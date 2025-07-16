По прогнозу инвесторов GTA 6 может заработать $7,6 миллиарда за первые два месяца после релиза

Пожалуй, никто не сомневается, что Grand Theft Auto VI станет одним из самых масштабных запусков в истории индустрии видеоигр. Однако новая аналитика от венчурной компании Konvoy Ventures, специализирующейся на инвестициях в игровую индустрию, поднимает планку ожиданий на совершенно новый уровень.

В серии прогнозов, опубликованных управляющим партнёром Konvoy Джошем Чапманом в LinkedIn, утверждается, что GTA 6 может принести $7,6 миллиарда выручки всего за 60 дней с момента релиза, который сейчас запланирован на 26 мая 2026 года.

По мнению аналитиков, GTA 6 станет величайшим релизом в истории видеоигр. Ожидается не только колоссальный коммерческий успех, но и значительное обновление многопользовательского опыта. Konvoy предполагает, что в онлайн-компоненте (возможно, это будет GTA Online 2) будет до 200 игроков в сессии, а пользовательский контент станет ключевым элементом игры.

Числа, которые впечатляют:

85 миллионов проданных копий за два месяца.

Средняя цена — $80 за игру.

Рост подписок на GTA+, который учтён в прогнозе выручки.

GTA 5 продалась тиражом 215 миллионов копий, а за первые три дня принесла $1 миллиард. И хотя эта планка казалась недостижимой, ажиотаж вокруг GTA 6 явно больше. Первый трейлер игры побил все рекорды по просмотрам, а Rockstar мастерски управляет маркетингом, подогревая интерес аудитории по всему миру.

Если прогнозы Konvoy оправдаются, то GTA 6 не просто побьёт рекорды — она перепишет историю индустрии.