По прогнозу инвесторов GTA 6 может заработать $7,6 миллиарда за первые два месяца после релиза

Пожалуй, никто не сомневается, что Grand Theft Auto VI станет одним из самых масштабных запусков в истории индустрии видеоигр. Однако новая аналитика от венчурной компании Konvoy Ventures, специализирующейся на инвестициях в игровую индустрию, поднимает планку ожиданий на совершенно новый уровень.
В серии прогнозов, опубликованных управляющим партнёром Konvoy Джошем Чапманом в LinkedIn, утверждается, что GTA 6 может принести $7,6 миллиарда выручки всего за 60 дней с момента релиза, который сейчас запланирован на 26 мая 2026 года.
По мнению аналитиков, GTA 6 станет величайшим релизом в истории видеоигр. Ожидается не только колоссальный коммерческий успех, но и значительное обновление многопользовательского опыта. Konvoy предполагает, что в онлайн-компоненте (возможно, это будет GTA Online 2) будет до 200 игроков в сессии, а пользовательский контент станет ключевым элементом игры.
Числа, которые впечатляют:
- 85 миллионов проданных копий за два месяца.
- Средняя цена — $80 за игру.
- Рост подписок на GTA+, который учтён в прогнозе выручки.
GTA 5 продалась тиражом 215 миллионов копий, а за первые три дня принесла $1 миллиард. И хотя эта планка казалась недостижимой, ажиотаж вокруг GTA 6 явно больше. Первый трейлер игры побил все рекорды по просмотрам, а Rockstar мастерски управляет маркетингом, подогревая интерес аудитории по всему миру.
Если прогнозы Konvoy оправдаются, то GTA 6 не просто побьёт рекорды — она перепишет историю индустрии.
Именно это и сделало GTA Online популярной на годы. Одни лишь кастомные гонки сколько просмотров набирали на yt...
85 миллионов проданных копий за два месяца.
PS5 около 80 млн. консолей продано. Столько же коробок. То есть 160 лямов консолей. Крайне маловероятно, что каждый второй владелец консоли купит игру в первые два месяца. От силы лямов 30 продадут.
GTA5 за первые 24 часа было продано 11млн копий.
Коробок вроде продано в районе 2-2.5 раз меньше чем пс5(во всяком случае читал ни раз такие новости) но не суть....цифра в 80млн за пару месяцев тоже считаю сильно завышенной-дай бог 30(из них 20 в первые дни)...ну 40-потолок, но никак не 80.
Но-поживем увидим как грится.
ты не вкурил - GTA6 это игра, ради которой люди будут покупать эту самую консоль!
Ну если загнут цену то хрен некому не нужна эта ГТА 6. // Алексей Щелоков
**звук звонкой затрещины**
сынок, запомни - выход новой GTA это событие всепланетного масштаба!!!
Все настолько в это верят что шансы катастрофы/неудачи сильно возрастают. Сложно оправдать такие ожидания.
золотая жила на долгие годы
Естественно, если ещё и ценник накрутить при этом до 200 баксов и выше! ))))