По словам Джейсона Шрайера, Sony относится к GTA 6 как к проекту PlayStation Studios

Несмотря на то, что у Sony есть сильные проекты на 2026 год, такие как Marvel's Wolverine, компания приняла неожиданную стратегию в отношении игры Rockstar. По словам известного журналиста Джейсона Шрайера, японский гигант рассматривает GTA 6 практически как эксклюзивную игру. В интервью каналу Xbox Expansion Pass Шрайер рассказал, что Sony считает этот релиз ключевым элементом своего графика и намерена полностью расчистить поле для конкурентов, не выпуская никаких крупных собственных игр в непосредственной близости от дебюта хита Rockstar Games.

Почему Sony так высоко ценит GTA 6? Есть несколько причин:

Отсутствие версии для ПК: Игра будет доступна только на консолях на старте продаж, а это значит, что большинство покупателей выберут платформу PlayStation.

Систем-селлер: Sony ожидает, что GTA 6 привлечёт множество новых пользователей, которые купят консоль PS5 специально ради этой игры.

Более слабая конкуренция: Учитывая текущую рыночную ситуацию для Xbox, PlayStation видит себя естественным бенефициаром огромных продаж игры.

Хотя GTA 6 технически будет выпущена на обеих ведущих консолях, Sony намерена спланировать релиз таким образом, чтобы он не совпадал с взрывным ростом продаж, который создаст Rockstar. Компания уверена, что игроки потратят больше всего денег именно на её платформе, поэтому она относится к этой игре с таким же приоритетом, как если бы её разрабатывали собственные студии.