По словам инсайдера, GTA 6 принесёт инновации, которых мы не увидим в других играх ещё 20 лет

Rockstar Games разрабатывает настолько революционную игру, что, по словам инсайдера, в GTA 6 будут реализованы технологии, которые другие игры смогут использовать только через 15 или 20 лет. Информация предоставлена ​​Рисом «Kiwi Talkz» Рейли, известным своими утечками о Rockstar.

Рейли яростно опроверг заявления о том, что GTA 6 — это просто «GTA 5 2.0»:

Это совершенно не GTA V 2.0, и люди не понимают, о чём говорят. Некоторые из планов Rockstar, которые я слышал о GTA 6, чрезвычайно амбициозны, и вряд ли другие разработчики смогут достичь этого уровня в ближайшие 15-20 лет или больше.

Этот гигант индустрии уже продемонстрировал свою способность создавать долговечные миры. GTA 5 даже спустя годы после выхода остаётся технически впечатляющей, а Red Dead Redemption 2 по-прежнему остаётся эталоном визуального совершенства. Секрет такого уровня качества? Огромные инвестиции. Сообщается, что Rockstar выделила на разработку GTA 6 более 1 миллиарда долларов США — сумму, которую практически ни одна другая студия не смогла бы выделить на один проект.

Хотя Рейли не стал подробно рассказывать об инновациях, о некоторых технологиях, которые будут присутствовать в GTA 6, можно узнать из патентов и объявлений Rockstar. В 2021 году в вакансии художника по визуальным эффектам упоминались масштабные разрушения, а также продвинутые погодные эффекты.

NPC в GTA 6 обещают гораздо более реалистичное поведение и уникальные реакции на события в игровом мире. Ещё одна интересная утечка произошла от инсайдера GameRoll, который раскрыл фамилии Джейсона и Люсии (главных героев игры) до официального анонса. По его словам, в игре будет более 700 магазинов и торговых центров, куда игроки смогут заходить и совершать ограбления.

Выход GTA 6 запланирован на ноябрь 2026 года на PS5 и Xbox Series.