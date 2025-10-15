По мнению создателя Saints Row, GTA 6 должна стоить 100 долларов

Rockstar Games вовсю разрабатывает Grand Theft Auto 6. Она выйдет в мае 2026 года, спустя более десяти лет с релиза предыдущей части. Учитывая количество времени и ресурсов, которые Rockstar Games вложила в эту игру, невозможно точно сказать, сколько она будет стоить в итоге. Создатель Saints Row предполагает, что GTA 6 должна стоить 100 долларов
Споры и предположения о том, сколько будет стоить Grand Theft Auto 6, всё ещё продолжаются. Недавно директор по дизайну Saints Row Крис Стокман затронул эту тему. В интервью Esports Insider разработчика спросили о возможном новом росте цен на игры с выходом GTA 6.
По словам Стокмана, вряд ли кто-то ещё мог бы запросить 100 долларов за игру. Однако Rockstar соответствует этим критериям, и им это вполне сойдёт с рук. Более того, Стокман надеется, что они запросят 100 долларов, поскольку считает, что именно эта игра заслуживает трёхзначного ценника.
Не думаю, что это общая тенденция. Думаю, если все перейдут на 100 долларов, будет огромная негативная реакция. Не все игры одинаковы. Думаю, GTA — единственная, которой это сойдет с рук, и я надеюсь, что так и будет. Я очень надеюсь, что цена составит 100 долларов. Я думаю, что она заслуживает 100 долларов.
Размах и масштаб этого проекта заслуживают такой цены, но не ко всему относятся одинаково. Было бы катастрофой, если бы все попытались сравняться с ними.
Мнение кого-то из создателей провалившейся франшизы вообще никому не нужно
100 баксов ни одна игра мира не достойна стоить. Даже самые гениальные игры столько стоить не должны. Точка.
Соглы, брат, соглы. Всё по факту расписала.
Дрочка.
Цена этой поделки - 1$, при это раскупят её большинство так, как горячие пирожки.
4070 потянет?
пс 5 и хбох потянет.
да потянет на высоких ну есть проблемма на пк ждать долго
И 3060 потянет.
Очень дорого
Да и не будет она сотку стоить. Так ноунеймы пиарятся
Да бред какой-то. Гта 6 пойдет по протоптанной дорожке гта 5. Т.е. это будет долгоиграющая игра-сервис на ближайшие лет 10-15. Сейчас рокстары сделают прочный фундамент в виде одиночной игры, а потом запустят онлайн. Поэтому для них абсолютно нет смысла ставить "заградительный" ценник в виде 100 баксов и потерять большую часть потенциальных игроков в онлайне. 70-80 баксов выглядят вполне здраво.
смысл обсуждать цену? есть же адекватное издание 50-60$, премиум 80$ и для нефтяных магнатов 100$
Я б 200 запросил, не ну а чё
Ой, чего это им так рассуждать? Эта игра окупится, даже если будет стоить 40 баксов. Ибо её купят как минимум миллиард человек не по одному разу: друзьям, коллегам и родственникам. И ни на один аккаунт, если читерить будут.
По мнению фанатов оригинальной трилогии игр "Saints Row". Создатель Saints Row должен молчать, а не давать другим советы. Учитывая какая у них вышла последняя игра.