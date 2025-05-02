По словам Джейсона Шрайера, никто в Rockstar не верил в релиз GTA 6 в 2025 году

Grand Theft Auto 6, без сомнения, самая ожидаемая игра всех времен. К сожалению, сегодня Rockstar Games объявили, что переносят её релиз на 26 мая 2026 года.

Rockstar Games не вдавалась в подробности задержки, лишь упомянув: «С каждой выпущенной игрой нашей целью всегда было превзойти ваши ожидания».

Известный отраслевой журналист Джейсон Шрайер поделился в социальных сетях, что сотрудники Rockstar Games не верят в реальность релиза в 2025 году. Кроме того, эта мера была принята для того, чтобы избежать жёстких кранчей.

Никто из тех, с кем я общался в Rockstar, уже давно не верил, что релиз в конце 2025 года — реальность. Слишком много работы, недостаточно времени и, по-видимому, реальное желание руководства избежать кранчей. Задержка GTA 6 до 2026 года казалась неизбежной в течение нескольких месяцев — если не дольше.

Задержка Grand Theft Auto 6, возможно, не станет большим сюрпризом, поскольку Rockstar Games известна тем, что откладывает выход своих крупных игр как минимум один раз. Два примера — Grand Theft Auto 4 и Red Dead Redemption 2.

Grand Theft Auto 6 находится в разработке для PS5 и Xbox Series S|X.