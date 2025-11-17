По словам инсайдера, GTA 6 принесёт инновации, которых мы не увидим в других играх ещё 20 лет

Rockstar Games разрабатывает настолько революционную игру, что, по словам инсайдера, в GTA 6 будут реализованы технологии, которые другие игры смогут использовать только через 15 или 20 лет. Информация предоставлена Рисом «Kiwi Talkz» Рейли, известным своими утечками о Rockstar.
Рейли яростно опроверг заявления о том, что GTA 6 — это просто «GTA 5 2.0»:
Это совершенно не GTA V 2.0, и люди не понимают, о чём говорят. Некоторые из планов Rockstar, которые я слышал о GTA 6, чрезвычайно амбициозны, и вряд ли другие разработчики смогут достичь этого уровня в ближайшие 15-20 лет или больше.
Этот гигант индустрии уже продемонстрировал свою способность создавать долговечные миры. GTA 5 даже спустя годы после выхода остаётся технически впечатляющей, а Red Dead Redemption 2 по-прежнему остаётся эталоном визуального совершенства. Секрет такого уровня качества? Огромные инвестиции. Сообщается, что Rockstar выделила на разработку GTA 6 более 1 миллиарда долларов США — сумму, которую практически ни одна другая студия не смогла бы выделить на один проект.
Хотя Рейли не стал подробно рассказывать об инновациях, о некоторых технологиях, которые будут присутствовать в GTA 6, можно узнать из патентов и объявлений Rockstar. В 2021 году в вакансии художника по визуальным эффектам упоминались масштабные разрушения, а также продвинутые погодные эффекты.
NPC в GTA 6 обещают гораздо более реалистичное поведение и уникальные реакции на события в игровом мире. Ещё одна интересная утечка произошла от инсайдера GameRoll, который раскрыл фамилии Джейсона и Люсии (главных героев игры) до официального анонса. По его словам, в игре будет более 700 магазинов и торговых центров, куда игроки смогут заходить и совершать ограбления.
Выход GTA 6 запланирован на ноябрь 2026 года на PS5 и Xbox Series.
Все логично, другие разрабы даже четверку еще не переплюнули по многим аспектам
Она была пустой, от туда было нечего черпать.
ГОЛОВА У ТЕБЯ ПУСТАЯ
И пятая была пустой, кстати. После прохождения сюжета там делать нечего.
А в шестой и сюжета не будет. Будет SJW-пропаганда в полный рост.
это он про яйца у коней, которые на морозе уменьшаются? инновация, так инновация. я бы даже сказал "инновация неуловимый джо".из рдр2 инновации со всех щелей лезут, только кому они нафиг нужны? тупо код раздули.
Лол твоя киберпадла вообще через жoпу до сих пор работает, вот где иновации в кривизне кода 🤣
КЛОУН
Ну фанатики унылого симулятора лошади в зале, а что там геймплей интересный был, обычная фигня, ничего что бы мы не видели до этого.
Он сам в это верит? Какие 20 лет? Понатыкают в каждую игру уже через 3, максимум 5 лет! Технолоджия же!
Ага, после RDR2, я вижу, как понатыкали.
Чего там тебе понатыкают? Разве что тормозную урину эйнджин 5 да сто х*ев в придачу.
Унылый симулятор лошади.
Это уже по сливам было видно, в плане анимаций даже IV никто кроме рокстар не переплюнул. А технологии кторые они там запатентовали это вообще отвал жёпы.
Прогретый гой, у тебя наверняка последний ипхон
у алигатора будут яйца мёрзнуть?
Само собой, а еще играя за Люсию нужно будет соблюдать менструальные циклы и за руль не садится :D
Судя по таким картинкам, Люсия не дождётся своего Джейсона.
Да сколько можно
И все это ВЕЛИЧИЕ будет на сраненькой ПС5?) Дада
О да, дефолтное втирание в уши перед релизом проекта, никогда такого не было.
Это какие же? НПС с привязкой к AI модели...
Хотя бы тачки не такие деревянные завезите, как в GTA V и сюжетку не на 5 абзацев для пубертатов, что бы поскорее после прохождения ушли в онлайн донатить.
Заметили как лапшу на уши вешают. Слишком громко пи%д№т во все трубы.