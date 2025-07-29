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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 466 оценок

По словам бывшего сотрудника Rockstar, GTA 6 находится в разработке как минимум с 2018 года

monk70 monk70

Grand Theft Auto 6 готовится к выходу 26 мая 2026 года. Если эта игра действительно выйдет в назначенную дату, это будет означать, что на разработку блокбастера Rockstar Games уйдёт не менее восьми лет разработки. Об этом сообщил бывший сотрудник Rockstar Games.

По словам Дэвида О’Рейли, ранее работавшего в Rockstar художником по окружению, в интервью Kiwi Talkz, разработка GTA 6 началась в 2018 году, вскоре после завершения работы над Red Dead Redemption 2 в октябре того же года. О’Рейли работал над GTA 6 пять лет, пока не покинул компанию в 2023 году. Если его подсчёты верны, то к выходу шестой части Grand Theft Auto в мае 2026 года с момента начала работы над ней пройдёт восемь лет. Этот срок также не учитывает предпроизводство, которое, согласно различным слухам, началось ещё в 2015 году.

Таким образом, GTA 6 станет игрой, на разработку и выпуск которой Rockstar потратит больше всего времени, что демонстрирует, насколько амбициозны и масштабны цели студии в отношении этой долгожданной новой части серии.

49
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Человек-Анекдот

Раньше говорили с 2015, потом с 2020, теперь с 2018
Просто наберите в поиске "GTA 6 находится в разработке как минимум с..." и сами посмотрите сколько подобных статей с разными годами. Блог ради блога, всё стабильно.

19
Nill Kravets

да врут они

3
Igor Konuh

так это только на консоли делают а на pc когда делать начнут и ждать ещё лет 10 придётся

4
Виталик47

да, прям на консоли делают, угу. Откуда вы такие беретесь бл. Игра мультиплатформа которая собирается на ПК изначально для пк эта версия также есть, кто Вам такую х-ту рассказывает что консольное Г на консоли собирают?

4
kotasha Виталик47

Там две команды пашут на пк дольше из за тьмы железа, если конечно не хочешь порт уровня гта 4 который хренова по сей день работает.

Igor Konuh Виталик47

ура ура ура

Jose Mane

К чему это информация вообще?

автор поста пусть собирает тетрадки учебники,скоро в школу.

4
JustA_NiceGuy

Зачем постить одно и то же? Уже говорили про это...

3
hKKK33

Не ну TES 6 тоже анонсировали в 2018, так что зря мы Тодда ругаем, получается. Шедевр грядёт.

2
Виталик47

Коричневый шедевОр!

3
wixud

Получается разработся ведется 5-6 лет?

2
Nodas

6-7

HITMAN 5

по словам бывших разработчиков, уже запарило это слышать слово бывших, нах мне слышать что то от бывших

1
jaller0461

А действующие тебе ничего и не расскажут ибо у них NDA. Даже бывшие рассказывают максимально абстрактные вещи, не углубляясь в конкретику. Взять хотя бы этого чувака из поста. Раз он участвовал в разработке в течение 5и лет, то явно многое мог бы рассказать, но не будет этого делать, иначе его сразу набутылят.

5
Виталик47

Погоди, скоро будет новость "БЫВШАЯ УБОРЩИЦА РОКСТАР" которая работала в компании с 2001 года раскрыла тайну о ....

4
demanik1

Ну к примеру РДР 2 лет 8 делали.

1
Igor Konuh

и толку серавно все забросели а большинство вообще не играла

6
Scorpion_GamePlay

И откладывается с 2025. Всё ок.

1