По мнению создателя Saints Row, GTA 6 должна стоить 100 долларов

Rockstar Games вовсю разрабатывает Grand Theft Auto 6. Она выйдет в мае 2026 года, спустя более десяти лет с релиза предыдущей части. Учитывая количество времени и ресурсов, которые Rockstar Games вложила в эту игру, невозможно точно сказать, сколько она будет стоить в итоге. Создатель Saints Row предполагает, что GTA 6 должна стоить 100 долларов

Споры и предположения о том, сколько будет стоить Grand Theft Auto 6, всё ещё продолжаются. Недавно директор по дизайну Saints Row Крис Стокман затронул эту тему. В интервью Esports Insider разработчика спросили о возможном новом росте цен на игры с выходом GTA 6.

По словам Стокмана, вряд ли кто-то ещё мог бы запросить 100 долларов за игру. Однако Rockstar соответствует этим критериям, и им это вполне сойдёт с рук. Более того, Стокман надеется, что они запросят 100 долларов, поскольку считает, что именно эта игра заслуживает трёхзначного ценника.

Не думаю, что это общая тенденция. Думаю, если все перейдут на 100 долларов, будет огромная негативная реакция. Не все игры одинаковы. Думаю, GTA — единственная, которой это сойдет с рук, и я надеюсь, что так и будет. Я очень надеюсь, что цена составит 100 долларов. Я думаю, что она заслуживает 100 долларов.



Размах и масштаб этого проекта заслуживают такой цены, но не ко всему относятся одинаково. Было бы катастрофой, если бы все попытались сравняться с ними.