius Sulla

5
qvverty6

Я первую-то недоиграл - не впечатлило, ну, на вкус и цвет....

1
yariko ookami

Как по мне, четвертая часть Грандиозного Тыринья Автомашин была великолепна и режиссурой и сюжетом и даже физикой автомашин. Она вышла лучше и пятой и третьей!

ImmaculateFaruq
3
askazanov

Да они отобьют бабки за раз на глупцах )))

3
klitor_lizator

Да, думаю, что это был последний перенос.

1
yariko ookami
но дальнейших не ожидается

Но форсмажоры никто не отменял.

PuaJl4eJl

Я бы хотел чтобы она вышла only on PS6, вот пердаки порвутся у сони-боев, кто её ждёт на ps5🤣, купи новую консольку к культовый игре сони-бой😂