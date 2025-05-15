По словам аналитика, перенос GTA 6 означает, что PlayStation и Xbox продадут на 700 000 консолей меньше в 2025 году

Очевидно, что Grand Theft Auto 6 окажет огромное влияние на индустрию видеоигр, когда выйдет, поэтому неудивительно, что перенос на следующий год также окажет огромное влияние на индустрию в 2025 году.

Аналитическая фирма Ampere Analysis снизила свой прогноз доходов и продаж на рынке игровых консолей, особенно для PlayStation и Xbox, сообщает The Game Business. Пирс Хардинг-Роллс из Ampere ожидает, что PlayStation и Xbox продадут на 700 000 консолей меньше, чем если бы GTA 6 вышла в этом году.

Хардинг-Роллс и Ampere также оценивают, что будет продано на 21 миллион игр меньше, и что между доходами от аппаратного и программного обеспечения рынок консолей теряет около 2,7 миллиарда долларов дохода.

Конечно, косвенным следствием всего этого является то, что ожидания на 2026 год намного выше, но мы еще не прошли половину 2025 года, и год уже выглядит кардинально отличающимся от того, который индустрия видеоигр ожидала в январе 2025 года.

Хардинг-Роллс предполагает, что без GTA 6 в праздничной линейке единственная платформа, которая выиграет, — это Nintendo. Они также не одиноки в этом предположении, поскольку DFC Intelligence сообщает, что, по их оценкам, Nintendo выигрывает от задержки Grand Theft Auto 6, в то время как PlayStation и Xbox проводят гораздо более сдержанный год

В целом, по оценкам Ampere, отрасль вырастет всего на 0,9%, а в 2026 году ожидается еще больший скачок в 2,2%.