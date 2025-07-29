По словам бывшего сотрудника Rockstar, GTA 6 находится в разработке как минимум с 2018 года

Grand Theft Auto 6 готовится к выходу 26 мая 2026 года. Если эта игра действительно выйдет в назначенную дату, это будет означать, что на разработку блокбастера Rockstar Games уйдёт не менее восьми лет разработки. Об этом сообщил бывший сотрудник Rockstar Games.

По словам Дэвида О’Рейли, ранее работавшего в Rockstar художником по окружению, в интервью Kiwi Talkz, разработка GTA 6 началась в 2018 году, вскоре после завершения работы над Red Dead Redemption 2 в октябре того же года. О’Рейли работал над GTA 6 пять лет, пока не покинул компанию в 2023 году. Если его подсчёты верны, то к выходу шестой части Grand Theft Auto в мае 2026 года с момента начала работы над ней пройдёт восемь лет. Этот срок также не учитывает предпроизводство, которое, согласно различным слухам, началось ещё в 2015 году.

Таким образом, GTA 6 станет игрой, на разработку и выпуск которой Rockstar потратит больше всего времени, что демонстрирует, насколько амбициозны и масштабны цели студии в отношении этой долгожданной новой части серии.