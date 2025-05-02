По словам Джейсона Шрайера, никто в Rockstar не верил в релиз GTA 6 в 2025 году

Grand Theft Auto 6, без сомнения, самая ожидаемая игра всех времен. К сожалению, сегодня Rockstar Games объявили, что переносят её релиз на 26 мая 2026 года.
Rockstar Games не вдавалась в подробности задержки, лишь упомянув: «С каждой выпущенной игрой нашей целью всегда было превзойти ваши ожидания».
Известный отраслевой журналист Джейсон Шрайер поделился в социальных сетях, что сотрудники Rockstar Games не верят в реальность релиза в 2025 году. Кроме того, эта мера была принята для того, чтобы избежать жёстких кранчей.
Никто из тех, с кем я общался в Rockstar, уже давно не верил, что релиз в конце 2025 года — реальность. Слишком много работы, недостаточно времени и, по-видимому, реальное желание руководства избежать кранчей. Задержка GTA 6 до 2026 года казалась неизбежной в течение нескольких месяцев — если не дольше.
Задержка Grand Theft Auto 6, возможно, не станет большим сюрпризом, поскольку Rockstar Games известна тем, что откладывает выход своих крупных игр как минимум один раз. Два примера — Grand Theft Auto 4 и Red Dead Redemption 2.
Grand Theft Auto 6 находится в разработке для PS5 и Xbox Series S|X.
зачем они тогда дату ставили 2025? надо было писать пространное coming soon(tm)
По игре вышел один трейлер больше года назад, ни одного трейлера больше не показывали, о геймплее даже не говорю вообще, а кто-то реально ждал релиз через полгода?
Дык никто и не верил что жлобы которые не нажрались на онлайне выпустят ЖТА 6 пока не выдоят пятую онлайн читер-помойку досуха.
Переносы уже вошли в классику, другое дело что игру уже делают не прилично долго.
С одной стороны реально чё так долго, ведь есть наработки RDR 2 в котором очень много чего можно было просто позаимствовать и допилить, с другой стороны, должно быть понимание того, что маштаб игры куда больше чем вестерн.
На том и лучше, пусть пилят до релиза, а не после
В любом случае допиливать будут, патчи будут выходить же
Ожидаемо
ставлю жoпу что будет еще перенос - куда нибудь на конец 2027 года
Почему тогда они раньше не сказали, что будет перенос? если даже в трейлере и на обложке арта 2025г стоит, и Зельник зимой не сказал о переносе
Ну так Понятно не трейлеров не геймплея даж ждем зимой новости // Данил Бугаков