По словам бывшего сотрудника Rockstar, GTA 6 находится в разработке как минимум с 2018 года

Grand Theft Auto 6 готовится к выходу 26 мая 2026 года. Если эта игра действительно выйдет в назначенную дату, это будет означать, что на разработку блокбастера Rockstar Games уйдёт не менее восьми лет разработки. Об этом сообщил бывший сотрудник Rockstar Games.
По словам Дэвида О’Рейли, ранее работавшего в Rockstar художником по окружению, в интервью Kiwi Talkz, разработка GTA 6 началась в 2018 году, вскоре после завершения работы над Red Dead Redemption 2 в октябре того же года. О’Рейли работал над GTA 6 пять лет, пока не покинул компанию в 2023 году. Если его подсчёты верны, то к выходу шестой части Grand Theft Auto в мае 2026 года с момента начала работы над ней пройдёт восемь лет. Этот срок также не учитывает предпроизводство, которое, согласно различным слухам, началось ещё в 2015 году.
Таким образом, GTA 6 станет игрой, на разработку и выпуск которой Rockstar потратит больше всего времени, что демонстрирует, насколько амбициозны и масштабны цели студии в отношении этой долгожданной новой части серии.
Раньше говорили с 2015, потом с 2020, теперь с 2018
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да врут они
так это только на консоли делают а на pc когда делать начнут и ждать ещё лет 10 придётся
да, прям на консоли делают, угу. Откуда вы такие беретесь бл. Игра мультиплатформа которая собирается на ПК изначально для пк эта версия также есть, кто Вам такую х-ту рассказывает что консольное Г на консоли собирают?
Там две команды пашут на пк дольше из за тьмы железа, если конечно не хочешь порт уровня гта 4 который хренова по сей день работает.
ура ура ура
К чему это информация вообще?
автор поста пусть собирает тетрадки учебники,скоро в школу.
Зачем постить одно и то же? Уже говорили про это...
Не ну TES 6 тоже анонсировали в 2018, так что зря мы Тодда ругаем, получается. Шедевр грядёт.
Коричневый шедевОр!
Получается разработся ведется 5-6 лет?
6-7
по словам бывших разработчиков, уже запарило это слышать слово бывших, нах мне слышать что то от бывших
А действующие тебе ничего и не расскажут ибо у них NDA. Даже бывшие рассказывают максимально абстрактные вещи, не углубляясь в конкретику. Взять хотя бы этого чувака из поста. Раз он участвовал в разработке в течение 5и лет, то явно многое мог бы рассказать, но не будет этого делать, иначе его сразу набутылят.
Погоди, скоро будет новость "БЫВШАЯ УБОРЩИЦА РОКСТАР" которая работала в компании с 2001 года раскрыла тайну о ....
Ну к примеру РДР 2 лет 8 делали.
и толку серавно все забросели а большинство вообще не играла
И откладывается с 2025. Всё ок.